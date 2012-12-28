Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Полицейские установили личности всех участников подростковых видео
Происшествия
34-летний мужчина покончил с собой
Происшествия
Сегодня в Липецке: наследие пещерных людей и знаменитое липецкое кумовство
Общество
У матери погибшего на СВО похитили полученные за сына 1 513 599 рублей
Происшествия
Из реки Воронеж достали 660 метров рыболовных сетей
Общество
Александр Бастрыкин поручил провести проверку по видео с подростковыми разборками у «Звёздного»
Происшествия
С бывшего полицейского взыскали 50 000 рублей за незаконное задержание и досмотр женщины
Происшествия
Октябрьский мост встал в пробке: на проспект Победы вышел «Руслан-1»
Общество
На улице Металлургов экскаватор повалил столб на автомобиль
Происшествия
Ребенок на самокате попал под машину в 9-м микрорайоне
Происшествия
Читать все
Полицейские установили личности всех участников подростковых видео
Происшествия
На улице Металлургов экскаватор повалил столб на автомобиль
Происшествия
«С ремонтом улицы Папина нас может ждать повторение ситуации на Лебедянском шоссе»
Общество
У матери погибшего на СВО похитили полученные за сына 1 513 599 рублей
Происшествия
В районах Тракторного, Сырского Рудника, 10-й Шахты, Коровино отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: 480-граммовый младенец, проспект Победы ремонтируют, и СК заинтересовали разборки у «Звездного»
Общество
В Задонске спасатели помогли упавшей с обрыва 88-летней женщине
Происшествия
На Соколе полыхают два дома
Происшествия
Президент Владимир Путин поддержал выдвижение Игоря Артамонова на второй срок
Политика
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Читать все
Политика
189
26 минут назад
1

Президент Владимир Путин поддержал выдвижение Игоря Артамонова на второй срок

Губернаторские выборы пройдут 8 сентября.

22 мая президент РФ провел встречу с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым в режиме ВКС. По итогам встречи, как сообщает ТАСС, президент поддержал выдвижение Игоря Артамонова на губернаторские выборы на второй срок. 

2 октября 2018 года после отставки губернатора Олега Королева Игорь Артамонов был назначен временным исполняющим обязанности главы региона. 8 сентября 2019 года Артамонов, выдвигавшийся от «Единой России»  выиграл выборы губернатора, набрав в первом туре 67,29% голосов. Его ближайший соперник Сергей Токарев (КПРФ) получил 20,03% голосов.

В 2024 году выборы губернатора состоятся в Единый день голосования 8 сентября.

Игорь Артамонов
7
0
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Артур
5 минут назад
Меня беспокоит отсутствие транспорта в вечернее время!!!!! 17 и 24 автобусы не дождешься, они вроде есть, но скорее всего в единичном экземпляре. Стоишь, ждешь час и ничего не едет. Еще и по яндекс картам выключены, что не поймешь где едут. Как только перевели транспорт на контрактную систему в 2022 году, стали происходить ужасные вещи, особенно с 17 и 24 автобусами вечерами не дождаться.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru