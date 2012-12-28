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Происшествия
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46 минут назад
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Дебошир прямо в отделе начал душить полицейского
И отправился на год и восемь месяцев в колонию строгого режима.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эти события развернулись днём 22 апреля прошлого года. Подсудимый сначала беспричинно ругался матом в отделе полиции. Когда ему сделали замечание — дебошир попытался нанести удар полицейскому, от которого тот увернулся.
Но мужчина не остановился и сдавил шею полицейского, причинив ему боль и незначительные травмы.
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