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Происшествия
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55 минут назад
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Чебурашка на футболке обошлась липецкому предпринимателю в 50 000 рублей
Контрафактную футболку продали во Владимирской области.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, АО «Киностудия «Союзмультфильм» является обладателем исключительных прав на данный товарный знак, что подтверждается сведениями Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.
ООО «Союзмультфильм» является обладателем права использования на условиях исключительной лицензии персонажа Чебурашка из анимационного фильма «Крокодил Гена».
Правообладатели: АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Созмультфильм» направили в адрес индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Липецкой области, претензию с предложением выплатить компенсацию, а потом и обратились в суд с требованиями взыскать компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и за нарушение исключительных авторских прав на персонажа.
Арбитражный суд взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию в 50 000 рублей: 25 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак и 25 000 рублей за нарушение исключительных авторских прав на персонажа.
Фото - vk.com/sud48
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