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Общество
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20 минут назад
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Раскопка «Квадры» сузила дорогу по улице Советской до двух полос
В часы пик водителям лучше бы поискать альтернативный проезд с Сокола и Левобережья в обход места проведения ремонта теплосети.
Председатель департамента Павел Звонарев сообщил GOROD48, что «Теплосфера» перекроет на время проведения ремонта участка теплосети только ту полосу дороги на Советской, которая выделена для движения автобусов — вниз от площади Победы. По его словам, перекрытие не затронет три существующие полосы, по которым транспорт поднимается вверх по Советской:
— После перекрытия на реконструкцию моста на улице Советской интенсивность движения по ней значительно упала. Те, кто едут из Левобережья, все чаще выбирают альтернативой Первомайской и Советской улицы Фрунзе и Неделина. Водители, которые едут с Сокола, зачастую вместо Плехановского спуска выбирают для объезда центра города улицы Гагарина, Космонавтов, Московскую. Так что проблем с проездом по Советской из-за раскопки «Квадры», думаю, не будет.
Но по факту все получилось не совсем так. Место раскопки исполнитель работ оградил так, что выгородил сразу две полосы дороги — по которой вниз едут автобусы и одну из трех, по которой транспорт едет вверх. Для движения остались всего две полосы между улицей Пушкина и площадью Победы. Учитывая то, что правая полоса дороги по четной стороне Советской всегда запаркована, а движение автобусов никто не отменял, в часы пик на этом участке обязательно возникнет затор. Так что водителям стоит заранее подумать над альтернативами объезда этой улицы.
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