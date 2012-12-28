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Общество
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20 минут назад
11 депутатов захотели работать в комитете по ЖХК
Валентина Хромовская ради этого даже отказалась от статуса депутата, работающего на постоянной основе.
Депутаты подали соответствующие заявления в аппарат Совета. Валентине Хромовской ради работы в новом комитете даже пришлось отказаться от должности заместителя председателя комитета по экономике, где она работала на постоянной основе, то есть за зарплату. Сегодня комитет по государственному устройству и местному самоуправлению пошел ей навстречу.
На вопрос GOROD48 намерена ли она занять пост председателя комитета, Валентина Хромовская ответила уклоничиво.
— Решать будут коллеги, сначала формируется комитет, потом избирается руководство, — сказала Валентина Хромовская.
Напомним, Валентине Хромовской 41 год, она коренная липчанка. В 2009 году закончила МОУ ВПО «Институт права и экономики». Работала менеджером различных компаний, генеральным директором.
19 сентября 2021 года избрана депутатом Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва по спискам партии КПРФ. В 2022 году коммунисты попытались исключить ее из фракции КПРФ, как не выполняющую решения руководства фракции, но это решение не поддержал комитет по государственному устройству и местному самоуправлению.
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