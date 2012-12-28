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Говорит Липецк
429
48 минут назад
16

Для вас электросамокаты угроза или удобное средство передвижения?

GOROD48 поинтересовался у липчан, как они относятся к электросамокатам.

Мнения горожан разделились, быстро доехать на электросамокате из точки А в точку В действительно удобно. Но самокатчики и пешеходы передвигаются по одним и тем же дорогам, и это опасно. Одна из липчанок рассказала, что ее муж, после столкновения с самокатчиком, получил перелом руки.

В 2023 году с участием самокатчиков в Липецкой области произошло 45 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 30 пострадали. Среди получивших ранения 17 детей. Практически все эти ДТП произошли в Липецке.

Между тем, в Париже запретили кашеринговые самокаты. Хотят запретить их и в Санкт-Петербурге. В Москве о запрете нет и речи. В Госдуме также против категоричного запрета, при этом депутаты считают, что необходимо регулировать использование самокатов.

В 2022 году депутат Липецкого городского Совета Борис Понаморев предложил запретить электросамокаты, но дело ограничилось разработкой порядка обращения с этими средствами передвижения.
ПозиТиV
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Липа
2 минуты назад
Кому в радость эта тупость, бесплатный совет, научитесь слазить с обезьяннего вида транспорта в местах остановок и переходов.
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zzloyzz
9 минут назад
Такой опрос лучше проводить в травматологическом отделении.
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Разумизм
9 минут назад
Шеринг убрать с улиц однозначно и ограничить скорость до 5-10 км/ч Хочешь самокат - покупай. Нет денег - ходи пешком.
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ирина
12 минут назад
это беда. а не транспортное средство.правил не знают. а инстинкт самосохранения не работает!
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Александр Н.
16 минут назад
Они действительно представляют угрозу, скорость довольно приличная,а дисциплина почти нулевая.
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Коммунист
17 минут назад
Обком компартии выражает солидарность с братским народом Ирана и объявляет праздник
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Валера
25 минут назад
Запретить только потому что никто из них пдд не знает, дети мелкие гуляют а они по тротуарам, на пешеходном никто не спешивается, а будут по дороге гонять их переедут быстро
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Клава
27 минут назад
Однозначно- это угроза ! Ездят , в основном, неадекваты малолетние и молодые взрослые, не выросшие из шортиков... Для таких - правила не писаны, даже, если они и будут...
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Кузя
27 минут назад
Опасность, сбили хорошо в пешеходной зоне, с тех пор 3-е сентября второй день рождения.
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Житель
31 минуту назад
Надо не регулировать в первую очередь, а создавать инфраструктуру, чтобы развести пешеходов, самокаты и автомобили. А так вы хоть обрегулируйтесь, но если пешеходы и самокаты вместе на тротуаре - всегда к-то то нарушит и другого будет ущемлять, а кто-то будет терпеть.
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Позитив
10 минут назад
Это Вы в каком городе мира, такое увидели???
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Житель
4 минуты назад
Это Вы в каком городе мира, такое увидели??? Это ты к чему спросил? Намек, что если таких примеров нет, то не нужно делать хорошо и к этому стремиться? Бред.
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