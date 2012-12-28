Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Хирурги в задонской поликлинике провели операцию по усмирению неадеквата
Происшествия
В Липецкой области ночью местами до -22
Погода в Липецке
Хакеры взломали общешкольную конференцию и запустили непристойный контент
Происшествия
Липчанка родила богатыря: малыш весит 5734 грамма
Общество
Липецкая вечЁрка: возможный мэр Ельца, скандал в школах и новый способ мошенничества
Общество
Цены на бензин снова подскочили вверх
Экономика
В Липецке снова воняет навозом
Общество
В Липецкой области наградили лучших инженеров
Общество
Водитель «Опеля» вбил в забор «Рено»
Происшествия
Гранатомётчик из Становлянского округа погиб на СВО
Общество
Читать все
В Липецке снова воняет навозом
Общество
Липчанка родила богатыря: малыш весит 5734 грамма
Общество
Водитель «Опеля» вбил в забор «Рено»
Происшествия
Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Происшествия
Изображение «Ласточкина гнезда» обошлось в 105,9 тысячи рублей
Происшествия
Сергей Кажакин арестован на два месяца
Общество
В Липецке простились с убитой Еленой Гладких
Происшествия
В Липецкой области подорожали чай и мука, подешевели макароны
Экономика
Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
НЛМК Live
Гранатомётчик из Становлянского округа погиб на СВО
Общество
Читать все
Происшествия
868
21 минуту назад
1

В Липецке простились с убитой Еленой Гладких

На теле психолога, матери двоих детей, криминалисты насчитали 41 колотую, резаную и рубленую рану.

— Неужели все они знали мою сестру? — искренне удивился Роман Кардаев, старший брат убитой утром минувшего вторника Елены Гладких.

d0a4f0b8-8c58-4677-b887-f1a75514af7b.jpg

Приехавший из Москвы на похороны любимой сестры Роман был поражен тем, сколько цветов принесли на отпевание в храм на Арктической те, кто знал и любил Елену. 

«Завтра начинаем с ребятами подготовку к 23 февраля. Будем лепить портреты пап из пластилина. Левобережная библиотека (пр.Мира, 5). В 16 ч. Возраст без ограничений», — такой была последняя запись Елены в ее Telegram-канале, посвященном психологической помощи детям. А вот одно из предпоследних: «Дорогие мои участники, есть те, кто завтра планирует прийти делать скворечники, но мне ещё об этом не написал?»

Дети. Эмоции. Радость. Снова цветы. Ее улыбка. Опять дети… Это все — небольшие сюжеты в канале Елены.   

Смерть Елены стала шоком для всех, кто ее знал: друзей, товарищей по волонтерству, клиентов. Она была жизнерадостным, влюбленным в жизнь человеком. Со своей изюминкой. С красивой улыбкой. Она много лет поддерживала благотворительный фонд «Дети и Родители против рака», «солнечных деток»... 

— Не знаю, как жить без нее, без Леночки, которая столько дала моим двум деткам? — растерянно говорит молоденькая женщина, прижимающая к себе букет желтых роз у входа в собор.

1aab5571-89c9-499b-9575-cca8d2cfc23c.jpg

Елена выросла в семье офицера-танкиста. Однажды отцу улыбнулась удача — из читинских гарнизонов в 1986 году он попал на три года в зарубежную командировку в Йеменскую арабскую республику. С собой ему разрешили взять жену и малолетнюю дочь. А вот двух ее старших братьев оставили на родине. И те на три года угодили в детскую школу-интернат при Министерстве обороны. «В страны, не входящие в социалистический блок, детей школьного возраста с родителями не выпускали», — рассказывает Роман. 

Роман Кардаев пытался сдержать эмоции, чего никак не получалось у его пожилых родителей, потерявших дочь. Ее мама даже не смогла подойти к белому гробу, в котором лежала дочь. Отец разрыдался над Еленой, прося его простить.  

baf5178c-375f-4f38-a002-c32ba1c8eec8.jpg

— 41 ножевое ранение! За что ей такая смерть! Кому ты, гад, мстил? Это был светлый человек. Нет на планете никого, который бы сказал, что он как-то пострадал от нашей Лены! — говорит ее брат, ведя какой-то ему одному известный диалог с убийцей.

Елену в Липецк из ивановской Шуи привез ее второй муж. Но жизнь с ним не задалась, как и с первым мужем, от которого у Елены была старшая дочь. Более того, первый муж, Сергей, в ноябре 2023-го погиб на СВО, куда ушел добровольцем. Роман говорит, что последней темой, которую обсуждали в общем семейном чате, была гибель Сергея.

По словам брата, Елена работала кадровиком, но потом решила расстаться с этим занятием в пользу детской психологии. «Она же брала людей на работу, но кого-то из них потом увольняли. И она переживала по поводу каждого, ей было неудобно перед ними. Поэтому она ушла в собственное дело, в психологию, в помощь людям. И расцвела. И похорошела. Смогла пережить разрыв с мужем. Платья у нее появились. Она стала, наконец, смеяться....».

RXfSpqOK810.jpg
фото: страница Елены Гладких в ВК 
убийство
0
12
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эх
12 минут назад
Красивая какая девочка, светлая. Царствие ей небесное. Соболезнования родным и близким. Очень жалко всю семью, особенно детей. Без мамы будут расти. И без папы. Сиротами остались. Дети не пропадут, родные воспитают, но нет самого дорогого - мамы. Зверь девочку растерзал. Такая жестокость. Плачу. Пожалуйста, на пожизненное его.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить