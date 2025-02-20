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Происшествия
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сегодня, 13:01
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Липчанин выстрелил себе в лицо из самодельного пугача
В больнице «Липецк-Мед» его прооперировали.
Как сообщает в социальных сетях министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова, в больницу липчанин после детонации неустановленного предмета, содержащего свинец.
По предварительным данным, мужчина самостоятельно изготовил т.н. пугач, начинил его серой от спичек и зарядил дробину. В это время пугач сработал.
«После предоперационной подготовки пациенту была проведения краниотомия с удалением инородных тел. Сейчас пациента в стабильном состоянии уже перевели в палату нейрохирургического отделения», — рассказала Анна Маркова.
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