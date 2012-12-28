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46 минут назад
4

Дебошир прямо в отделе начал душить полицейского

И отправился на год и восемь месяцев в колонию строгого режима.

Октябрьский районный суд приговорил липчанина к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей: мужчина напал на полицейского прямо в отделе.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эти события развернулись днём 22 апреля прошлого года. Подсудимый сначала беспричинно ругался матом в отделе полиции. Когда ему сделали замечание — дебошир попытался нанести удар полицейскому, от которого тот увернулся.

Но мужчина не остановился и сдавил шею полицейского, причинив ему боль и незначительные травмы.
насилие
полиция
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Комментарии (4)

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Леликов Сергей г. Липецк
3 минуты назад
Сделали замечание:Ну, что вы за люди такие! Как вам не стыдно! Вам по сорок лет, большая половина жизни уже прожита. Что у вас позади? Что в настоящем? Что впереди? Мрак, грязь, страх и ничего человеческого! Опомнитесь, опомнитесь, пока не поздно! Вот вам мой совет.
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нквд
17 минут назад
Пусть радуется . что это произошло не при Советах . а так бы лет на 5 присел бы с опущенными почками
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Бабушка Ненила
30 минут назад
Оказывается, когда человека душат, это действие не опасно для его жизни?
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Ну
26 минут назад
Если бы дебошир дубинку не по назначению применил, тогда опасное деяние было
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