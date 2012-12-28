Липчанка решила помочь знакомому и прописать двух иностранцев

Женщине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Липчанку будут судить по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России».По данным следствия, в мае этого года женщина обратилась в липецкий отдел полиции № 2 и предоставила документы двух иностранных граждан для постановки на учет по месту пребывания, при этом не являясь принимающей стороной и не предоставляя жильё иностранцам.В ходе следствия липчанка признала вину и пояснила, что хотела помочь своему знакомому.Теперь отзывчивой и гостеприимной женщине грозит до пяти лет лишения свободы.