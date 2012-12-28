Экономика
657
сегодня, 16:25
7

Липецкая область — на 55 месте в рейтинге по зарплатам в отраслях

Самой высокооплачиваемой отраслью в Липецкой области стала металлургия. 

Липецкая область заняла 55 место в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях, сообщает РИА Новости. Отраслью с наивысшей зарплатой в 2025 году в регионе оказалась металлургия — 110 тысяч рублей.

Для ранжирования регионов эксперты РИА Новости использовали данные Росстата. Оценка оплаты труда в отраслях производилась на основе данных по средним заработным платам за 2025 год. В исследовании рассмотрены зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 1% работников региона. При расчетах учтена выплата подоходного налога.

Среди 85-ти проанализированных регионов в 18-ми самые высокие зарплаты фиксируются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. При этом, как правило, более высокие оклады — в добыче нефти и газа. Второй по представленности стала отрасль «IT», которая в 16 регионах обеспечивает самые высокие зарплаты. Замыкает первую тройку по представленности отрасль «Финансовые услуги» — в 14 регионах это отрасль характеризуется высокими зарплатами.

На первом месте находится Сахалинская область с добычей нефти и газа (328 тысяч рублей), а на 85-м Ингушетия с госслужбой (61 тысяча рублей).

Комментарии (7)

Начальник Цеха
сегодня, 21:49
Вы в телефонах все сидите. За что мне вам платить ?
Бабка Первая
сегодня, 19:44
Удивлюсь, если окажется, что наша металлургия когда-то была невысокооплачиваемой отраслью)
слесарь
сегодня, 18:51
У нас в Газпром газораспределение по г. Грязи, зарплата у слесаря 30 тысячь.
Нервная мать
сегодня, 21:00
Слесарь, помнится, что 28 тысяч было. Неужели аж на 2 тысячи проиндексировали? Заживете теперь.
Люся
сегодня, 17:20
На позицию в рейтинге повыше денег не нашлось, а то мы всегда в 20-ке, а то и в 3-ке. А вообще грустно в кольце промзон, а по доходам всё ниже и ниже.
65+
сегодня, 17:04
На каком месте липецк по нищим пенсионерам ?
Витёк
сегодня, 16:59
И первая по зарплатам руководства и депутатов а трудяги подождут.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
