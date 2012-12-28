Полиция изучает видео с развлечениями подростков у «Звёздного»: о голову парня били сырые яйца

В Telegram опубликованы видеоролики разборок в Липецке, cнятые у ДС «Звёздный», на лестнице у театра Толстого и в других районах города.

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В одном из Телеграм-каналов с почти 280 тысячами подписчиков появились видеоролики подростковых развлечений в Липецке, cнятые у ДС «Звёздный», на лестнице у театра Толстого и в других районах города.Так, на одном из роликов его герой появляется с оружием в руках. На другом видео о голову подростка бьют сырые яйца. На третьем — драка молодых людей на стадионе.«В Липецке (...) организовал многонациональную банду, чтобы избивать и вымогать деньги у подростков. На странице ВК бандитский контент. Запрещённая символика, блатные песни, оружие. (…) занимается боксом, чтобы использовать спортивные навыки в преступных целях. Свои похождения участники банды снимают на видео. Как видим, (…) успешно внедряет бандитский образ жизни среди местных подростков», — говорится в публикации Телеграм-канала.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полиции уже изучают эти видеоролики.