В области сухо и теплее нормы на 1-3 градуса

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится влияние антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 0-3градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 марта в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, днем — от +4 до +9.В Липецке переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью — от -4 до -6, днем — от +5 до +7 градусов.День 24 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 22 градуса мороза.