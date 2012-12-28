Фонтаны на улице Ленина могут заменить новыми — плоскостными

В мэрии Липецка обсчитывают смету обновления всей четной стороны улицы Ленина.

Сезон фонтанов в Липецке начался без запуска одного из двух гидротехнических сооружений на улице Ленина, так называемого большого, того, что ближе к парку «Сказка». Оказывается, еще в прошлом году его собственник, управление главного смотрителя, обнаружил повреждение гидроизоляции фонтана и запланировал устранить его к Дню города.В этом году ремонт большого фонтана на Ленина УГС проторговал вместе с содержанием всех остальных (кроме каскада на Петровском спуске и на площади Петра Великого). Контракт с начальной ценой в 12,5 млн рублей за 12,4 миллиона выиграло ООО «Стройпортал», которое уже занималось такой работой в прошлом. Но когда подрядчик снял с чаши 50-летнего фонтана облицовку, то обнаружил, что разрушений несущих конструкций больше, чем считалось ранее.— Контракт подразумевал завершение ремонта к июлю, но из-за дополнительного объема работ его исполнение, возможно, затянется, хотя подрядчик будет делать все, чтобы успеть включить фонтан к праздникам, - сообщила GOROD48 заместитель главного смотрителя Липецка.Кстати, у мэрии есть планы комплексного обновления всей четной стороны улицы Ленина, начиная от здания липецкой епархии до Дома мастера — с заменой плитки, восстановлением лестниц и обустройством взамен большого и малого фонтанов двух сухих или плоскостных, подобных фонтанам у ДС «Звездный» и в парке Победы. Смета будущего благоустройства уже обсчитывается.При наличии средств в бюджете в этом году у фонтанов поправят ступеньки и заменят разрушенную плитку.