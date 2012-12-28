Происшествия
612
сегодня, 11:34
В Сырском Руднике горел мусоровоз
Возможно, мусор загорелся из-за непогашенного окурка.
На такой случай в компании «Экопром-Липецк» существует инструкция: водитель по возможности должен выбрать безлюдное место и разгрузиться, что и было сделано.
Мусор потушили, пожарные, а то, что осталось, вывезла спецтехника для сбора отходов.
Как рассказали GOROD48 в «Экопром-Липецк», подобные возгорания случаются примерно раз в год. Пожары, как правило, происходят из-за брошенных в мусорные контейнеры тлеющих окурков.
В пожаре 22 марта никто не пострадал, мусоровоз получил небольшое повреждение.
Фото: «Экопром-Липецк»
0
1
2
0
1
Комментарии