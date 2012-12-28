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В Липецке задержан герой многочисленных видео с избиениями подростков

15-летнего подростка обвиняют в грабеже. Следствие выясняет, нет ли на его счету других преступлений.

Областное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 15-летнего подростка. Парень обвиняется с грабеже угрозой применения насилия (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Дело возбуждено после проверки, которую региональный следком провел по поручению председателя СК Александра Бастрыкина, после публикации нескольких  видео с избиениями подростков

«По данным следствия, днём 1 мая на стадионе Военного городка в Липецке подозреваемый, угрожая применением насилия, в присутствии сверстников похитил у 14-летнего подростка три тысячи рублей.  Подозреваемый задержан. Следователем регионального СКР решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении регионального Следкома.

Как рассказали GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, инкриминируемый подростку грабеж совершен на стадионе «Авиатор» и находится на одном из опубликованных видео. Идентифицировали и задержали подростка сотрудники Центра по противодействию экстремизму и по делам несовершеннолетних.

Видео с подростковыми драками у Дворца спорта «Звёздный», театра Толстого и в других районах города были опубликованы в нескольких Telegram-каналах 21 мая. В сообщениях говорилось, что 15-летний липецкий боксёр группу сколотил агрессивную молодёжную банду:

«В Липецке (...) организовал многонациональную банду, чтобы избивать и вымогать деньги у подростков. На странице ВК бандитский контент. Запрещённая символика, блатные песни, оружие. (…) занимается боксом, чтобы использовать спортивные навыки в преступных целях. Свои похождения участники банды снимают на видео. Как видим, (…) успешно внедряет бандитский образ жизни среди местных подростков».

Полицейские выясняют если ли на счету подростка-боксера другие преступления и просят пострадавших обращаться в правоохранительные органы. Оперативно-розыскные мероприятия проводит и СУ СК РФ по Липецкой области.

По данным канала Mash, на подростка написано уже пять заявлений. Одно из них — от родителей девочки, которую, по их словам, он пытался изнасиловать. 


грабеж
подростки
драка
избиение
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Комментарии (3)

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А
11 минут назад
В статье забыли рассказать, что он из семьи мигрантов, в сети всё есть.
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12345
23 минуты назад
Для таких только смертная казнь, жаль, что мораторий на нее
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Дед
35 минут назад
И опять пасынок семьи одной и кавказских республик внедрившись в Липецк , наверное в 90е годы собрал группу русских олигофренов занимался прессованием и оскорблением местных жителей.....увы их рестораны кафе не дадут ему понести наказание, даже фамилию будут скрывать
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