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сегодня, 11:04
5

У убитой в СНТ «Цементник» 40-летней женщины остались двое детей

Предполагаемого убийцу до сих пор ищут. Основная версия трагедии — несчастная любовь.

Розыск подозреваемого в убийстве 40-летней женщины на окраине Липецка еще ведется. По данным GOROD48, мужчине — 38 лет. К уголовной ответственности он ранее не привлекался. Мужчина холост, в Липецке у него из близких — родители и брат.

Основная версия трагедии — несчастная любовь. Мужчина и женщина были знакомы год и периодический встречались. 38-летний мужчина долго добивался внимания 40-летней женщины и настаивал на своём, но был отвергнут.

40-летняя женщина — в разводе. У нее остались двое дочерей: одна из них — первоклассница, второй — 15 лет.

Напомним, тело липчанки с ранениями шеи было найдено утром 18 февраля в машине у частного дома на территории СНТ «Цементник». Следкомом возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство).
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Гость
21 минуту назад
А машина чья?
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КотЭ
35 минут назад
не дала все таки..... вот и результат
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любви нет
40 минут назад
один разврат
Ответить
А где
59 минут назад
Хотя бы фоторобот составили.Привлеките к расследованию милиционер-пенсионеров,а не этих неопытных.
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Э
14 минут назад
Пенсионеры на пенсии. Ни кто не имеет права их к раследованию привлекать.
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