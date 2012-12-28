В парке «Европейского» самокатчики и велосипедисты размолотили площадку из пластиковой вагонки
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Говорит Липецк
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48 минут назад
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Для вас электросамокаты угроза или удобное средство передвижения?
GOROD48 поинтересовался у липчан, как они относятся к электросамокатам.
В 2023 году с участием самокатчиков в Липецкой области произошло 45 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 30 пострадали. Среди получивших ранения 17 детей. Практически все эти ДТП произошли в Липецке.
Между тем, в Париже запретили кашеринговые самокаты. Хотят запретить их и в Санкт-Петербурге. В Москве о запрете нет и речи. В Госдуме также против категоричного запрета, при этом депутаты считают, что необходимо регулировать использование самокатов.
В 2022 году депутат Липецкого городского Совета Борис Понаморев предложил запретить электросамокаты, но дело ограничилось разработкой порядка обращения с этими средствами передвижения.
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