Общество
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39 минут назад
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В Липецкой области стало больше бобров и выдр
Численность бобров выросла на 4,25%, выдр — на 8%.
Охотинспекторы отмечают незначительное снижение численности американских норок по сравнению с прошлым годом. В тоже время численность бобров выросла на 4,25% по сравнению с 2023 годом. В Тербунском районе даже приходится спасать от них деревья, обнося их металлической сеткой.
Численность выдры выросла на 8% по сравнению с 2023 годом. Причём выдра занесена в Красную книгу Липецкой области, и увеличение её численности — результат многолетней работы по восстановлению ареала обитания этого животного.
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