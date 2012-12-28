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1393
сегодня, 13:04
36

Полиция изучает видео с развлечениями подростков у «Звёздного»: о голову парня били сырые яйца

В Telegram опубликованы  видеоролики разборок в Липецке, cнятые у ДС «Звёздный», на лестнице у театра Толстого и в других районах города.

В одном из Телеграм-каналов с почти 280 тысячами подписчиков появились видеоролики подростковых развлечений в Липецке, cнятые у ДС «Звёздный», на лестнице у театра Толстого и в других районах города.

Так, на одном из роликов его герой появляется с оружием в руках. На другом видео о голову подростка бьют сырые яйца. На третьем — драка молодых людей на стадионе. 

«В Липецке (...) организовал многонациональную банду, чтобы избивать и вымогать деньги у подростков. На странице ВК бандитский контент. Запрещённая символика, блатные песни, оружие. (…) занимается боксом, чтобы использовать спортивные навыки в преступных целях. Свои похождения участники банды снимают на видео. Как видим, (…) успешно внедряет бандитский образ жизни среди местных подростков», — говорится в публикации Телеграм-канала.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полиции уже изучают эти видеоролики.
конфликт
побои
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Комментарии (36)

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Сначала новые
Джин
2 минуты назад
Чем дальше в лес тем ближе вылез
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Комсомолец Бекетов
6 минут назад
Всех поймать и на СВО отправить, Родину защищать!
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Соседка
14 минут назад
Подростки совсем обнаглели.........
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Ау
18 минут назад
На Титова в лидере тренер и ученики все незаменимые специалисты''
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Саша - Аппаратчик
12 минут назад
Так ра глобализация. Ты просто не в теме.
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Фунтик
22 минуты назад
Сейчас яйца фиг знает какие дорогие
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Западный человек
26 минут назад
Пенсионер. Антигероя из фильма Заводной апельсин нашли и наказали. А таким ,на многочисленнных видео ,ничего не бывает. Кроме смешных извинений на камеру.
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Ого!
14 минут назад
А как же "Они же дети!"? Или это другое?
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Да неужели?
16 минут назад
А в "Слово пацана" все герои жили долго и счастливо?
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Ау
28 минут назад
Всех отморозков отправить на историческую родину
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Надежда
29 минут назад
Много раз видела эту банду, а ведь общественное место и светлое время суток.
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Согласна
20 минут назад
Тоже видела эту банду неоднократно,бьют ногами знаки дорожные,деревья и т.д.
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Надежда
30 минут назад
ему 15 лет, ужас! Нужно привлечь его и родителей, а ведь смотрят и подражают таким, пусть и накажут так чтоб всё видели, что бывает за такие действия
Ответить
Надежда
31 минуту назад
ему 15 лет, ужас! Нужно привлечь его и родителей, а ведь смотрят и подражают таким, пусть и накажут так чтоб всё видели, что бывает если ид
Ответить
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