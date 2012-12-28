Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Происшествия
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21 минуту назад
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В Липецке простились с убитой Еленой Гладких
На теле психолога, матери двоих детей, криминалисты насчитали 41 колотую, резаную и рубленую рану.
Приехавший из Москвы на похороны любимой сестры Роман был поражен тем, сколько цветов принесли на отпевание в храм на Арктической те, кто знал и любил Елену.
«Завтра начинаем с ребятами подготовку к 23 февраля. Будем лепить портреты пап из пластилина. Левобережная библиотека (пр.Мира, 5). В 16 ч. Возраст без ограничений», — такой была последняя запись Елены в ее Telegram-канале, посвященном психологической помощи детям. А вот одно из предпоследних: «Дорогие мои участники, есть те, кто завтра планирует прийти делать скворечники, но мне ещё об этом не написал?»
Дети. Эмоции. Радость. Снова цветы. Ее улыбка. Опять дети… Это все — небольшие сюжеты в канале Елены.
Смерть Елены стала шоком для всех, кто ее знал: друзей, товарищей по волонтерству, клиентов. Она была жизнерадостным, влюбленным в жизнь человеком. Со своей изюминкой. С красивой улыбкой. Она много лет поддерживала благотворительный фонд «Дети и Родители против рака», «солнечных деток»...
— Не знаю, как жить без нее, без Леночки, которая столько дала моим двум деткам? — растерянно говорит молоденькая женщина, прижимающая к себе букет желтых роз у входа в собор.
Елена выросла в семье офицера-танкиста. Однажды отцу улыбнулась удача — из читинских гарнизонов в 1986 году он попал на три года в зарубежную командировку в Йеменскую арабскую республику. С собой ему разрешили взять жену и малолетнюю дочь. А вот двух ее старших братьев оставили на родине. И те на три года угодили в детскую школу-интернат при Министерстве обороны. «В страны, не входящие в социалистический блок, детей школьного возраста с родителями не выпускали», — рассказывает Роман.
Роман Кардаев пытался сдержать эмоции, чего никак не получалось у его пожилых родителей, потерявших дочь. Ее мама даже не смогла подойти к белому гробу, в котором лежала дочь. Отец разрыдался над Еленой, прося его простить.
— 41 ножевое ранение! За что ей такая смерть! Кому ты, гад, мстил? Это был светлый человек. Нет на планете никого, который бы сказал, что он как-то пострадал от нашей Лены! — говорит ее брат, ведя какой-то ему одному известный диалог с убийцей.
Елену в Липецк из ивановской Шуи привез ее второй муж. Но жизнь с ним не задалась, как и с первым мужем, от которого у Елены была старшая дочь. Более того, первый муж, Сергей, в ноябре 2023-го погиб на СВО, куда ушел добровольцем. Роман говорит, что последней темой, которую обсуждали в общем семейном чате, была гибель Сергея.
По словам брата, Елена работала кадровиком, но потом решила расстаться с этим занятием в пользу детской психологии. «Она же брала людей на работу, но кого-то из них потом увольняли. И она переживала по поводу каждого, ей было неудобно перед ними. Поэтому она ушла в собственное дело, в психологию, в помощь людям. И расцвела. И похорошела. Смогла пережить разрыв с мужем. Платья у нее появились. Она стала, наконец, смеяться....».
фото: страница Елены Гладких в ВК
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