Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
2144
сегодня, 16:58
29

Энергетики снизили в Липецке параметры теплоносителя

Это значит, что в квартирах не будет жары, а платежи за отопление должны снизиться.

Липецкий филиал компании «РИР-Энерго» сообщил о снижении параметров теплоносителя. Это значит, что в квартирах липчан будет не так жарко. Особенно это касается многоэтажек, в которых не отрегулировано теплоснабжение и здания перетапливаются. Платежи за отопление в таких домах могут снизиться.

Об окончании отопительного сезона речь пока не идет. Такое решение принимает мэр (в данном случае врио главы города Светлана Бедрова), когда в течение пяти суток среднесуточная температура не опускается ниже +8 градусов. Как правило, такая погода устанавливается в апреле. Например, в 2025 году отопительный сезон в Липецке завершился 16 апреля.
отопление
6
0
6
4
8

Комментарии (30)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
38 минут назад
Краны на отопление перекрываем . Посмотрим сколько начислят.
Ответить
Кузя
сегодня, 21:44
Смешно. 10-ти этажка , по Механизаторов, как были огонь батареи так и сейчас. Правда нам толку с этого нет, ибо нет счётчиков, платёж будет" грею душу Квадре, но не тебе";))))
Ответить
vlad
сегодня, 21:34
Чем ниже параметры теплоносителя, тем выше сумма в платежах. Закон "сохранения энергии" этой компании.
Ответить
возможно снизятся
сегодня, 21:31
но не факт
Ответить
М. Х. П.
сегодня, 21:03
Вот я почти, каждый год пишу, что полотенцесушитель и естественно горячая вода по улице 60 лет ССР, часто подаётся еле тёплая, а деньги естественно платим как за горячую, особенно в вечернее время. Но, а батареи, это как и всегда,хоть закрывай краны, дешевле не будет, всё согласно потолочного учёта!
Ответить
Нонка
сегодня, 20:31
А у меня соседка была на одной площадке жили так вот и летом мерзла и :змеевичек в ванной все щупала , что то .....
Ответить
Липчанин
сегодня, 20:17
Вы еще верите.
Ответить
Алекс
сегодня, 19:24
Батареи очень горячие всю зиму. На улице плюс - батарея кипяток, на улице минус - тоже кипяток. Эту зиму решили на нас заработать по полной программе. Других объяснений не нахожу. Деньги как заработать проще всего? Вот так и зарабатывают на нас. Потом ещё что-нибудь придумают. А совесть люди оставили дома, чтобы не потерять. Это про тех кто за это в ответе.
Ответить
Наталья
сегодня, 19:16
Наговорить можно все ,что угодно! Откуда мы знаем,что там в приборе? Мы ,что ходим проверяем ? Да написать можно ,что угодно в платёжке! Одно ясно,что мы , жильцы,ничего не знаем,платим ,что нам преподносят! А правильно это или нет одному богу известно!!!
Ответить
Арина
сегодня, 18:53
У нас в квартире уже месяц 28 градусов.Окна приходится открывать и балкон,иначе как в Африке.Краников перекрывать нет,и когда соседи их перекрывают,всё тепло идёт к нам.
Ответить
Еще комментарии
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить