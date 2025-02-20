Липчанин выстрелил себе в лицо из самодельного пугача

В больнице «Липецк-Мед» его прооперировали.

В отделении нейрохирургии «Липецк-Мед» прооперирован 36-летний липчанин с ранением мягких тканей левой орбиты и передней черепной ямки полости черепа.Как сообщает в социальных сетях министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова, в больницу липчанин после детонации неустановленного предмета, содержащего свинец.По предварительным данным, мужчина самостоятельно изготовил т.н. пугач, начинил его серой от спичек и зарядил дробину. В это время пугач сработал.«После предоперационной подготовки пациенту была проведения краниотомия с удалением инородных тел. Сейчас пациента в стабильном состоянии уже перевели в палату нейрохирургического отделения», — рассказала Анна Маркова.