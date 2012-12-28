«Красивая, аккуратная, удобная для пешеходов и водителей»

Неравнодушные липчане обсудили концепцию благоустройства улицы Фрунзе.

Лучшего места для публичного обсуждения будущего улицы Фрунзе в Липецке, чем городской историко-культурный музей, размещенный в здании управы на этой же улице, было невозможно и найти. К 11 часам, когда тикающие на в метр толщиной стене зала ходики пробили время начала заседания, в нем собрались помимо жителей Фрунзе краеведы, архитекторы, депутаты горсовета.Проект преобразования улицы в границах улиц Советской и Неделина презентовали главный архитектор Липецка Маргарита Гришина и такая же молоденькая архитектор Виктория Гончарова.Общее впечатление — хорошо, что не испортили то немногое ценное, что на ней осталось. А остались на Фрунзе всего семь дореволюционных зданий, являющихся объектами исторического наследия, которые нужно сберечь. Они компактно расположены в границах улиц Советской и Октябрьской.Исторические здания, принадлежат разным собственникам, и те содержат их как могут. О каком-то обязательном приведении домов в порядок говорить не приходится, ведь проект преобразования улицы — это просто еще одна идея городского департамента градостроительства и архитектуры из разряда «Быть добру!» У проекта есть цель, но нет средств, как их нет на реализацию уже имеющихся проектов комплексного благоустройства улиц Советской или Плеханова, которые ранее были явлены горожанам.Улицу Усманскую сформировали в Липецке еще в 1805 году. От Советской до Октябрьской на Фрунзе находится исторический квартал, дальше, до Неделина, новострой конца ХХ-начала ХХI века. Но новосторой более-менее архитектурно однородный, что может сделать улицу Фрунзе интересным, как полагают в мэрии, туристическим объектом.Проблемами улицы архитектор Гончарова назвала недостаточную ширину, стихийные парковки на дороге, неухоженное озеленение, неудовлетворительное состояние фасадов жилых домов и объектов культурного наследия, а также их разный цвет, малая освещенность территории в темное время суток, наружные сети электроснабжения, освещения и связи, гроздьями висящие на опорах. «Большая же часть улицы представляет собой лоскутное одеяло из различного рода тротуарных покрытий, местами разрушенных, плохо сочетающихся и состыкованных».Улицу нужно привести в единый вид. Для этого нужно снять со зданий выходящую из моды облицовку металлокассетами и керамогранитом, оштукатурить фасады и покрасить их максимум в два цвета. Улицу важно сделать полностью проходимой для пешеходов, ограничить на ней скорость транспорта 30 км/ч, обустроить два дополнительных остановочных павильона, ведь от единственной остановки автобусов на Фрунзе до следующей, в районе улицы Неделина — почти километр. Под дорогой нужна ливневка.Нужны зеленые зоны. Необходимо убрать с улицы все провода и кабели, привести к единообразию вывески и иную наружную рекламу. Автор проекта видит на улице многочисленные кафе и рестораны, гости которых в теплую пору года сидят на летних верандах.Вот это предложение — с посиделками на улице — очень не понравилось пожилым жителям Фрунзе, пришедшим на публичные слушания. Они наперебой стали жаловаться на работающие до 2-4 часов ночи точки общепита и на их громких посетителей, из-за которых невозможно спать с открытыми окнами.Также в штыки было принято предложение молодого архитектора как-то задрапировать историческое, времен, наверное, ГОЭЛРО, здание подстанции «Липецкэнерго», которое действительно безобразно.— Зачем? Смотришь на эту подстанцию и вспоминаешь старые времена! — воскликнула одна из пенсионерок.Зато пожилые люди на ура приняли спорное, по мнению той же Виктории Гончаровой, предложение наставить на тротуарах побольше деревьев в кадках. И их даже не убедил аргумент, что такие элементы благоустройства станут помехой для зимней уборки улицы.— Я первая руку подняла! — подскочила с места под потолок, как воздушный шарик, старейший депутат Липецкого горсовета Евдокия Бычкова.Представившись присутствующим патриотом города, энергичная депутатка предложила обустроить между 6-м и 8-м домом на Фрунзе сквер, а в нем оставить место под постамент, на который она и другие меценаты водрузит карту этой улицы. «И побольше зелени, а то у вас полно на картинке плитки!» Также Бычкова предложила на выходные дни делать улицу Фрунзе липецким Арбатом, то есть полностью пешеходной зоной, какой некогда у нас была улица Ленина.Краевед Александр Клоков выступил против появления на Фрунзе какого-либо многоэтажного строительства, но поддержал бы проекты новостроев в историческом стиле, воспроизводящем утраченные здания. «Нужно воссоздать снесенное здание на углу Фрунзе и Октябрьской». «И никаких лавок вдоль улицы — никто на этой малопопулярной среди пешеходов улице сидеть не будет!» Также историк предложил под одобрительный гул установить часовню на месте снесенной на Фрунзе церкви.Прозвучало и было принято на ура еще одно предложение участников слушаний — восстановить каменную арку, которая стояла по соседству со зданием филармонии. Кто-то предложил запустить по Фрунзе туристический автобус, кто-то — украсить театральной вывеской Дом актера. Архитектор Наталья Дмитриева, в целом похвалив проект своей молодой коллеги, попросила убрать вглубь тротуара уличные фонари и расставить их не так часто, как на картинках проекта.