Восемь человек пострадали на дорогах области за три дня

За три дня на дорогах Липецкой области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали восемь человек, сообщает областное управление Госавтоинспекции.20 марта в Краснинском районе на дороге Суходол – Решетово – Дуброво – примыкание к автодороге Становое – Троекурово – Лебедянь столкнулись автомобили «Рено» с 77-летним водителем и «ВАЗ-2111» под управлением 58-летнего мужчины. В аварии получили травмы водитель «ВАЗа» и два его пассажира.21 марта в Ельце на улице Октябрьской столкнулись «Ауди» с 26-летним водителем и «Фольксваген» под управлением 28-летнего водителя. В столкновении пострадал 31-летний пассажир «Ауди».22 марта произошли две аварии с пострадавшими.В Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков 26-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель и его 26-летняя пассажирка госпитализированы.В Добринке утром на улице Ленинской столкнулись «ВАЗ-2110» с 20-летней девушкой за рулем и «Митсубиси» под управлением 19-летнего водителя. С места аварии были доставлены в больницу водитель и 48-летняя пассажирка «ВАЗа».За три дня на дорогах области зарегистрировано еще 56 аварий, они обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 4726 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 33 водителя, за неиспользование ремней безопасности — 139. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3911 случаев выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 88 нарушения», — сообщили в Госавтоинспекции.