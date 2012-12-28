Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Нарушение благоустройства обошлось владельцу «Фрегата» в 1,1 тысячи рублей, ПАО «Россети Центр» — в 191 тысячу
Общество
2883
сегодня, 13:11
Липецкий врач погиб на СВО
Осенью 2022 года врача мобилизовали.
«Виталий Бондарев родился 24 августа 1982 года, в 1998 году окончил Ветлянинскую школу. После этого поступил в Астраханский медицинский колледж, а затем и в Астраханскую медицинскую академию, где получил профессию педиатра. На завершающем курсе академии он создал семью и защитил диплом по фтизиатрии. Переехав в Липецк, работал врачом-фтизиатром в местной поликлинике. Затем в 2018 году Виталий переехал в Лебедянь. Осенью 2022 года, получив повестку в рамках частичной мобилизации, не раздумывая, отправился в зону проведения специальной военной операции. На передовой он был врачом, работал в полевом госпитале. На его счету много спасенных жизней солдат. Находясь на службе, получил звание лейтенанта», — сообщает администрация Енотаевского района Астраханской области.
В августе 2022 года Виталий Бондарев становился героем публикации GOROD48: тогда супруги Бондаревы собирались судится с администрацией Краснинского района из-за приватизации служебного жилья.
Виталий Бондарев работал в Краснинской больнице на различных должностях. Он был и главным педиатром, так как закончил педиатрический факультет, и заместителем главного врача по медицинской части. Несколько лет был главным врачом больницы. В последнее время работал врачом-инфекционистом стационара. В 2020 году Бондерев стал совмещать работу в Краснинской больнице с работой в Лебедянской больнице. В Красном он продолжал работать инфекционистом и фтизиатром.
Виталий Бондарев погиб 29 декабря 2024 года при выполнении служебных обязанностей. У него остались жена— врач-рентгенолог Людмила Бондарева и дочь.
Фото: vk.com/enotaevkaonelove