Липецкие врачи спасли беременную женщину с двусторонней пневмонией

В течение двух дней врачи-реаниматологи боролись за две жизни.

Врачи инфекционной больницы спасли беременную женщину с двусторонней пневмонией.«Женщина на большом сроке беременности поступила в больницу с болями в пояснице и в груди, температурой до 39 градусов. Cостояние было тяжелым, и ее положили в реанимацию. В течение двух дней врачи-реаниматологи боролись за две жизни. Лечение женщины и будущего ребенка проводилось совместно с врачами-гинекологами областного перинатального центра и врачом-пульмонологом. При дополнительном обследовании была выявлена риновирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная пневмония, двусторонний гидроторакс, гестационный пиелонефрит», — сообщила и.о. министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.Состояние женщины удалось стабилизовать и вскоре её перевели из реанимации в отделение №1. Угрозы для плода не было. Сейчас будущую маму выписали. Она чувствует себя хорошо и готовится к родам.