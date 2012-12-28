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сегодня, 12:29
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Фонтаны на улице Ленина могут заменить новыми — плоскостными

В мэрии Липецка обсчитывают смету обновления всей четной стороны улицы Ленина.

Сезон фонтанов в Липецке начался без запуска одного из двух гидротехнических сооружений на улице Ленина, так называемого большого, того, что ближе к парку «Сказка». Оказывается, еще в прошлом году его собственник, управление главного смотрителя, обнаружил повреждение гидроизоляции фонтана и запланировал устранить его к Дню города.

В этом году ремонт большого фонтана на Ленина УГС проторговал вместе с содержанием всех остальных (кроме каскада на Петровском спуске и на площади Петра Великого). Контракт с начальной ценой в 12,5 млн рублей за 12,4 миллиона выиграло ООО «Стройпортал», которое уже занималось такой работой в прошлом. Но когда подрядчик снял с чаши 50-летнего фонтана облицовку, то обнаружил, что разрушений несущих конструкций больше, чем считалось ранее.

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— Контракт подразумевал завершение ремонта к июлю, но из-за дополнительного объема работ его исполнение, возможно, затянется, хотя подрядчик будет делать все, чтобы успеть включить фонтан к праздникам, - сообщила GOROD48 заместитель главного смотрителя Липецка.

Кстати, у мэрии есть планы комплексного обновления всей четной стороны улицы Ленина, начиная от здания липецкой епархии до Дома мастера — с заменой плитки, восстановлением лестниц и обустройством взамен большого и малого фонтанов двух сухих или плоскостных, подобных фонтанам у ДС «Звездный» и в парке Победы. Смета будущего благоустройства уже обсчитывается.

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При наличии средств в бюджете в этом году у фонтанов поправят ступеньки и заменят разрушенную плитку. 
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Много денег???
21 минуту назад
Деревья полейте!
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Светлана
30 минут назад
А как-то нельзя что-то одно начать делать и ДОделать в городе, а не раскопать разрушить и бросить. А то уже всем жителям очень заметно что это просто разнос бюджета, а вовсе не планируемые ремонты.
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Александр
24 минуты назад
Вот и парк победы начали делать, недоделали, бросили.
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***
32 минуты назад
Самые лучшие фонтаны в городе-это на ул.Ленина! И их хотят испоганить плоскостными! В городе хоть остались настоящие архитекторы ?
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