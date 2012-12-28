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Полиция изучает видео с развлечениями подростков у «Звёздного»: о голову парня били сырые яйца
Общество
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сегодня, 13:04
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Полиция изучает видео с развлечениями подростков у «Звёздного»: о голову парня били сырые яйца
В Telegram опубликованы видеоролики разборок в Липецке, cнятые у ДС «Звёздный», на лестнице у театра Толстого и в других районах города.
Так, на одном из роликов его герой появляется с оружием в руках. На другом видео о голову подростка бьют сырые яйца. На третьем — драка молодых людей на стадионе.
«В Липецке (...) организовал многонациональную банду, чтобы избивать и вымогать деньги у подростков. На странице ВК бандитский контент. Запрещённая символика, блатные песни, оружие. (…) занимается боксом, чтобы использовать спортивные навыки в преступных целях. Свои похождения участники банды снимают на видео. Как видим, (…) успешно внедряет бандитский образ жизни среди местных подростков», — говорится в публикации Телеграм-канала.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полиции уже изучают эти видеоролики.
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