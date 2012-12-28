Дебошир прямо в отделе начал душить полицейского

И отправился на год и восемь месяцев в колонию строгого режима.

Октябрьский районный суд приговорил липчанина к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей: мужчина напал на полицейского прямо в отделе.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эти события развернулись днём 22 апреля прошлого года. Подсудимый сначала беспричинно ругался матом в отделе полиции. Когда ему сделали замечание — дебошир попытался нанести удар полицейскому, от которого тот увернулся.Но мужчина не остановился и сдавил шею полицейского, причинив ему боль и незначительные травмы.