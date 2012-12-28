Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
1021
сегодня, 09:34

Восемь человек пострадали на дорогах области за три дня

Четверо из них госпитализированы.

За три дня на дорогах Липецкой области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали восемь человек, сообщает областное управление Госавтоинспекции.

20 марта в Краснинском районе на дороге Суходол – Решетово – Дуброво – примыкание к автодороге Становое – Троекурово – Лебедянь столкнулись автомобили «Рено» с 77-летним водителем и «ВАЗ-2111» под управлением 58-летнего мужчины. В аварии получили травмы водитель «ВАЗа» и два его пассажира.

21 марта в Ельце на улице Октябрьской столкнулись «Ауди» с 26-летним водителем и «Фольксваген» под управлением 28-летнего водителя. В столкновении пострадал 31-летний пассажир «Ауди».

22 марта произошли две аварии с пострадавшими. 

В Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков 26-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель и его 26-летняя пассажирка госпитализированы.

В Добринке утром на улице Ленинской столкнулись «ВАЗ-2110» с 20-летней девушкой за рулем и «Митсубиси» под управлением 19-летнего водителя. С места аварии были доставлены в больницу водитель и 48-летняя пассажирка «ВАЗа».

За три дня на дорогах области зарегистрировано еще 56 аварий, они обошлись без пострадавших.

«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 4726 нарушений ПДД. 

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 33 водителя, за неиспользование ремней безопасности — 139. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3911 случаев выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 88 нарушения», — сообщили в Госавтоинспекции.

авария
ДТП
0
0
2
2
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить