В Липецке спасли жизнь новорожденного весом всего 480 граммов

За жизнь маленького пациента боролись более двух месяцев.

Врачи Липецкого областного перинатального центра спасли жизнь новорожденного весом всего 480 граммов.«У мамы с ранних сроков беременности отмечалось внутриутробное нарушение роста плода. Специалисты центра делали все необходимое для максимального сохранения беременности. Неоднократно проводили телемедицинские консультации с федеральными центрами. Малыш родился на свет весом всего 480 граммов. Его приняли врач-акушер-гинеколог отделения патологии беременности Елена Кулакова и главный врач Липецкого областного перинатального центра Михаил Щегольков. Более двух месяцев за жизнь маленького пациента боролись заведующий отделением реанимации интенсивной терапии новорожденных Иван Алтухов, заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Владимир Титаренко и другие специалисты отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Сейчас здоровью малыша ничто не угрожает», — рассказала на своей странице «ВКонтакте» вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова.Ребёнок продолжает курс реабилитации в перинатальном центре вместе с мамой.