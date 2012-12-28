Три новых памятника в Липецке — святым и авиаторам — до сих пор бесхозные

А еще мэрия Липецка до сих пор не взяла на свой баланс реконструированную два года назад дорогу на улице 50 лет НЛМК.

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Сегодня в Липецком горсовете прошли публичные слушания по исполнению муниципального бюджета за 2023 год. Они заняли всего 28 минут. А все потому, что публичными называть их трудно — на слушаниях присутствовали лишь некоторые чиновники мэрии, сотрудники аппарата горсовета и депутаты, трое Почетных граждан Липецка и считающий себя общественником Владимир Станский. Он, кстати, был единственным, кто выступил с трибуны публичных слушаний следом за председателем городского департамента финансов Татьяной Григоровой.Кто-то сказал, что Сталин принял Россию с сохой, а сдал — с атомной бомбой. Нечто подобное произошло с бюджетом мэрии. В начале прошлого года он составлял по доходам 15,8 млрд рублей, по расходам — 16,1 миллиарда. К концу года доходы бюджета выросли на 8,9 млрд рублей, расходы — на 9,9 миллиарда. Главным образом это связано с участием Липецка в нацпроектах и федеральных программах, для исполнения которых город получил финансирование.Если говорить о собственных доходах мэрии, то выросли и они — сразу на 24,2% по сравнению с 2022 годом, составив 7,5 миллиарда. Ростом мэрия обязана правительству области, в очередной раз увеличившему долю налога на доходы физических лиц, остающуюся в городском бюджете. В структуре доходов городской казны доля НДФЛ, кстати, составляет 63,8%. Еще одним весомым доходом остается земельный налог, его доля — 18,6%.Недоимка по платежам в бюджет выросла на 9% по сравнению с 2022 годом, составив 566 миллионов.Татьяна Григорова сообщила, что ровно половина расходов пошла на социальные обязательства муниципалитета.Из 28,3 млн рублей резервного фонда главы Липецка потрачено 19,9 миллиона. Из них на разовые выплаты премий за заслуги перед Липецком — 1,9 миллиона, на санитарную уборку города — два миллиона, на наем наемной техники для уборки улиц и тротуаров от снега — пять миллионов, на разовую материальную помощь горожанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации — 5,3 миллиона.На зарплату мэра, городских чиновников, спикера и аппарата горсовета (всего в муниципалитете — 501 муниципальный служащий) потрачено 455,4 млн рублей. На 22,9 миллиона больше установленного норматива. Кстати, чиновников стало меньше за счет ликвидации городского ЗАГСа.Сумма муниципального долга уменьшилась в прошлом году на 301,8 миллиона рублей за счет отказа от дорогих коммерческих кредитов. Сейчас он составляет 2,4 миллиарда (верхний предел такого долга для Липецка — 3,1 миллиарда). Расходы на обслуживание долга сократились в четыре раза.— Я не услышал ничего о привлеченных средствах меценатов на какие-то проекты в Липецке. Может, у нас перевелись Клюевы и Бехтеевы (городские чиновники царской России, тратившие собственные средства на благотворительность. — Прим.)? Думаю, такие люди есть. Но что сделала городская мэрия, чтобы пойти им навстречу? Ну, нет у нас гражданского общества, к сожалению. Нет у нас величия мысли, а кругом у нас — одни дамы, — заявил с трибуны общественник Владимир Станский, и тут же скатился в монархизм, народность и религию, чем, собственно, и известен чиновникам и горожанам.Кстати, из выводов Счетной палаты в отношении исполнения бюджета следовало, что на балансе мэрии находится масса объектов незавершенного строительства на 4,6 млрд рублей (меньше на 663 миллиона, чем в 2022-м). Один из них — дорога, тротуары и велодорожки на улице 50 лет НЛМК, которую за 803 млн рублей реконструировали в 2021-2022 годах. В то же время в реестре муниципального имущества не числятся установленный в прошлом году на улице Ленина памятник авиаторам, а также памятники святым Пантелеймону и Николаю Угоднику (последний установлен еще в 2021 году в Молодежном парке).