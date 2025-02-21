Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Общество
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сегодня, 13:25
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Сергей Кажакин арестован на два месяца
Подозреваемый в убийстве Елены Гладких арестован до 18 апреля.
Также подозреваемый не обременен социальными связями, не состоит в браке, постоянного места работы не имеет. Всё это даёт основания предполагать, что он может скрыться от предварительного следствия и суда. Также следствие высказало предположение, что в случае нахождения на свободе подозреваемый может угрожать свидетелям — детям погибшей и своим родственникам. Сведениями о наличии у мужчины каких-либо заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей, следствие не располагает.
Сергей Кажакин вину признал, против ареста ни он, ни его адвокат не возражали.
В суд пришла мать подозреваемого. Она хотела хоть краем глаза увидеть сына, но в зал на арест не пошла — испугалась, что не выдержит подробностей преступления.
Напомним, тело Елены Гладких с многочисленными ранениями шеи (их не мене 10) было найдено утром 18 февраля в автомобиле «Фольксваген Поло» у частного дома по улице Алексея Мартынова. На месте преступления правоохранители нашли предполагаемые орудия убийства — топор и нож. Следкомом возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство).
Подозреваемый в убийстве женщины Сергей Кажакин был задержан на следующий день в селе Бутырки. После задержания он дал признательные показания. Пока основная версия трагедии — несчастная любовь: 38-летний мужчина больше двух лет добивался внимания 39-летней женщины, но был отвергнут.Добавим, что обвинение Сергею Кажакину пока не предъявлено — это собираются сделать в понедельник, 24 февраля.
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