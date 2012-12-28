14 лет заключения получил гражданин России по обвинению в госизмене и теракте на территории Липецка
Сегодня в Липецке: начало Дня молодёжи, новая социальная выплата может коснуться сотен семей
Липецкая вечЁрка: пришитые пальцы, взятка в миллион $ и новый постамент для «Мужика с полотенцем»
«С днем рождения!»: жители дома в центре Липецка креативно подошли к годовщине раскопки от «Квадры»
Обновлять мемориал на площади Героев в Липецке доверят предпринимателю Владимиру Пальчикову
Происшествия
162
сегодня, 15:38
Липчанка решила помочь знакомому и прописать двух иностранцев
Женщине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным следствия, в мае этого года женщина обратилась в липецкий отдел полиции № 2 и предоставила документы двух иностранных граждан для постановки на учет по месту пребывания, при этом не являясь принимающей стороной и не предоставляя жильё иностранцам.
В ходе следствия липчанка признала вину и пояснила, что хотела помочь своему знакомому.
Теперь отзывчивой и гостеприимной женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
0
0
0
2
0
Комментарии