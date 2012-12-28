Происшествия
сегодня, 10:10
11

Водителя и двух пассажиров доставали из столкнувшегося с фурой «ВАЗа» спасатели

В легковушке ехали трое.

В УГПСС Липецкой области рассказали подробности смертельного ДТП на дороге «Подъезд к городу Липецку». Пострадавших в аварии извлекала из автомобилей выезжала дежурная смена аварийно-спасательного отряда.

Напомним, 23 марта около 21:30 на дороге cтолкнулись «ВАЗ-2114» и грузовик «Ситрак». Из автомобиля «ВАЗ» спасатели достали 22-летнего водителя и двух его пассажиров: 18-летнего парня и женщину, также они извлекли из кабины грузовика 38-летнего водителя.

Водителя и пассажиров легкового автомобиля передали бригадам «скорой». Водителю грузовика госпитализация не потребовалась.

Водитель «ВАЗа» умер по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Федя
30 минут назад
Был водитель и пассажирка. Их было двое. Фура пошла на обгон другой фуры , а та препятствовала обгону. Отрормаживалась ,когда тот тормозил и ускорялась,когда он ускорялся. Единственная ошибка водителя фуры в том,что он решил избежать столкновения свернув на обочину,туда же и свернула четырка
Александр Н.
сегодня, 11:50
Соболезнование родным и близким.
Хочу спросить
сегодня, 11:29
Хочу спросить комментаторов про четырнадцатую и её водителя: никто из вас не обратил внимания, что на встречке стоит грузовик?
Вот, вот.
сегодня, 11:22
Я давно писал, что машин дешевле двух миллионов по дорогам ездить не должно. И дтп снизятся в десятки раз.
Советский Союз .
18 минут назад
Вот,вот. Да запретить все легковые пусть все на автобусах и фурах ездят...
кит
сегодня, 11:38
Рулит автобизнес ! Может и электросамокаты запретить или продавать за миллион ,чтобы по тротуарам не гоняли ? А бизнес ?Капитализм это вам не социализм !
Только
сегодня, 11:21
Водителя грузовика спасатели не извлекали, до его кабины удар даже не достал.
Ну
сегодня, 11:17
Не обязательно водители четырок и пятнашек упоротые отморозки. Просто для молодых это самые доступные авто, а опыта у них мало, вот и результаты.
Мнение
сегодня, 11:08
Это раньше информация о таких происшествиях собирала сотни комментариев, а сейчас это обыденность, увы. Никто не хочет учиться на чужих ошибках. Родителям соболезнования и вечная скорбь.
Фёдор
сегодня, 10:55
"Четырка" и водитель до 25 лет постоянные и самые упоминаемые участники в сводках дорожно транспортных происшествий, на дороге это выглядит как ревущий серый авто со слепящими прожекторами в противотуманных фарах и долбящей музыкой из салона
СССР
сегодня, 10:45
констатация факта, а где причины, выводы, что мол так не надо делать! Как контингент будет делать выводы!
