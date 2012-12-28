Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Чистый: в атмосферном воздухе Липецке неделю не отмечались превышения ПДК
Общество
Желающих стать мэром Липецка по-прежнему нет
Общество
«У меня краски больше, чем у вас нервов»
Общество
Сегодня в Липецке: мартовские коты, удалёнки больше не будет, сокращения уже начались
Общество
Над Липецкой областью ночью уничтожены беспилотники
Происшествия
Энергетики снизили в Липецке параметры теплоносителя
Общество
22-летний водитель «ВАЗа» умер по дороге в больницу после столкновения с грузовиком
Происшествия
Пьяный липчанин угрожал подорвать начальницу сожительницы вместе с «Маздой»
Происшествия
Водителя и двух пассажиров доставали из столкнувшегося с фурой «ВАЗа» спасатели
Происшествия
На улице Ильича во время движения два автобуса закидали камнями
Происшествия
Спасатели спустили с крыши трех подростков
Происшествия
Читать все
87% горожан удовлетворены благоустройством Липецка: так считают в мэрии
Общество
Чистый: в атмосферном воздухе Липецке неделю не отмечались превышения ПДК
Общество
Какое распоряжение вы бы отдали первым в должности мэра?
Говорит Липецк
В Липецкой области — 147 больных активными формами туберкулеза
Здоровье
Липецк — в мыле!
Общество
49-летний разнорабочий упал при строительстве цеха и стал инвалидом: ему выплатят 700 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области воют сирены: объявлен красный уровень
Происшествия
Умер Почетный гражданин Липецка Василий Гуща
Общество
Отбой воздушной опасности
Происшествия
В Липецкой области объявлена «Воздушная опасность»
Происшествия
Читать все
Происшествия
2811
сегодня, 08:00
9

Пьяный липчанин угрожал подорвать начальницу сожительницы вместе с «Маздой»

На утро он удалил сообщения, но было уже поздно: директор магазина обратилась в полицию.

40-летний липчанин угрожал взорвать автомобиль «Мазда» вместе с владелицей — директором супермаркета. Угрозы женщина получила в мессенджере.

«Отправителя сообщений установили — это ранее судимый 40-летний липчанин. Его сожительница — работница одного из сетевых супермаркетов пожаловалась ему на беспочвенные претензии со стороны директора магазина. Пьяный мужчина решил проучить обидчицу его спутницы и отправил ей гневные сообщения. Проснувшись утром, он удалил угрозы, однако, потерпевшая уже обратилась в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений», мужчине грозит до трех лет ограничения свободы.
телефоннный терроризм
минирование
3
3
2
4
7

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Наверно
сегодня, 12:17
Соскучился потюряге.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 11:52
В торговых сетях сейчас работать врагу не пожелаешь.
Ответить
Местный
сегодня, 11:32
Директора в магазинах без образования , на самом деле ведут себя по хамски , для них сотрудники букашки , премии платит , кому симпатизирует , в основном себе в карман , сдают макулатуру , тоже себе в карман , в общем на самом деле беспредел в торговле , и , это в любом магазине , я , не оправдываю человека , который грозил , но , видно нервы сдали , глядя на слёзы любимой !!! Много лет проработал в торговле , хамство везде с их стороны , за переработку не платят , в общем , я высказал свое мнение о этих замках !!!
Ответить
Бабаха
сегодня, 11:24
Слово не воробей
Ответить
Кука
сегодня, 11:19
Испанский стыд.
Ответить
Правда
сегодня, 10:25
Может он хотел чтобы платили по закону,а не в конвертах?
Ответить
Гость
сегодня, 09:20
Вот так умная женщина избавилась от глупого сожителя
Ответить
Карабас--Барабас
сегодня, 08:28
За базар придется отвечать
Ответить
И
сегодня, 08:20
бабе своей не помог, и себя на 3 года в санаторий отправил... Хорошо хоть, что это были только слова.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить