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Происшествия
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сегодня, 15:26
Дело о первоапрельском убийстве передано в суд
Нешуточные страсти разыгрались в селе Никольское Чаплыгинского района.
— По версии следствия, 1 апреля этого года в деревне Никольское 33-летний мужчина, находясь в доме 57-летнего знакомого, в ходе ссоры, возникшей на фоне употребления крепкого спиртного, умышленно нанес в шею и грудь хозяина дома не менее трёх ударов кухонным ножом, один из которых оказалось роковым. Мужчина умер на месте до приезда скорой помощи. Вину в убийстве обвиняемый не признал, выдвинув свою версию произошедшего, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Ранее об этом деле рассказывал следком.
— Очевидцами конфликта стали общие знакомые мужчин, обратившиеся в правоохранительные органы. На время следствия обвиняемый был арестован, отметили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
Санкция вменяемой 33-летнему мужчине статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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