Огненная ельчанка из мести сожгла чужой гараж – выяснилось, что не тот

В древнем городе кипят пламенные страсти.

Месть – блюдо, всё-таки лучше подавать холодным. А решения сгоряча не самые лучшие, даже если они такие же огненные, как в Ельце, где 38-летняя местная жительница решила подпалить гараж своего обидчика.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, огонь вспыхнул в ночь с 6 на 7 октября 2024 года в одном из гаражных кооперативов Ельца. По версии следствия, ельчанка приехала под покровом темноты к боксу и подожгла его.Женщина считала, что причины пойти на крайние меры у неё были. Ранее она дала взаймы деньги своему знакомому, но мужчина не торопился их возвращать. Между тем, ельчанка нигде не работала, нуждалась в средствах и в итоге решилась на горячее решение проблемы.Но вышло недоразумение. В пострадавшем гараже знакомый осуществлял ремонт автомобилей, поэтому рассвирепевшая кредиторша решила, что бокс принадлежит мужчине. А на самом деле гараж находится во владении 53-летнего ничего не подозревавшего мужчины, который просто сдавал его в аренду. В результате оказались повреждены гаражные ворота, две акустические колонки, внутренняя отделка. Причиненный ущерб составил 54 800 рублей.Теперь «огненной ельчанке» грозит до 5 лет лишения свободы.