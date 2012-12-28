Чебурашка на футболке обошлась липецкому предпринимателю в 50 000 рублей

Контрафактную футболку продали во Владимирской области.

Липецкий предприниматель должен заплатить «Созмультфильму» 50 000 рублей в качестве компенсации за продажу в торговой точке во Владимирской области контрафактной футболки с изображением Чебурашки.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, АО «Киностудия «Союзмультфильм» является обладателем исключительных прав на данный товарный знак, что подтверждается сведениями Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.ООО «Союзмультфильм» является обладателем права использования на условиях исключительной лицензии персонажа Чебурашка из анимационного фильма «Крокодил Гена».Правообладатели: АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Созмультфильм» направили в адрес индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Липецкой области, претензию с предложением выплатить компенсацию, а потом и обратились в суд с требованиями взыскать компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и за нарушение исключительных авторских прав на персонажа.Арбитражный суд взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию в 50 000 рублей: 25 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак и 25 000 рублей за нарушение исключительных авторских прав на персонажа.