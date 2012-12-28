В Липецке произошла драка между мигрантами и руководителями двух общественных организаций
Выходные в Липецке: город перекроют из-за велопарада, трамваи уходят в отпуск и юбилей маэстро
В Липецке произошла драка между мигрантами и руководителями двух общественных организаций
Неделя 48
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сегодня, 08:00
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Копаем ямы и траншеи с доставкой прямо до дверей
Итоги недели.
На следующей неделе губернатор отчитается перед областным Советом как за итоги социально-экономического развития региона в прошлом году. О чем будет идти речь, можно узнать уже сейчас — из публикации «У липчан автомобилей больше, чем у москвичей» (на прошедшей неделе ежегодный отчет Артамонова членам комитета по государственному устройству и местному самоуправлению облсовета представил вице-губернатор Сергей Курбатов. Вот лишь один фрагмент из него:
«— Личная инфляция не соизмерима с официальной. Для обычного потребителя базовый набор продуктов растет на 20-30%. По сути, продуктовая и реальная инфляция выше. Вы считаете, что обогнали официальную инфляцию? — спросил вице-губернатора депутат-коммунист Александр Ушаков.
— Если говорить с точки зрения экономической теории — инфляция у каждого своя. Условно говоря, если какой-то житель сегодня купил квартиру, у него одна инфляция, в его структуре расходов расходы на недвижимость составили огромную часть. А если кто-то работает только за еду, у него будут другие расходы. Ничего лучше, чем дает официальная статистика, нет. Я могу привести косвенный признак благосостояния наших жителей области. Это количество автомобилей на душу населения. По нему мы занимаем первое место в ЦФО. У нас больше автомобилей на душу населения, чем в Москве. Понятно, это не те автомобили, что в Москве, наверное, их уровень ниже. Тем не менее, прямые и косвенные показатели подтверждают рост доходов населения, — сказал Сергей Курбатов».
А еще «В Липецкой области могут открыть филиал одного из московских медицинских вузов». По крайней мере, Игорь Артамонов попросил помощи в этом от президента России: Липецкая область — единственная в центральном Черноземье, где не учат на врачей. Пока же с 2021 года в ЕГУ имени И. А. Бунина действует факультет «Лечебное дело» — его выпускники станут терапевтами. Если говорить о мерах по привлечению врачей из других регионов, то за пять последних лет в нашу область переехали 72 специалиста.
Два логопеда и проктолог
подняли руки в тот момент,
когда спросила стюардесса:
«А есть ли в самолёте врач?»
Игорь Артамонов рассказал, как продвигается реконструкция здания аэропорта «Липецк»: «Фасад демонтирован, подрядчик завозит материалы для нового». По расчетам правительства области, после возобновления полетов годовой пассажиропоток аэропорта составит 250 тысяч человек. Фасад обновленного аэропорта украсит здоровенное табло с указанием прилетов и вылетов. Вопрос: куда будем летать и на чем, если отечественная авиаотрасль — под жесткими санкциями?
— Это как делать евроремонт дорожки к задней калитке, через которую не ходишь, но при этом у тебя разбитые входные ворота, двор, водопровод, а в огороде бурьян, — написала Зинаида Львовна.
Зинаида Львовна, конечно, не против обновления аэропорта, а, скорее, за решение насущных проблем Липецка. Все городское ЖКХ — это частный бизнес: от котельных и водозаборов до лифтов и дворников. Муниципальными остались разве что дороги, тротуары и парки. Но порядка нет ни там, ни там.
Возьмем ремонты на сетях. Та же «Квадра» два раза в год умышленно рвет свои трубы во время гидравлических испытаний, а у «РВК» трубы с водой и канализационными стоками рвутся сами собой от ветхости. Чтобы их залатать, энергетики перекапывают улицы. И часто под нож попадают новые дороги, как это случилось на перекрестке улиц 8 Марта и Горького — новый асфальт на одной дороге положили в 2022 году, на второй — в 2023-м. И все теперь все насмарку! Отойдите, работает «Квадра»! В итоге на перекрестке яма, а водители объезжают место раскопки по дворам и даже по тротуарам. Еще одна раскопка «Квадры» сузила дорогу по улице Советской до двух полос.
«С ремонтом улицы Папина нас может ждать повторение ситуации на Лебедянском шоссе» — так сказал руководитель подрядной организации, которая должна заасфальтировать Папина и восстановить на ней пешеходные зоны, опасаясь, что асфальт придется укладывать в морозы из-за энергетиков, также меняющих на улице свои сети. Та история хорошо известна читателям GOROD48: из-за подрядчика мэрии, который прошлой осенью разрушил водопровод на кольце Трубного и часть дороги между ТД «Большой Трубный» и поворотом на улицу Опытную, на Лебедянском шоссе асфальт уложили 17 ноября, а на следующий день в Липецке грянул первый мороз.
