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Политика
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26 минут назад
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Президент Владимир Путин поддержал выдвижение Игоря Артамонова на второй срок
Губернаторские выборы пройдут 8 сентября.
2 октября 2018 года после отставки губернатора Олега Королева Игорь Артамонов был назначен временным исполняющим обязанности главы региона. 8 сентября 2019 года Артамонов, выдвигавшийся от «Единой России» выиграл выборы губернатора, набрав в первом туре 67,29% голосов. Его ближайший соперник Сергей Токарев (КПРФ) получил 20,03% голосов.
В 2024 году выборы губернатора состоятся в Единый день голосования 8 сентября.
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