Обвиняемый в убийстве жены и падчерицы: «Вину не признаю и надеюсь на справедливое правосудие»

60-летнего Алексея Фомина в третий раз (!) судят по обвинению в убийстве в 2001 году 32-летней жены и ее 14-летней дочери.

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В Октябрьском районом суде Липецка прошли прения по долгоиграющему уголовному делу о двойном убийстве, которое никак не может закончиться приговором 60-летнему Алексею Фомину.По версии следствия, со своей женой, 32-летней Людмилой Фоминой и ее 14-летней дочери от первого брата обвиняемый расправился в мае 2001 года, но обвинение в убийстве двух лиц ему предъявили только в сентябре 2020-го. Это обстоятельство привело к тому, что в апреле 2023 года председатель Октябрьского суда Светлана Букреева прекратила уголовный процесс по обвинению Алексея Фомина в убийстве жены и падчерицы в связи с истечением срока давности. Судья заметила, что даже в случае вынесения обвинительного приговора, в данном случае вплоть до пожизненного заключения, подсудимый подлежал бы безусловному освобождению от наказания. В своем постановлении Букреева также указала, что со времени преступления прошло более 20 лет, и что все это время подсудимый не уклонялся от следствия и суда, не объявлялся в розыск.— Цели наказания утратили свою актуальность. Подсудимый подлежит безусловному освобождению в связи с истечением срока давности по не реабилитирующим основаниям, — сказала судья и окончила процесс.Этот вердикт обжаловала прокуратура области. Безуспешно — в апелляционной инстанции, в областном суде, успешно — в кассационной, в Саратове. В итоге уголовное дело Фомина вернулось на новое рассмотрение в тот же Октябрьский райсуд Липецка. В третий уже раз!Запутанная история дела Алексея Фомина хорошо известна читателям GOROD48.11 мая 2001 года Фомин явился в милицию и сообщил о бесследном исчезновении Людмилы и Виктории. По его словам, жена увезла дочку на первомайские праздники к подруге в село Пластинки Усманского района. Уехали они на машине ее знакомого с Петровского рынка, где Людмила работала продавцом люстр и обоев.В таком случае под подозрение первым попадает родственник пропавших без вести. Но Фомина 23 года назад опросили лишь дважды: в мае и в июне. И все. Милиция и прокуратура почему-то утратили к нему интерес, хотя у силовиков была масса улик в отношении отца семейства. Так, Фомин путался в показаниях. Сначала заявлял, что жена и падчерица ушли из дома с сумкой, потом — с пакетами. Выдвинул версию о возможном отъезде жены за границу, например, в Польшу — там у нее были знакомые, но загранпаспорт Людмилы нашли при обыске квартиры. Сказал он и том, что причиной исчезновения жены были ее долги. Он называл 1 700 долларов. Живший отдельно старший сын Людмилы сообщил тогда милиции, что 6 мая поссорился с женой и пошел в гости к Фомину с пивом, но тот через дверь предложил ему зайти на следующий день. Несколько свидетелей утверждали, что ни Фомин, ни его жена не говорили о желании сделать ремонт в квартире, но в мае, когда к Фомину пришли с обыском, сотрудники уголовного розыска описали фрагментарно оборванные обои в кухне.Были и другие косвенные улики в отношении Фомина. Например, в квартире остались наручные часы Виктории, без которых она не выходила из дома. Алексей был уже третьим мужем Людмилы, и девочка жаловалась подруге, что отчим, скорее всего, изменяет маме. Отношения между супругами были натянутыми, дело шло к разводу. Падчерица Фомина описывала ссоры матери и отчима в своем дневнике. По словам крестной матери девочки, еще одним поводом семейных раздоров была приватизация квартиры Людмилой и Викторией — в число собственников Алексей Фомин не попал.По обвинению в убийстве 32-летней жены и 14-летней падчерицы Фомина задержали в сентябре 2020 года. Мужчина сразу же дал признательные показания. Он сказал, что размозжил голову жене ножкой от кухонного стола с металлическим штырем. Под его руку случайно попала падчерица, которая скончалась от смертельной раны на голове. Также Фомин показал оперативникам, где закопал тела — недалеко от дороги Липецк-Усмань в лесу в районе Тракторного. Но на указанном им месте останков не нашли. Не нашли и орудие убийства.Позже Алексей Фомин сказал GOROD48, что написал явку с повинной вынужденно. По его словам, признание в убийстве у него выбили сотрудники уголовного розыска, после чего следователь СКР в присутствии адвоката по назначению велел ему запомнить, что говорить: как он забивал жену и падчерицу ножкой кухонного стола. В Следкоме эти заявления назвали способом избежать уголовной ответственности за содеянное.