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Обвиняемый в убийстве жены и падчерицы: «Вину не признаю и надеюсь на справедливое правосудие»
Происшествия
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сегодня, 10:35
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В Ссёлках муж зарубил жену топором
Обстоятельства семейной трагедии выясняют следователи.
На месте происшествия работают следователи Правобережного межрайонного следственного отдела СУ СК России по Липецкой области.
Преступление произошло в доме на улице Мартынова. Подозреваемый с места преступления скрылся. Предполагается, что причиной драмы стал бытовой конфликт.
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