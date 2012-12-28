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сегодня, 13:03
8

Три новых памятника в Липецке — святым и авиаторам — до сих пор бесхозные

А еще мэрия Липецка до сих пор не взяла на свой баланс реконструированную два года назад дорогу на улице 50 лет НЛМК.

Сегодня в Липецком горсовете прошли публичные слушания по исполнению муниципального бюджета за 2023 год. Они заняли всего 28 минут. А все потому, что публичными называть их трудно — на слушаниях присутствовали лишь некоторые чиновники мэрии, сотрудники аппарата горсовета и депутаты, трое Почетных граждан Липецка и считающий себя общественником Владимир Станский. Он, кстати, был единственным, кто выступил с трибуны публичных слушаний следом за председателем городского департамента финансов Татьяной Григоровой.

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Кто-то сказал, что Сталин принял Россию с сохой, а сдал — с атомной бомбой. Нечто подобное произошло с бюджетом мэрии. В начале прошлого года он составлял по доходам 15,8 млрд рублей, по расходам — 16,1 миллиарда. К концу года доходы бюджета выросли на 8,9 млрд рублей, расходы — на 9,9 миллиарда. Главным образом это связано с участием Липецка в нацпроектах и федеральных программах, для исполнения которых город получил финансирование.

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Если говорить о собственных доходах мэрии, то выросли и они — сразу на 24,2% по сравнению с 2022 годом, составив 7,5 миллиарда. Ростом мэрия обязана правительству области, в очередной раз увеличившему долю налога на доходы физических лиц, остающуюся в городском бюджете. В структуре доходов городской казны доля НДФЛ, кстати, составляет 63,8%. Еще одним весомым доходом остается земельный налог, его доля — 18,6%.

Недоимка по платежам в бюджет выросла на 9% по сравнению с 2022 годом, составив 566 миллионов.

Татьяна Григорова сообщила, что ровно половина расходов пошла на социальные обязательства муниципалитета.

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Из 28,3 млн рублей резервного фонда главы Липецка потрачено 19,9 миллиона. Из них на разовые выплаты премий за заслуги перед Липецком — 1,9 миллиона, на санитарную уборку города — два миллиона, на наем наемной техники для уборки улиц и тротуаров от снега — пять миллионов, на разовую материальную помощь горожанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации — 5,3 миллиона.

На зарплату мэра, городских чиновников, спикера и аппарата горсовета (всего в муниципалитете — 501 муниципальный служащий) потрачено 455,4 млн рублей. На 22,9 миллиона больше установленного норматива. Кстати, чиновников стало меньше за счет ликвидации городского ЗАГСа.

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Сумма муниципального долга уменьшилась в прошлом году на 301,8 миллиона рублей за счет отказа от дорогих коммерческих кредитов. Сейчас он составляет 2,4 миллиарда (верхний предел такого долга для Липецка — 3,1 миллиарда). Расходы на обслуживание долга сократились в четыре раза.



— Я не услышал ничего о привлеченных средствах меценатов на какие-то проекты в Липецке. Может, у нас перевелись Клюевы и Бехтеевы (городские чиновники царской России, тратившие собственные средства на благотворительность. — Прим. GOROD48)? Думаю, такие люди есть. Но что сделала городская мэрия, чтобы пойти им навстречу? Ну, нет у нас гражданского общества, к сожалению. Нет у нас величия мысли, а кругом у нас — одни дамы, — заявил с трибуны общественник Владимир Станский, и тут же скатился в монархизм, народность и религию, чем, собственно, и известен чиновникам и горожанам.

Кстати, из выводов Счетной палаты в отношении исполнения бюджета следовало, что на балансе мэрии находится масса объектов незавершенного строительства на 4,6 млрд рублей (меньше на 663 миллиона, чем в 2022-м). Один из них — дорога, тротуары и велодорожки на улице 50 лет НЛМК, которую за 803 млн рублей реконструировали в 2021-2022 годах. В то же время в реестре муниципального имущества не числятся установленный в прошлом году на улице Ленина памятник авиаторам, а также памятники святым Пантелеймону и Николаю Угоднику (последний установлен еще в 2021 году в Молодежном парке).
бюджет
Липецкий горсовет
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
налогоплательщик
21 минуту назад
меценаты пусть и содержат свои памятники только деньгами не владимир станский чтобы распоряжался
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горе от ума
32 минуты назад
конечно бегать судя по отчету нынче выгодней, чем город убрать
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Интересно
38 минут назад
Скоро весь бюджет Липецка , будет уходить на обслуживание памятников , на ул.Ворошилова ждите очередной . На День города откроют.
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Элиот
54 минуты назад
т.е кто-то установил памятник, а обслуживать его должен город, вернее горожане на свои налоги, а оно нам надо? Особенно памятник монгольского сатрапа. Он налоги для монголов со славян собирал, а мы ему памятник?
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Главная по городу
сегодня, 13:20
Посмотрите на второе фото с конца, им реально всем пофиг одни в телефонах торчат, другие попачасы отбывают...
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Интересно
сегодня, 13:17
А кто эти люди на фото , и почему они не на своих рабочих местах ?
Ответить
Интересно
сегодня, 13:16
А Володя Станский , всё правильно сказал !
Ответить
Непонимаю ,
сегодня, 13:14
зачем нужны памятники придуманным и несуществовашим святым ?
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