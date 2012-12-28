Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Суд отправил липецкого депутата под домашний арест на два месяца
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат свет
Общество
Водитель «Рендж Ровера» получил инсульт и едва не замерз в машине
Здоровье
Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Общество
Четырёхлетний ребёнок пострадал в утреннем ДТП на улице Буденного
Происшествия
Липецкий врач погиб на СВО
Общество
В Липецкой области до -12
Погода в Липецке
Липецкие врачи спасли беременную женщину с двусторонней пневмонией
Здоровье
На липецком предприятии работали трое мигрантов с поддельными документами
Происшествия
Дело о смертельном выстреле в патрульном автомобиле отправляется в суд
Происшествия
Читать все
В Липецке торгуют благоустройство вокруг «Битлов» и малого фонтана на Ленина
Общество
Дело о смертельном выстреле в патрульном автомобиле отправляется в суд
Происшествия
В Задонск привезли корабельный якорь
Общество
Липчанин с рязанцем вскрыли «Пятерочку» в Видном
Происшествия
За пятницу и выходные дни на дорогах области погибли два человека
Происшествия
Нарушение благоустройства обошлось владельцу «Фрегата» в 1,1 тысячи рублей, ПАО «Россети Центр» — в 191 тысячу
Общество
«Лыжня России» в Липецке все-таки состоится
Спорт
Липецкая область — в топ-20 регионов по качеству жизни
Общество
Липецкий врач погиб на СВО
Общество
Два крупных пожара произошли в Ельце и Задонске
Происшествия
Читать все
Общество
2883
сегодня, 13:11

Липецкий врач погиб на СВО

Осенью 2022 года врача мобилизовали.

В Астраханской области похоронили погибшего на СВО врача-фтизиатра и инфекциониста Виталия Бондарева, который долгое время работал в Липецкой области: последние годы — в Красном и в Лебедяни.

«Виталий Бондарев родился 24 августа 1982 года, в 1998 году окончил Ветлянинскую школу. После этого поступил в Астраханский медицинский колледж, а затем и в Астраханскую медицинскую академию, где получил профессию педиатра. На завершающем курсе академии он создал семью и защитил диплом по фтизиатрии. Переехав в Липецк, работал врачом-фтизиатром в местной поликлинике. Затем в 2018 году Виталий переехал в Лебедянь. Осенью 2022 года, получив повестку в рамках частичной мобилизации, не раздумывая, отправился в зону проведения специальной военной операции. На передовой он был врачом, работал в полевом госпитале. На его счету много спасенных жизней солдат. Находясь на службе, получил звание лейтенанта», — сообщает администрация Енотаевского района Астраханской области.

В августе 2022 года Виталий Бондарев становился героем публикации GOROD48: тогда супруги Бондаревы собирались судится с администрацией Краснинского района из-за приватизации служебного жилья.

Виталий Бондарев работал в Краснинской больнице на различных должностях. Он был и главным педиатром, так как закончил педиатрический факультет, и заместителем главного врача по медицинской части. Несколько лет был главным врачом больницы. В последнее время работал врачом-инфекционистом стационара. В 2020 году Бондерев стал совмещать работу в Краснинской больнице с работой в Лебедянской больнице. В Красном он продолжал работать инфекционистом и фтизиатром.

Виталий Бондарев погиб 29 декабря 2024 года при выполнении служебных обязанностей. У него остались жена— врач-рентгенолог Людмила Бондарева и дочь.

Фото:  vk.com/enotaevkaonelove
спецоперация
Украина
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить