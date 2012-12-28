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497
сегодня, 15:58
10

Ставки растут: отказавшийся от медосвидетельствования водитель предложил инспектору 100 000 рублей

Полицейский от взятки отказался и теперь водителю, помимо лишения прав, грозит до восьми лет лишения свободы.

В Чаплыгинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего водителя, подозреваемого в покушении на дачу взятки полицейскому за совершение заведомо незаконных действий.

По данным следствия, 30 ноября прошлого года в патрульном автомобиле Госавтоинспекции мужчина неоднократно предлагал инспектору дорожного надзора отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Чаплыгинский» взятку в 100 000 рублей за то, чтобы тот не составлял на него протокол за отказ водителя от медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение. Раньше по похожим делам проходили водители, которые предлагали суммы гораздо меньшие: по 30 000-50 000 рублей. 

Но полицейский от денег отказался. И теперь водителю, помимо лишения прав, грозит до восьми лет лишения свободы.
покушение
взятка
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Гость
1 минуту назад
Это давно всем известно.
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За знак
12 минут назад
Стоят грузовики кошмарят
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Гость
28 минут назад
Делаем ставки. Кто даст больше? Стольник для них уже не деньги, а оскорбление.
Ответить
Совет
5 минут назад
Попробуй дать двести, и все узнаешь.
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Однако
33 минуты назад
За убийство 7 лет дают.
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Светлана
34 минуты назад
Интересно почему сотрудники ГИБДД от казались от взятки раньше всё время брали как-то всё это странно.
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Светлана
35 минут назад
Интересно почему сотрудники ГИБДД от казались от взятки раньше всё время брали как-то всё это странно.
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Фунтик
38 минут назад
Зря в машине предложил,
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Житель
48 минут назад
В машине уже поздно предлагать
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Мысль
50 минут назад
Начал читать и почему то сразу подумалось что речь идёт о ГАЙцах из района. Дочитал и точно с Раненбурга хлопцы.
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