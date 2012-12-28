сегодня, 16:25
Липецкая область — на 55 месте в рейтинге по зарплатам в отраслях
Самой высокооплачиваемой отраслью в Липецкой области стала металлургия.
Для ранжирования регионов эксперты РИА Новости использовали данные Росстата. Оценка оплаты труда в отраслях производилась на основе данных по средним заработным платам за 2025 год. В исследовании рассмотрены зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 1% работников региона. При расчетах учтена выплата подоходного налога.
Среди 85-ти проанализированных регионов в 18-ми самые высокие зарплаты фиксируются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. При этом, как правило, более высокие оклады — в добыче нефти и газа. Второй по представленности стала отрасль «IT», которая в 16 регионах обеспечивает самые высокие зарплаты. Замыкает первую тройку по представленности отрасль «Финансовые услуги» — в 14 регионах это отрасль характеризуется высокими зарплатами.
На первом месте находится Сахалинская область с добычей нефти и газа (328 тысяч рублей), а на 85-м Ингушетия с госслужбой (61 тысяча рублей).
