Пьяный липчанин угрожал подорвать начальницу сожительницы вместе с «Маздой»

В вашем браузере отключен JavaScript

40-летний липчанин угрожал взорвать автомобиль «Мазда» вместе с владелицей — директором супермаркета. Угрозы женщина получила в мессенджере.«Отправителя сообщений установили — это ранее судимый 40-летний липчанин. Его сожительница — работница одного из сетевых супермаркетов пожаловалась ему на беспочвенные претензии со стороны директора магазина. Пьяный мужчина решил проучить обидчицу его спутницы и отправил ей гневные сообщения. Проснувшись утром, он удалил угрозы, однако, потерпевшая уже обратилась в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений», мужчине грозит до трех лет ограничения свободы.