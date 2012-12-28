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сегодня, 12:16
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На 30 детей-фигуристов спортшкола закупила 22 пары ботинок и 13 лезвий для коньков

В ситуацию вмешалась прокуратура. В отношении директора спортшколы возбуждено дело об административном правонарушении.

Прокуратура заинтересовалась ситуацией с обеспечением спортивной экипировкой фигуристов спортивной школы №2 Ельца. Оказалось, что на 30 детей по данному олимпийскому виду спорта в прошлом году было закуплено всего 22 пары ботинок и 13 лезвий для коньков.

— В адрес начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Ельца внесено представление, а в отношении директора спортшколы №2 возбуждено дело об административном правонарушении по части второй статьи 7.29 КоАП РФ «Принятие решения о способе определения поставщика (...) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона». Санкция этой статьи — штраф в 50 тысяч рублей. Полное восстановление прав юных фигуристов взято на контроль, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
спорт
школа
дети
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Комментарии (10)

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Сначала новые
А я
56 минут назад
В 80 - е рос: при каждом жэке комната школьника была где были кружки по интересам. Коробка хоккейная во дворе заливалась для нас местной детворы и чинилась работниками жека. Клюшки коньки и мячи бесплатно давали комунадо было. И соревнования были межку комнатами школьника по хоккею и мини футболу. Золотое детство. Мы росли здоровые и счастливые потому что спорт доступный был и еда натуральная.
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Коммунист
39 минут назад
Вы тоже это заметили?
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Не зря
сегодня, 12:47
Неплохо узнать цифру закупки, цена авианосца.
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Это
сегодня, 12:35
величие, не иначе.
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Транспортник
сегодня, 12:33
Я в 90-е хоккеем занимался, давали только клюшки и верх, все остальное за свое
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Липчанин
сегодня, 12:50
В 80е все давали бесплатно
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3444
сегодня, 12:29
А сколько им надо ? Я в СССР дзю-до занимался - так нам мамы кимоно сами шили из своей мешковины. Это уже избалованные детки
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Ну да
58 минут назад
Ещё бы вспомнил что было после революции 1917г
Ответить
2333
52 минуты назад
Ещё бы вспомнил что было после революции 1917г А неплохо бы было. тогда быдло еще знало свое место и не тыкало незнакомым людям
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Ага
41 минуту назад
А неплохо бы было. тогда быдло еще знало свое место и не тыкало незнакомым людям И можно было прикупить пару-тройку сотен душ крепостных. Не жизнь, а малина!
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