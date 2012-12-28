Происшествия
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У убитой в СНТ «Цементник» 40-летней женщины остались двое детей
Предполагаемого убийцу до сих пор ищут. Основная версия трагедии — несчастная любовь.
Основная версия трагедии — несчастная любовь. Мужчина и женщина были знакомы год и периодический встречались. 38-летний мужчина долго добивался внимания 40-летней женщины и настаивал на своём, но был отвергнут.
40-летняя женщина — в разводе. У нее остались двое дочерей: одна из них — первоклассница, второй — 15 лет.
Напомним, тело липчанки с ранениями шеи было найдено утром 18 февраля в машине у частного дома на территории СНТ «Цементник». Следкомом возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство).
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