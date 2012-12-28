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В Липецке нашли подрядчика на отсыпку щебнем дороги в поселке «Радужный» и ремонт дороги в Диком
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Общество
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39 минут назад
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В Липецке нашли подрядчика на отсыпку щебнем дороги в поселке «Радужный» и ремонт дороги в Диком
Компания «Вектор» предложила выполнить работы за три четверти первоначальной цены контракта.
На торги с начальной ценой в 16 483 300 рублей заявились семь компаний. Победило ООО «Вектор», которое ходе аукциона с понижением опустило цену работ на 26%, предложив свои услуги за 12,2 миллиона.
Победитель торгов хорошо знаком заказчику. «Вектор» давно является участником системы государственных закупок, будучи исполнителем работ по 281 контракту общей стоимостью в 1,2 млрд рублей. В ТОП-5 заказчиков компании входят администрация Липецкого муниципального округа (18 контрактов на сумму 192 млн рублей), УГС мэрии Липецка (10/122,4 млн рублей), администрация Долгоруковского района (2/83,1 млн рублей), управление строительства администрации Липецка (4/80,3 млн рублей) и администрация Лебедянского района (23/69 млн рублей).
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