Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Происшествия
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сегодня, 09:25
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Огненная ельчанка из мести сожгла чужой гараж – выяснилось, что не тот
В древнем городе кипят пламенные страсти.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, огонь вспыхнул в ночь с 6 на 7 октября 2024 года в одном из гаражных кооперативов Ельца. По версии следствия, ельчанка приехала под покровом темноты к боксу и подожгла его.
Женщина считала, что причины пойти на крайние меры у неё были. Ранее она дала взаймы деньги своему знакомому, но мужчина не торопился их возвращать. Между тем, ельчанка нигде не работала, нуждалась в средствах и в итоге решилась на горячее решение проблемы.
Но вышло недоразумение. В пострадавшем гараже знакомый осуществлял ремонт автомобилей, поэтому рассвирепевшая кредиторша решила, что бокс принадлежит мужчине. А на самом деле гараж находится во владении 53-летнего ничего не подозревавшего мужчины, который просто сдавал его в аренду. В результате оказались повреждены гаражные ворота, две акустические колонки, внутренняя отделка. Причиненный ущерб составил 54 800 рублей.
Теперь «огненной ельчанке» грозит до 5 лет лишения свободы.
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