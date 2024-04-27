Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Атмосферный фронт принесет в Липецкую область на один день дожди с грозами
Погода в Липецке
34-летний мужчина покончил с собой
Происшествия
Сегодня в Липецке: наследие пещерных людей и знаменитое липецкое кумовство
Общество
Александр Бастрыкин поручил провести проверку по видео с разборками у «Звёздного»
Происшествия
Ребенок на самокате попал под машину в 9-м микрорайоне
Происшествия
С бывшего полицейского взыскали 50 000 рублей за незаконное задержание и досмотр женщины
Происшествия
В Липецке спасли жизнь новорожденного весом всего 480 граммов
Общество
Липчанка получила восемь лет колонии за убийство мужа: женщина приревновала его к подруге
Общество
Столкнувшиеся фура и трактор полностью заблокировали движение на альтернативной дороге трассы «Дон»
Происшествия
Читать все
Лишённый прав водитель сбил женщину-пешехода и уехал
Происшествия
Из реки Воронеж достали 660 метров рыболовных сетей
Общество
Октябрьский мост встал в пробке: на проспект Победы вышел «Руслан-1»
Общество
«Фасад демонтирован, подрядчик завозит материалы для нового»: губернатор рассказал о ходе ремонта здания аэропорта
Общество
В случае угрозы БПЛА выпускников могут отпустить с экзамена c его переносом на резервный день
Общество
У матери погибшего на СВО похитили полученные за сына 1 513 599 рублей
Происшествия
На улице 50 лет НЛМК заметили лося
Общество
На склоне Каменного лога сгорел скутер
Происшествия
«С ремонтом улицы Папина нас может ждать повторение ситуации на Лебедянском шоссе»
Общество
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Читать все
Общество
412
сегодня, 16:19
5

«Фасад демонтирован, подрядчик завозит материалы для нового»: губернатор рассказал о ходе ремонта здания аэропорта

По расчётам правительства области, после возобновления полетов годовой пассажиропоток аэропорта составит 250 000 человек.

Губернатор Игорь Артамонов рассказал, как продвигается реконструкция здания аэропорта «Липецк».
 
«Старый фасад демонтирован, подрядчик завозит металлоконструкции и утеплитель для нового. Для пассажиров сделают большой навес — в шесть метров высотой. Фасад украсят липы из алюминия, чтобы читалась символика города»,  — написал губернатор в своем Telegram-канале.

photo_2024-05-22_16-03-39.jpg

photo_2024-05-22_16-03-40.jpg

Как добавил Игорь Артамонов, пассажиропоток в аэропорту может составит 250 тысяч человек в год. И правительство области уже рассматриваем возможность строительства дополнительного терминала.

В феврале 2023 года аэропорт по итогам открытого конкурса получило в аренду на 30 лет дочернее предприятие группы компаний «Аэрофьюэлз». 

— Приход инвестора исключит ежегодные затраты областного бюджета на функционирование аэропорта. Представители ГК «Аэрофьюэлз» планирует инвестировать в развитие липецкой авиагавани до 500 млн рублей. На эти средства должен быть модернизирован топливозаправочный комплекс в соответствии с российскими и международными стандартами, приобретено специализированное оборудование. Приобретет современный вид фасад аэропорта. В планах инвестора – перевод всех сотрудников действующего предприятия в штат нового оператора, создание дополнительных рабочих мест, увеличение пассажиропотока до 300 тысяч в год при условии возобновления работы аэропорта и отсутствии форс-мажорных обстоятельств, — рассказали GOROD48 прошлой зимой в правительстве Липецкой области. 

Ремонт 58-летнего задания аэропорта начался этой весной. Как сообщало при начале работ областное управление транспорта, реконструкция предусматривает обновление входных групп, установку навеса шириной в восемь и высотой в шесть метров, монтаж двух больших медиаэкранов. Изюминкой нового фасада станет «липовая роща» из алюминия, выполненная при помощи лазерной резки. 

photo_2024-05-22_16-03-43.jpg

photo_2024-04-27_14-04-01 (3).jpg

photo_2024-04-27_14-04-01 (4).jpg

Фото пресс-службы правительства Липецкой области
аэропорт
0
0
0
0
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
МЕНДЕЛЬ ДАВИД
29 минут назад
аэропорт длительное время не работает и не известно огда его запустят назревает вопрос зачем вкладывать деньги в предполагаю что здесь есть моменты к отмыванию денежных средств
Ответить
65+
сегодня, 16:57
Снесите его и не отмывайте средства , лет 10 он не понадобится будет только обузой для бюджета .
Ответить
Дедушка мороз
сегодня, 16:52
Ремонт это хорошо но три года не лет
Ответить
Житель
сегодня, 16:39
И с самолета сразу на метро!
Ответить
САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ
сегодня, 16:26
пассажиропоток в аэропорту может составит 250 тысяч человек в год.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru