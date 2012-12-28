В Ссёлках муж зарубил жену топором

Обстоятельства семейной трагедии выясняют следователи.

Сегодня утром в Ссёлках было совершено убийство. Погибла 40-летняя женщина. В убийстве подозревают её мужа. По предварительной информации, он зарубил жену топором.На месте происшествия работают следователи Правобережного межрайонного следственного отдела СУ СК России по Липецкой области.Преступление произошло в доме на улице Мартынова. Подозреваемый с места преступления скрылся. Предполагается, что причиной драмы стал бытовой конфликт.