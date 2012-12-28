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Ставки растут: отказавшийся от медосвидетельствования водитель предложил инспектору 100 000 рублей
Происшествия
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сегодня, 15:58
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Ставки растут: отказавшийся от медосвидетельствования водитель предложил инспектору 100 000 рублей
Полицейский от взятки отказался и теперь водителю, помимо лишения прав, грозит до восьми лет лишения свободы.
По данным следствия, 30 ноября прошлого года в патрульном автомобиле Госавтоинспекции мужчина неоднократно предлагал инспектору дорожного надзора отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Чаплыгинский» взятку в 100 000 рублей за то, чтобы тот не составлял на него протокол за отказ водителя от медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение. Раньше по похожим делам проходили водители, которые предлагали суммы гораздо меньшие: по 30 000-50 000 рублей.
Но полицейский от денег отказался. И теперь водителю, помимо лишения прав, грозит до восьми лет лишения свободы.
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