В мэрии много говорят о синергии, о том, что нужно вначале перекладывать трубы, а потом — асфальт, но по факту часто получается наоборот, что злит горожан. Особенностью мая стало то, что подрядчики все как один вышли устранять свои косяки на гарантийных дорогах, тех, которые были отремонтированы четыре года назад и ранее и те, которые были построены не более шести лет назад. В итоге, например, в среду «Октябрьский мост встал в пробке: на проспект Победы вышел «Руслан-1». Водителям не позавидуешь — каждый день на привычном маршруте они могут упереться в «кирпич» и вынужденно искать альтернативную дорогу.
Кстати, мэрия отказалась прокладывать геосеткой из стекловолокна полотна асфальта при ремонте дорог. Этот материал, с которым недавно все носились как с продлевающей жизнь дорогам инновационной технологией, себя не показал. Теперь в городской администрации молятся на ЩМА — специальную марку асфальтобетона с добавками из целлюлозы и высоким содержанием гранита, который должен значительно лучше сопротивляться деформациям. Однако и с этим асфальтом новые дороги в нашем городе порой не живут и четырех лет. Почему так получается — загадка!
Еще одной городской проблемой стала замена трамвайных путей. Отрадно, что известен срок окончания работ — 31 декабря 2025 года. К счастью, дороги концессионер перекрывает редко. Но вечером 22 мая экскаватор субподрядчика «На улице Металлургов экскаватор уронил фонарный столб на автомобиль» у трамвайной остановки «АЗТП». Каким-то чудом опора раздавила только одну пустую машину.
Бывает, что в кругу разумных
и образованных людей
сидишь и думаешь: «Ну чё ты,
ну чё ты тут несешь пургу?!»
В Липецке начали отливать памятник купцу Хренникову. Его установят в сквере Ворошилова напротив стадиона «Металлург» во время празднования Дня города. Но этот сквер перекопает «Квадра», которая протянет сюда от своей насосной подстанции на улице Неделина новую теплоцентраль через Торговую площадь, улицы Барашева и Неделина. Интересно, знают ли об этом те, кто с помпой откроет памятник Хренникову в июле?
Кстати, Счетная палата Липецка назвала бесхозными три других новых памятника — авиаторам на улице Ленина, святым Николаю Угоднику и Пантелеймону. А еще мэрия до сих пор не взяла на свой баланс реконструированную два года назад дорогу на улице 50 лет НЛМК. И это — еще одна долгоиграющая проблема.
В Липецке вот уже десять лет не знают, что делать с бесхозными детскими и спортивными городками.
— Пожалуйста, приезжайте к нам во двор, посмотрите на детскую площадку, — позвонили в редакцию GOROD48 жители дома 1/1 по улице Терешковой. — Наша управляющая компания «Комфорт-Л» совершенно не занимается ее обслуживанием.
Во дворе — качели с оборванными цепями и бревно-балансир без сидений. Одно неосторожное движение ребенка, который рискнет сесть на две железяки на месте отсутствующей доски, и хорошо, если прыжки на бревне закончится лишь порванными штанами!
Еще в 2016 году городской департамент ЖКХ насчитал в 1080 дворах 6,5 тысячи никому не принадлежащих единиц игрового и спортивного оборудования. Более тысячи из них находились в «травмоопасном» на языке чиновников состоянии. Департамент ЖКХ хотел срезать все под корень и сдать на металлолом, но депутаты запретили это делать. В итоге после очередного ЧП на ничьих качельках прокуратура пишет мэрии представления об устранении выявленных недостатков, в воз и ныне там: они и на балансе муниципалитета не стоят, и управляющие компании за них не отвечают. Последней попыткой мэрии втянуть в процесс их содержания «управляшки» стала программа «Ремонт двора», подразумевающая финансирование из бюджета 90% трат на ремонт игрового и спортивного оборудования. Однако УК программу повсеместно игнорируют.
Но даже то, что построено и взято на баланс, не содержится в должном порядке. «И года не простоял — на улице 8-го Марта поплыл тротуар». Возможно, его продавила техника подрядчика «Квадры», который меняет там сети. «В парке «Европейского» самокатчики и велосипедисты размолотили площадку из пластиковой вагонки», и надо что-то делать с дырами в покрытии, в которые может провалиться ребенок. Почему по строительной гарантии МАУК «Культурные пространства Липецка» не заставит подрядчика восстановить продавленный грузовиками асфальт на велодорожках?
Расселенные, но не снесенные дома — еще один бич Липецка. У нас теперь есть даже две такие пятиэтажки — на Осеннем проезде и в 9-м микрорайоне. Денег у мэрии на демонтаж десятков зданий нет, и такие строения представляют опасность. На этой неделе, например, кто-то поджег «заброшку» на улице Валентина Скороходова, 1. Огонь тушили пять отделений пожарной охраны.
