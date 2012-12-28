Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Что будет с ЕГЭ при объявлении красного уровня опасности?
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Атмосферный фронт принесет в Липецкую область на один день дожди с грозами
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: наследие пещерных людей и знаменитое липецкое кумовство
Общество
Александр Бастрыкин поручил провести проверку по видео с разборками у «Звёздного»
Происшествия
Ребенок на самокате попал под машину в 9-м микрорайоне
Происшествия
Кражу кошелька из корзины в магазине записала камера наблюдения
Происшествия
В столкновении внедорожника «Ниссан» и грузовика «Форд Транзит» пострадали три человека
Происшествия
34-летний мужчина покончил с собой
Происшествия
Липчанка получила восемь лет колонии за убийство мужа: женщина приревновала его к подруге
Общество
Читать все
С бывшего полицейского взыскали 50 000 рублей за незаконное задержание и досмотр женщины
Происшествия
34-летний мужчина покончил с собой
Происшествия
Женщина нашла банковскую карту и перевела 39 000 рублей на свой счёт
Происшествия
Столкнувшиеся фура и трактор полностью заблокировали движение на альтернативной дороге трассы «Дон»
Происшествия
19-летний парень продал компьютер за расписку
Происшествия
Раскопка «Квадры» сузила дорогу по улице Советской до двух полос
Общество
Липецкое УФАС России выявило картельный сговор при заключении контрактов почти на 12 миллионов рублей
Общество
Дело о гибели на ЛКАД в столкновении с большегрузом 44-летнего водителя «Тойоты» направлено в суд
Происшествия
Из реки Воронеж достали 660 метров рыболовных сетей
Общество
Косулю спасали на дороге в Ельце
Общество
Читать все
Общество
150
20 минут назад
1

Раскопка «Квадры» сузила дорогу по улице Советской до двух полос

В часы пик водителям лучше бы поискать альтернативный проезд с Сокола и Левобережья в обход места проведения ремонта теплосети.

Сегодня «Квадра» без получения разрешения в управлении главного смотрителя Липецка на раскопки выгородила часть дороги по улице Советской в районе дома №69 перед перекрестком с улицей Пушкина и начала раскапывать асфальт. Какое время продлятся работы, в УГС не знают, так как уведомление о проведении аварийно-восстановительных работ подрядчик «Квадры», компания «Теплосфера», направила вчера в нарушение существующего порядка в департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.

49f3f96d-0a31-466d-af26-67d5c973fdbf.jpg

Председатель департамента Павел Звонарев сообщил GOROD48, что «Теплосфера» перекроет на время проведения ремонта участка теплосети только ту полосу дороги на Советской, которая выделена для движения автобусов — вниз от площади Победы. По его словам, перекрытие не затронет три существующие полосы, по которым транспорт поднимается вверх по Советской:

— После перекрытия на реконструкцию моста на улице Советской интенсивность движения по ней значительно упала. Те, кто едут из Левобережья, все чаще выбирают альтернативой Первомайской и Советской улицы Фрунзе и Неделина. Водители, которые едут с Сокола, зачастую вместо Плехановского спуска выбирают для объезда центра города улицы Гагарина, Космонавтов, Московскую. Так что проблем с проездом по Советской из-за раскопки «Квадры», думаю, не будет.

079845bc-6932-43a3-9600-3ab9ac77dc07.jpg

9a076648-65a0-48b1-bbd0-321a6304fc88.jpg

Но по факту все получилось не совсем так. Место раскопки исполнитель работ оградил так, что выгородил сразу две полосы дороги — по которой вниз едут автобусы и одну из трех, по которой транспорт едет вверх. Для движения остались всего две полосы между улицей Пушкина и площадью Победы. Учитывая то, что правая полоса дороги по четной стороне Советской всегда запаркована, а движение автобусов никто не отменял, в часы пик на этом участке обязательно возникнет затор. Так что водителям стоит заранее подумать над альтернативами объезда этой улицы.

раскопка
транспорт
0
0
2
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Иваныч
3 минуты назад
Аппетиты кадры и наглость не знает границ, за апрельское отопление принесли платёжку за целый месяц. Когда нажрутся неизвестно.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru