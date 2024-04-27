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«Фасад демонтирован, подрядчик завозит материалы для нового»: губернатор рассказал о ходе ремонта здания аэропорта
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Общество
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сегодня, 16:19
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«Фасад демонтирован, подрядчик завозит материалы для нового»: губернатор рассказал о ходе ремонта здания аэропорта
По расчётам правительства области, после возобновления полетов годовой пассажиропоток аэропорта составит 250 000 человек.
«Старый фасад демонтирован, подрядчик завозит металлоконструкции и утеплитель для нового. Для пассажиров сделают большой навес — в шесть метров высотой. Фасад украсят липы из алюминия, чтобы читалась символика города», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как добавил Игорь Артамонов, пассажиропоток в аэропорту может составит 250 тысяч человек в год. И правительство области уже рассматриваем возможность строительства дополнительного терминала.
В феврале 2023 года аэропорт по итогам открытого конкурса получило в аренду на 30 лет дочернее предприятие группы компаний «Аэрофьюэлз».
— Приход инвестора исключит ежегодные затраты областного бюджета на функционирование аэропорта. Представители ГК «Аэрофьюэлз» планирует инвестировать в развитие липецкой авиагавани до 500 млн рублей. На эти средства должен быть модернизирован топливозаправочный комплекс в соответствии с российскими и международными стандартами, приобретено специализированное оборудование. Приобретет современный вид фасад аэропорта. В планах инвестора – перевод всех сотрудников действующего предприятия в штат нового оператора, создание дополнительных рабочих мест, увеличение пассажиропотока до 300 тысяч в год при условии возобновления работы аэропорта и отсутствии форс-мажорных обстоятельств, — рассказали GOROD48 прошлой зимой в правительстве Липецкой области.
Ремонт 58-летнего задания аэропорта начался этой весной. Как сообщало при начале работ областное управление транспорта, реконструкция предусматривает обновление входных групп, установку навеса шириной в восемь и высотой в шесть метров, монтаж двух больших медиаэкранов. Изюминкой нового фасада станет «липовая роща» из алюминия, выполненная при помощи лазерной резки.
Фото пресс-службы правительства Липецкой области
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