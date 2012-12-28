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55 минут назад
5

Чебурашка на футболке обошлась липецкому предпринимателю в 50 000 рублей

Контрафактную футболку продали во Владимирской области.

Липецкий предприниматель должен заплатить «Созмультфильму» 50 000 рублей в качестве компенсации за продажу в торговой точке во Владимирской области контрафактной футболки с изображением Чебурашки.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области,  АО «Киностудия «Союзмультфильм» является обладателем исключительных прав на данный товарный знак, что подтверждается сведениями Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

ООО «Союзмультфильм» является обладателем права использования на условиях исключительной лицензии персонажа Чебурашка из анимационного фильма «Крокодил Гена».

Правообладатели: АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Созмультфильм» направили в адрес индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Липецкой области, претензию с предложением выплатить компенсацию, а потом и обратились в суд с требованиями взыскать компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и за нарушение исключительных авторских прав на персонажа.

Арбитражный суд взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию в 50 000 рублей: 25 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак и 25 000 рублей за нарушение исключительных авторских прав на персонажа.

Фото - vk.com/sud48
арбитражный суд
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Вы хоть перечитываете
10 минут назад
Что пишете, чебурашка ОБОШЛАСЬ. Жертвы егэ
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Ух ты!
26 минут назад
А нечего прибыль на этом получать. Носил бы сам, и никто не предъявил бы никаких претензий.
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гость
6 минут назад
Почему не расстрел? Сами себя уничтожаем.
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Адвокат Чебурашки
28 минут назад
50 тыщ мало. Надо требовать миллион
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Саша-Юрист
23 минуты назад
Требуй. Нет проблем.
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