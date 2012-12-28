У девятиклассников начались выпускные экзамены

В Липецкой области ОГЭ по иностранным языкам 21 и 22 мая сдадут более тысячи девятиклассников.

Сегодня у девятиклассников началась пора ОГЭ. Государственные экзамены для девятиклассников открывает экзамен по иностранным языкам. Он будет проходить два дня: 21 и 22 мая.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, в нашем регионе в этом году более 12 тысяч девятиклассников.Более тысячи выпускников сдают экзамены по английскому, немецкому и французскому языкам. Самый популярный предмет среди иностранных языков – английский. Сегодня его будут сдавать 678 человек, ещё 473 — завтра.ОГЭ по немецкому языку в Липецкой области будут сдавать 5 человек, по французскому — 9 человек. Экзамены по этим предметам пройдут сегодня.Для проведения ОГЭ подготовлены 28 пунктов проведения экзамена в школах в 15 муниципалитетах. Создана государственная экзаменационная комиссия, прошли обучение эксперты предметных комиссий.Все аудитории для проведения ОГЭ по иностранным языкам обеспечены необходимым: техническими средствами для качественного воспроизведения аудиозаписей, выполнения заданий раздела «Аудирование», компьютерами со специальным программным обеспечением, аудиогарнитурой для выполнения заданий раздела «Говорение».Ознакомиться с результатами можно будет не позднее 5 июня.