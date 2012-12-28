На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

27 июня из-за плановых ремонтных работ на сетях будет ограничена подача холодной воды на четырех улицах, сообщили в «РВК-Липецк».





С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах и зданиях №№ 5, 23, 23а, 23б, 23/1, 23а/1, 23/2, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 25/1 по Боевому проезду, в частном секторе улиц Крылова, Хмельницкого, Достоевского.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.27 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, № 49а по улице Минской, №№ 14в, 14в/1, 15, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 33 по улице Ново-Весовой, № 11 по улице Паровозной, №№ 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 1, 1в, 1г, 1д по улице Прудной, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 20, 36, 36а, 38а, 49, 53, 56, 61, 90, 95 по улице Ударников, №№ 6, 6в по улице Московской, на улицах Рябиновой, Солнечной, Смирнова, в садоводчестве «Ударник».С 10:00 до 15:00 обесточат дома №№ 6а, 8а, 16, 16а, 20, 20а по улице Московской.