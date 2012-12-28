Раскопка «Квадры» сузила дорогу по улице Советской до двух полос

В часы пик водителям лучше бы поискать альтернативный проезд с Сокола и Левобережья в обход места проведения ремонта теплосети.

Сегодня «Квадра» без получения разрешения в управлении главного смотрителя Липецка на раскопки выгородила часть дороги по улице Советской в районе дома №69 перед перекрестком с улицей Пушкина и начала раскапывать асфальт. Какое время продлятся работы, в УГС не знают, так как уведомление о проведении аварийно-восстановительных работ подрядчик «Квадры», компания «Теплосфера», направила вчера в нарушение существующего порядка в департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.Председатель департамента Павел Звонарев сообщил GOROD48, что «Теплосфера» перекроет на время проведения ремонта участка теплосети только ту полосу дороги на Советской, которая выделена для движения автобусов — вниз от площади Победы. По его словам, перекрытие не затронет три существующие полосы, по которым транспорт поднимается вверх по Советской:— После перекрытия на реконструкцию моста на улице Советской интенсивность движения по ней значительно упала. Те, кто едут из Левобережья, все чаще выбирают альтернативой Первомайской и Советской улицы Фрунзе и Неделина. Водители, которые едут с Сокола, зачастую вместо Плехановского спуска выбирают для объезда центра города улицы Гагарина, Космонавтов, Московскую. Так что проблем с проездом по Советской из-за раскопки «Квадры», думаю, не будет.Но по факту все получилось не совсем так. Место раскопки исполнитель работ оградил так, что выгородил сразу две полосы дороги — по которой вниз едут автобусы и одну из трех, по которой транспорт едет вверх. Для движения остались всего две полосы между улицей Пушкина и площадью Победы. Учитывая то, что правая полоса дороги по четной стороне Советской всегда запаркована, а движение автобусов никто не отменял, в часы пик на этом участке обязательно возникнет затор. Так что водителям стоит заранее подумать над альтернативами объезда этой улицы.