Ставки растут: отказавшийся от медосвидетельствования водитель предложил инспектору 100 000 рублей

Полицейский от взятки отказался и теперь водителю, помимо лишения прав, грозит до восьми лет лишения свободы.

В Чаплыгинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего водителя, подозреваемого в покушении на дачу взятки полицейскому за совершение заведомо незаконных действий.По данным следствия, 30 ноября прошлого года в патрульном автомобиле Госавтоинспекции мужчина неоднократно предлагал инспектору дорожного надзора отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Чаплыгинский» взятку в 100 000 рублей за то, чтобы тот не составлял на него протокол за отказ водителя от медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение. Раньше по похожим делам проходили водители, которые предлагали суммы гораздо меньшие: по 30 000-50 000 рублей.Но полицейский от денег отказался. И теперь водителю, помимо лишения прав, грозит до восьми лет лишения свободы.