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678
сегодня, 09:25
5

Огненная ельчанка из мести сожгла чужой гараж – выяснилось, что не тот

В древнем городе кипят пламенные страсти.

Месть – блюдо, всё-таки лучше подавать холодным. А решения сгоряча не самые лучшие, даже если они такие же огненные, как в Ельце, где 38-летняя местная жительница решила подпалить гараж своего обидчика.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, огонь вспыхнул в ночь с 6 на 7 октября 2024 года в одном из гаражных кооперативов Ельца. По версии следствия, ельчанка приехала под покровом темноты к боксу и подожгла его.

Женщина считала, что причины пойти на крайние меры у неё были. Ранее она дала взаймы деньги своему знакомому, но мужчина не торопился их возвращать. Между тем, ельчанка нигде не работала, нуждалась в средствах и в итоге решилась на горячее решение проблемы.

Но вышло недоразумение. В пострадавшем гараже знакомый осуществлял ремонт автомобилей, поэтому рассвирепевшая кредиторша решила, что бокс принадлежит мужчине. А на самом деле гараж находится во владении 53-летнего ничего не подозревавшего мужчины, который просто сдавал его в аренду. В результате оказались повреждены гаражные ворота, две акустические колонки, внутренняя отделка. Причиненный ущерб составил 54 800 рублей.

Теперь «огненной ельчанке» грозит до 5 лет лишения свободы.
Поджог
месть
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Гостья
1 минуту назад
Из статьи сделаны два вывода, месть всё таки должна быть, только холодная и как же измельчали мужики, взять в долг и не отдать его. А вот поджигать что либо не стоит, сам пострадаешь.
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Как нашли??
26 минут назад
Сама рассказала?
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Ник
27 минут назад
Научитесь писать. С похмелья чтоль ?:-)
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Вот
43 минуты назад
что значит давать деньги взаймы !
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Лиза
57 минут назад
Ума-то нет...
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