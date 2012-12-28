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334
39 минут назад
6

В Липецке нашли подрядчика на отсыпку щебнем дороги в поселке «Радужный» и ремонт дороги в Диком

Компания «Вектор» предложила выполнить работы за три четверти первоначальной цены контракта.

В управлении главного смотрителя администрации Липецка разыграли первый в этом году контракт на дорожные работы. В лот вошли ремонт автомобильной дороги по улице Пригородной в Диком, ремонт тротуара в районе дома №10а по улице Механизаторов и отсыпка шлаком основания дороги на улице Клюквенной в «Радужном», поселке для многодетных семей у села Желтые Пески.

На торги с начальной ценой в 16 483 300 рублей заявились семь компаний. Победило ООО «Вектор», которое ходе аукциона с понижением опустило цену работ на 26%, предложив свои услуги за 12,2 миллиона.

Победитель торгов хорошо знаком заказчику. «Вектор» давно является участником системы государственных закупок, будучи исполнителем работ по 281 контракту общей стоимостью в 1,2 млрд рублей. В ТОП-5 заказчиков компании входят администрация Липецкого муниципального округа (18 контрактов на сумму 192 млн рублей), УГС мэрии Липецка (10/122,4 млн рублей), администрация Долгоруковского района (2/83,1 млн рублей), управление строительства администрации Липецка (4/80,3 млн рублей) и администрация Лебедянского района (23/69 млн рублей).
ремонт дорог
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Комментарии (6)

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Сначала новые
А что
8 минут назад
Случилось сегодня в школе 35,девчонки школьницы стоят на остановке без шапок и курточек.Что ,опять учения.А потом минингит,и опять собирать по коппейке на лечение.Где учителя,почему не смотрят что у них возле школы творится.
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смотритель зоопарка
8 минут назад
ну тем кто в теме дорог, знают какие бракоделы эти ООО Вектор...
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Елена
12 минут назад
П. Дачный, черта города, ул. Бурлакова, коттеджи. Всю улицу заасфальтировали, 500м коттеджи нет. 35лет стоят коттеджи ни разу, ни асфальт, ни отсыпка просто нет дороги. Грунтовка. Как быть, куда обращаться?
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Бедные люди
27 минут назад
Ни магазинов,ни школы.Или в Желтовку,или в Сселки детей в садик и школу возить.А если машины нет,ни автобусов.Так отстойный район.Только пенсионерам,лес рядом,речка правда далеко.
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Ну теперь
34 минуты назад
Как в шанхае дорога будет.Осталось найти подрядчика ,кто скосит коноплю и бурьян на участках.
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Пилюлькин
19 минут назад
В этом и весь цимус нашей жемчужины. Да, фотка занятная.
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