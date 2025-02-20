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1335
сегодня, 13:01
7

Липчанин выстрелил себе в лицо из самодельного пугача

В больнице «Липецк-Мед» его прооперировали.

В отделении нейрохирургии «Липецк-Мед» прооперирован 36-летний липчанин с ранением мягких тканей левой орбиты и передней черепной ямки полости черепа.

Как сообщает в социальных сетях министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова, в больницу липчанин после детонации неустановленного предмета, содержащего свинец.

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По предварительным данным, мужчина самостоятельно изготовил т.н. пугач, начинил его серой от спичек и зарядил дробину. В это время пугач сработал.

«После предоперационной подготовки пациенту была проведения краниотомия с удалением инородных тел. Сейчас пациента в стабильном состоянии уже перевели в палату нейрохирургического отделения», — рассказала Анна Маркова.
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Да уж
24 минуты назад
Доигрался. Повезло, что жив остался. Интересно узнать, зачем ему была нужна эта самодельная "игрушка". Да и не игрушка это, если разобраться.
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Гы.гы
47 минут назад
Ну настоящий снайпер.Подготовку прошел,после ранения можно и на фронт.
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Житель
сегодня, 13:18
Не пугач а поджигной
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Молодец
сегодня, 13:11
Мы тоже в 70е стреляли,делали из......металл не китайский,а наш ,советский.
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Наверное
сегодня, 13:11
Решил советское детство вспомнить, да кое что позабыл.
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Interceptor
41 минуту назад
Я с 81 г.р., поджигные в конце 80-х и 90-х уже не делали, отошли. Просто пугачи делали из трубки и гвоздя.
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И смех, и грех
55 минут назад
Угу, в 36 лет, советское детство.. Рассказывай дальше, очень интересно.
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