В Липецке нашли подрядчика на отсыпку щебнем дороги в поселке «Радужный» и ремонт дороги в Диком

Компания «Вектор» предложила выполнить работы за три четверти первоначальной цены контракта.

В управлении главного смотрителя администрации Липецка разыграли первый в этом году контракт на дорожные работы. В лот вошли ремонт автомобильной дороги по улице Пригородной в Диком, ремонт тротуара в районе дома №10а по улице Механизаторов и отсыпка шлаком основания дороги на улице Клюквенной в «Радужном», поселке для многодетных семей у села Желтые Пески.На торги с начальной ценой в 16 483 300 рублей заявились семь компаний. Победило ООО «Вектор», которое ходе аукциона с понижением опустило цену работ на 26%, предложив свои услуги за 12,2 миллиона.Победитель торгов хорошо знаком заказчику. «Вектор» давно является участником системы государственных закупок, будучи исполнителем работ по 281 контракту общей стоимостью в 1,2 млрд рублей. В ТОП-5 заказчиков компании входят администрация Липецкого муниципального округа (18 контрактов на сумму 192 млн рублей), УГС мэрии Липецка (10/122,4 млн рублей), администрация Долгоруковского района (2/83,1 млн рублей), управление строительства администрации Липецка (4/80,3 млн рублей) и администрация Лебедянского района (23/69 млн рублей).