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Общество
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сегодня, 12:29
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Фонтаны на улице Ленина могут заменить новыми — плоскостными
В мэрии Липецка обсчитывают смету обновления всей четной стороны улицы Ленина.
В этом году ремонт большого фонтана на Ленина УГС проторговал вместе с содержанием всех остальных (кроме каскада на Петровском спуске и на площади Петра Великого). Контракт с начальной ценой в 12,5 млн рублей за 12,4 миллиона выиграло ООО «Стройпортал», которое уже занималось такой работой в прошлом. Но когда подрядчик снял с чаши 50-летнего фонтана облицовку, то обнаружил, что разрушений несущих конструкций больше, чем считалось ранее.
— Контракт подразумевал завершение ремонта к июлю, но из-за дополнительного объема работ его исполнение, возможно, затянется, хотя подрядчик будет делать все, чтобы успеть включить фонтан к праздникам, - сообщила GOROD48 заместитель главного смотрителя Липецка.
Кстати, у мэрии есть планы комплексного обновления всей четной стороны улицы Ленина, начиная от здания липецкой епархии до Дома мастера — с заменой плитки, восстановлением лестниц и обустройством взамен большого и малого фонтанов двух сухих или плоскостных, подобных фонтанам у ДС «Звездный» и в парке Победы. Смета будущего благоустройства уже обсчитывается.
При наличии средств в бюджете в этом году у фонтанов поправят ступеньки и заменят разрушенную плитку.
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