Это не последний
прозвенел звонок,
просто в жизнь другую
школьникам пинок
Это чудо — «В Липецке спасли жизнь новорожденного весом всего 480 граммов»! За жизнь маленького пациента более двух месяцев боролись в областном перинатальном центре. Сейчас здоровью малыша ничто не угрожает.
У детей постарше – свои проблемы. Помните, на прошлой неделе мы публиковали снятые на мобильник видео, на которых группа подростков куражится над ровесниками? На одном из роликов драка на стадионе. В сообщениях в соцсетях говорилось, что молодежную банду сколотил 15-летний липецкий боксер:
«В Липецке (...) организовал многонациональную банду, чтобы избивать и вымогать деньги у подростков. На странице ВК бандитский контент. Запрещённая символика, блатные песни, оружие. (…) занимается боксом, чтобы использовать спортивные навыки в преступных целях. Свои похождения участники банды снимают на видео. Как видим, (…) успешно внедряет бандитский образ жизни среди местных подростков».
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Липецкой области Евгению Шаповалову провести проверку событий на видеозаписях. И вот результат: этого самого боксера задержали по подозрению в грабеже, но, как известно GOROD48, пробивают на другие преступления, в частности, на покушение на изнасилование.
На улице по факту лето. Молодежь повсеместно встала на электросамокаты. Им весело — пешеходам грустно. В 2023 году с участием самокатчиков в регионе произошло 45 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 30 пострадали. Среди получивших ранения — 17 детей. Практически все эти ДТП произошли в Липецке. Поэтому мы спросили: «Для вас электросамокаты угроза или удобное средство передвижения?»
Между тем, в Париже запретили прокат электросамокатов. Хотят запретить их и в Санкт-Петербурге. В 2022 году депутат Липецкого горсовета Борис Понаморев предложил запретить их прокат, но дело ограничилось разработкой Порядка обращения с этими средствами передвижения.
— В России две беды: дураки и самокаты. Причем одна беда ездит на другой, — рубанул Автохам.
— Самокаты — высшее благо человечества. Конечно, обществу к ним еще предстоит привыкнуть и обучиться. А властям надо не запрещать, а понимать, что дорожки для СИМ — это насущная необходимость, — вступился за это средство передвижения Вахрупец.
… В минувший понедельник «В школах и детских садах прошла учебная эвакуация» на случай террористической угрозы. Отрабатывали два сценария: угрозы зданию, класс как укрытие и эвакуация. По мнению председателя департамента образования мэрии Липецка Светланы Бедровой, учения прошли хорошо, но есть рекомендации по конкретным учебным заведениям, которые должны быть отработаны.
— Если в младшей группе на 38 детей один воспитатель, мне страшно за детей, даже когда они просто на улицу собираются. Объясните мне, как их можно быстро эвакуировать в экстренной ситуации? — удивилась Маша.
— Охрана, конечно, очень серьезная в школах. Аж смешно. Вон в банках мордовороты сидят, целыми днями мух гоняют, а в школах одни пенсионеры, — поддержал Боцман.
В минувшую пятницу в Липецке последний звонок прозвучал для 5 723 девятиклассников и 2 320 одиннадцатиклассников. Мы рассказали об этом значимом для подростков событии в репортаже из 26-й школе. Но еще до последнего звонка «У девятиклассников начались выпускные экзамены». Также в мае-июне ом году государственную итоговую аттестацию в Липецкой области предстоит пройти пяти тысячам одиннадцатиклассников. «С песней на ЕГЭ» пришли, например, в школу №2 на экзамен по химии 196 выпускников из 26 школ Липецка.
В этом году у всех одиннадцатиклассников по желанию появилась возможность пересдать один ЕГЭ по выбору. Это можно будет сделать 4 и 5 июля. Однако результат, полученный на пересдаче, и будет окончательным. Предыдущий результат будет аннулирован. В общем, все по Жванецкому: «Выбирай, но осторожно! Но выбирай!»
Ну и ну!
«Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей». Если поделить эту сумму на всех 1 116 265 жителей области, то получится, что у каждого есть вклад на 202 460 рублей.
А у кого-то — и больше. На этой неделе «Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги». Это — абсолютный рекорд, поставленный двумя сторонами — преступниками и их жертвой.
«У матери погибшего на СВО похитили полученные за сына 1 513 599 рублей». В краже денег с банковского счёта обвиняют 31-летнюю ранее судимую подругу потерпевшей. Та снимала с доверенной ей на сохранение карты деньги, покупала золотые украшения, одежду, лекарства, парфюмерию, детские игрушки, бытовую технику, оплачивала коммунальные услуги.
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