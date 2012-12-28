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0 из 36 – «Липецк» попробовал прервать горестную серию, да вновь ничего не вышло
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49 минут назад
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0 из 36 – «Липецк» попробовал прервать горестную серию, да вновь ничего не вышло

Теперь вся надежда на матчи с «Белгородом», которые перенесены в Липецк.

Может ли команда проиграть абсолютно ВСЕ матчи сезона? В истории Национальной молодёжной хоккейной лиги такого еще не случалось, но «Липецк», став худшей командой России, может установить ещё одно «вечное достижение». В 36-й игре с начала регулярного сезона в Краснодаре с местной «Гвардией» наша команда потерпела 36-е поражение – 5:7.

По ходу матча показалось, что у липчан всё же проснулось самолюбие и они не хотят и дальше переписывать таблицу антирекордов. Правда, это случилось уже после того, как в воротах нашего Тимура Аглеева побывали три безответные шайбы, в после его замены на Егора Логвинова – ещё одна. А может это «Гвардия» позволила себе расслабиться при счёте 4:0.

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Выполнять заветы своих болельщиков "Гвардии" было нетрудно: 5 шайб в первом матче, 7 - во втором

На 30-й минуте Евгений Захаров отличился во второй игре подряд, сделав счёт 4:1, с которым команду ушли на второй перерыв.

Третий период начался с гола нашего Ильи Кравцова, который реализовал двойное численное большинство– 4:2. Затем на 47-й и 48-й минутах нам забили ещё дважды – 6:2.

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И только затем в игре «Липецка» произошёл тот проблеск, которого многие ждали весь сезон. Александр Гнездюков на 51-й минуте отыграл одну шайбу, Николай Шеин всего через 24 секунды – другую, 6:4. А когда Матвей Иванов на исходе 55-й минуты сделал преимущество хозяев минимальным, вечер окончательно перестал быть томным – 6:5.

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Лучик надежды зажёгся в концовке

Тут бы написать о финальном штурме нашей команды, но… нет. Липчане не взорвались в концовке и даже не сумели основательно расположиться в чужой зоне, чтобы снять вратаря. Вместо этого за 37 секунд до финальной сирены наши мастера клюшки зевнули выход форварда Александра Бурамбаева один на один с голкипером, в котором он эффектно поставил точку – 7:5.

Отметим, что в южном Краснодаре, в котором хоккей появился сравнительно недавно, на игру с аутсайдером пришли 1 123 зрителя – выдающийся показатель ля НМХЛ.

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Что толку рассуждать о славных традициях липецкого хоккея, если мы уже проигрываем южанам и на льду, и на трибунах?

До конца чемпионата у липчан 8 матчей. Самые важные – ближайшие 23 и 24 февраля с «Белгородом». Соперник недалеко ушёл, занимает предпоследнее место в Восточной конференции с 11-ю очками. А кроме того из-за сложной обстановки в Белгороде игры перенесены в Липецк. Когда же прерывать свою грустную серию, если не в этих матчах?!

Фото МХК "Гвардия" (Краснодар)
Хоккей
МХК «Липецк»
антирекорд
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Р
24 минуты назад
По моему дело не в тренере, игроки нулии их даже покойный Тарасов даже бы не привёл к победам.
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омсквич
29 минут назад
Дожмут до 44 ?
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Старый фанат
32 минуты назад
Кубка Стэнли нам не видать
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