В Липецке простились с убитой Еленой Гладких

На теле психолога, матери двоих детей, криминалисты насчитали 41 колотую, резаную и рубленую рану.

фото: страница Елены Гладких в ВК

— Неужели все они знали мою сестру? — искренне удивился Роман Кардаев, старший брат убитой утром минувшего вторника Елены Гладких.Приехавший из Москвы на похороны любимой сестры Роман был поражен тем, сколько цветов принесли на отпевание в храм на Арктической те, кто знал и любил Елену.«Завтра начинаем с ребятами подготовку к 23 февраля. Будем лепить портреты пап из пластилина. Левобережная библиотека (пр.Мира, 5). В 16 ч. Возраст без ограничений», — такой была последняя запись Елены в ее Telegram-канале, посвященном психологической помощи детям. А вот одно из предпоследних: «Дорогие мои участники, есть те, кто завтра планирует прийти делать скворечники, но мне ещё об этом не написал?»Дети. Эмоции. Радость. Снова цветы. Ее улыбка. Опять дети… Это все — небольшие сюжеты в канале Елены.Смерть Елены стала шоком для всех, кто ее знал: друзей, товарищей по волонтерству, клиентов. Она была жизнерадостным, влюбленным в жизнь человеком. Со своей изюминкой. С красивой улыбкой. Она много лет поддерживала благотворительный фонд «Дети и Родители против рака», «солнечных деток»...— Не знаю, как жить без нее, без Леночки, которая столько дала моим двум деткам? — растерянно говорит молоденькая женщина, прижимающая к себе букет желтых роз у входа в собор.Елена выросла в семье офицера-танкиста. Однажды отцу улыбнулась удача — из читинских гарнизонов в 1986 году он попал на три года в зарубежную командировку в Йеменскую арабскую республику. С собой ему разрешили взять жену и малолетнюю дочь. А вот двух ее старших братьев оставили на родине. И те на три года угодили в детскую школу-интернат при Министерстве обороны. «В страны, не входящие в социалистический блок, детей школьного возраста с родителями не выпускали», — рассказывает Роман.Роман Кардаев пытался сдержать эмоции, чего никак не получалось у его пожилых родителей, потерявших дочь. Ее мама даже не смогла подойти к белому гробу, в котором лежала дочь. Отец разрыдался над Еленой, прося его простить.— 41 ножевое ранение! За что ей такая смерть! Кому ты, гад, мстил? Это был светлый человек. Нет на планете никого, который бы сказал, что он как-то пострадал от нашей Лены! — говорит ее брат, ведя какой-то ему одному известный диалог с убийцей.Елену в Липецк из ивановской Шуи привез ее второй муж. Но жизнь с ним не задалась, как и с первым мужем, от которого у Елены была старшая дочь. Более того, первый муж, Сергей, в ноябре 2023-го погиб на СВО, куда ушел добровольцем. Роман говорит, что последней темой, которую обсуждали в общем семейном чате, была гибель Сергея.По словам брата, Елена работала кадровиком, но потом решила расстаться с этим занятием в пользу детской психологии. «Она же брала людей на работу, но кого-то из них потом увольняли. И она переживала по поводу каждого, ей было неудобно перед ними. Поэтому она ушла в собственное дело, в психологию, в помощь людям. И расцвела. И похорошела. Смогла пережить разрыв с мужем. Платья у нее появились. Она стала, наконец, смеяться....».