На 30 детей-фигуристов спортшкола закупила 22 пары ботинок и 13 лезвий для коньков

В ситуацию вмешалась прокуратура. В отношении директора спортшколы возбуждено дело об административном правонарушении.

Прокуратура заинтересовалась ситуацией с обеспечением спортивной экипировкой фигуристов спортивной школы №2 Ельца. Оказалось, что на 30 детей по данному олимпийскому виду спорта в прошлом году было закуплено всего 22 пары ботинок и 13 лезвий для коньков.— В адрес начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Ельца внесено представление, а в отношении директора спортшколы №2 возбуждено дело об административном правонарушении по части второй статьи 7.29 КоАП РФ «Принятие решения о способе определения поставщика (...) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона». Санкция этой статьи — штраф в 50 тысяч рублей. Полное восстановление прав юных фигуристов взято на контроль, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.