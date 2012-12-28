0 из 36 – «Липецк» попробовал прервать горестную серию, да вновь ничего не вышло

Теперь вся надежда на матчи с «Белгородом», которые перенесены в Липецк.

По ходу матча показалось, что у липчан всё же проснулось самолюбие и они не хотят и дальше переписывать таблицу антирекордов. Правда, это случилось уже после того, как в воротах нашего Тимура Аглеева побывали три безответные шайбы, в после его замены на Егора Логвинова – ещё одна. А может это «Гвардия» позволила себе расслабиться при счёте 4:0.









Выполнять заветы своих болельщиков "Гвардии" было нетрудно: 5 шайб в первом матче, 7 - во втором

Третий период начался с гола нашего Ильи Кравцова, который реализовал двойное численное большинство– 4:2. Затем на 47-й и 48-й минутах нам забили ещё дважды – 6:2.











И только затем в игре «Липецка» произошёл тот проблеск, которого многие ждали весь сезон. Александр Гнездюков на 51-й минуте отыграл одну шайбу, Николай Шеин всего через 24 секунды – другую, 6:4. А когда Матвей Иванов на исходе 55-й минуты сделал преимущество хозяев минимальным, вечер окончательно перестал быть томным – 6:5.









Лучик надежды зажёгся в концовке



Отметим, что в южном Краснодаре, в котором хоккей появился сравнительно недавно, на игру с аутсайдером пришли 1 123 зрителя – выдающийся показатель ля НМХЛ.









Что толку рассуждать о славных традициях липецкого хоккея, если мы уже проигрываем южанам и на льду, и на трибунах?

До конца чемпионата у липчан 8 матчей. Самые важные – ближайшие 23 и 24 февраля с «Белгородом». Соперник недалеко ушёл, занимает предпоследнее место в Восточной конференции с 11-ю очками. А кроме того из-за сложной обстановки в Белгороде игры перенесены в Липецк. Когда же прерывать свою грустную серию, если не в этих матчах?!





Фото МХК "Гвардия" (Краснодар)