Первый уголовный процесс над Фоминым по обвинению в двойном убийстве закончился в июне 2021 года. Тогда Октябрьский суд исключил из объема обвинений смерть девочки. Фомина приговорили к 10 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 105 УК РФ за убийство жены, но за истечением срока давности освободили от ответственности — для особо тяжких преступлений он составляет 15 лет. Следком приговор оспорил. Когда Октябрьский райсуд рассматривал дело во второй раз, подсудимый заявил ходатайство о его прекращении в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Против этого возражали родственники убитых и гособвинитель Владимир Федянин. Но председательствующая в процессе судья Светлана Букреева тогда прекратила уголовное дело в связи с истечением сроков давности привлечения Фомина к уголовной ответственности. И вот заканчивается третий процесс.Уже выучивший до запятой к прениям материалы уголовного дела наизусть гособвинитель Владимир Федянин почти час приводил председательствующей в процессе судье Ольги Лозгуновой доводы в обоснование виновности подсудимого. Причем делал это в рубашке с коротким рукавом в то время как адвокаты Фомина сидели в холодном зале в теплых куртках.Для представителя прокуратуры все ясно: мотивом убийства стала неприязнь Фомина к жене, которую он считал неверной. Но и у него, по показаниям вхожих в семью свидетелей, была любовница, о которой знала Людмила, не раз говорившая о разводе. Также Фомин был обижен на жену за то, что она исключила его из собственников квартиры при ее приватизации. Узнав об этом, Фомин, который до этого продал свое жилье и деньги принес в новую семью, так разозлился, что неделю не ночевал дома.Гособвинитель заявил, что Фомин «настойчиво и изощрённо препятствовал установлению истины». Причиной пропажи жены и падчерицы он называл то их похищение чеченцами, то возможность утопления в пруду во время майских праздников, то внезапный выезд за границу. Советник юстиции заявил, что до убийства матери и ее дочери в квартире Фомина был стол с откручивающимися ножками. Он фигурирует на фотографиях семейных застолий. Но после пропажи Людмилы и Виктории исчез и стол. Фомин же отрицает наличие такого стола, настаивает на имевшемся в квартире столе-книжке. Квартира, по словам родственников и знакомых Фоминых, не нуждалась в ремонте. Но при первом ее осмотре в протоколе было указано, что обои в кухне и коридоре оборваны до середины стены. Это Фомин объяснил тем, что начал ремонт сразу же после отъезда его домашних в начале мая в село Пластинки. На изъятом при осмотре жилья куске обоев криминалисты обнаружили пятна бурого цвета, но этот вещдок необъяснимо пропал при возобновлении следственных действий в 2021 году. Кровь была обнаружена и на смывах с линолеума. Но в 2001 году молекулярно-генетическая экспертиза не смогла выделить из нее ДНК. Но крови на линолеуме было много, и это — не капли, которые могли образоваться при случайном порезе.Гособвинитель попросил приговорить подсудимого по предъявленным статьям обвинения к 13 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.Но все, о чем говорил прокурор, можно назвать косвенными улика. Все могло быть так, а могло быть иначе. Ведь не было найдено ни тел убитых, ни той самой четырехугольной в сечении ножки от стола, которой подсудимый будто бы забил жену и падчерицу насмерть, неизвестно чья кровь была найдена в «нехорошей» квартире — может, и животных при разделке мяса. В распоряжении следствия нет внятных экспертиз или показаний очевидцев.На всем этом сосредоточил свое внимание адвокат подсудимого Андрей Чалышев. Он заявил, что семья жила душа в душу, без скандалов и ссор. У старшего сына Людмилы был ключ от квартиры, и он мог прийти в любое время. В квартире Фомины делали ремонт. Людмила с дочерью уехали на майские праздники в Пластинки. Когда они не вернулись, Алексей ездил в село на их розыски, а потом пришел в милицию с заявлением о пропаже жены и приемной дочери. В сентябре 2021 года Фомин оговорил себя, когда его задержали оперативники. Обличающие его показания мужчина дал под физическим и психологическим давлением сотрудников уголовного розыска и следователя Следкома, которые убедили его сознаться в преступлении, которого он не совершал. Основанием для самооговора, в том числе, стали заявления силовиков об истекшем по уголовному делу сроку давности. Поэтому адвокат попросил суд оправдать его подзащитного.— Вину не признаю и надеюсь на справедливое правосудие, — таким было последнее слово подсудимого.Приговор по этому странному уголовному делу будет оглашен 26 февраля.