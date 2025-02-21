Сергей Кажакин арестован на два месяца

Подозреваемый в убийстве Елены Гладких арестован до 18 апреля.

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Правобережный суд Липецка поддержал ходатайство следствия об избрании 38-летнему Сергею Кажакину , подозреваемому в убийстве 39-летней Елены Гладких в СНТ «Цементник», меры пресечения в виде ареста. Следствие просило заключить подозреваемого под стражу на два месяца — до 18 апреля, аргументируя арест не только особой тяжестью совершенного преступления (по части первой статьи 105 УК РФ, санкции которой — до 15 лет лишения свободы), но и тем, что Кажакин скрылся с места происшествия и было принято решение о его розыске .Также подозреваемый не обременен социальными связями, не состоит в браке, постоянного места работы не имеет. Всё это даёт основания предполагать, что он может скрыться от предварительного следствия и суда. Также следствие высказало предположение, что в случае нахождения на свободе подозреваемый может угрожать свидетелям — детям погибшей и своим родственникам. Сведениями о наличии у мужчины каких-либо заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей, следствие не располагает.Сергей Кажакин вину признал, против ареста ни он, ни его адвокат не возражали.В суд пришла мать подозреваемого. Она хотела хоть краем глаза увидеть сына, но в зал на арест не пошла — испугалась, что не выдержит подробностей преступления.Напомним, тело Елены Гладких с многочисленными ранениями шеи (их не мене 10) было найдено утром 18 февраля в автомобиле «Фольксваген Поло» у частного дома по улице Алексея Мартынова. На месте преступления правоохранители нашли предполагаемые орудия убийства — топор и нож. Следкомом возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый в убийстве женщины Сергей Кажакин был задержан на следующий день в селе Бутырки. После задержания он дал признательные показания. Пока основная версия трагедии — несчастная любовь: 38-летний мужчина больше двух лет добивался внимания 39-летней женщины, но был отвергнут.

Добавим, что обвинение Сергею Кажакину пока не предъявлено — это собираются сделать в понедельник, 24 февраля.