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Общество
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сегодня, 12:14
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И года не простоял — на улице 8-го Марта поплыл тротуар
Возможно, тротуар повредила техника энергетиков. Чиновники уже собираются проводить выездное заседание по этому поводу.
— По краям пешеходной дороги, которую делали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», образовались вмятины. В дождь здесь текут ручьи. Самое ужасное состояние от дома № 20 по улице 8-го Марта до перекрестка с улицей Горького, — рассказала липчанка.
— И года не простоял, — подтвердил ее слова житель улицы, который постоянно пользуется тротуаром.
По присланным в редакцию фотографиям видно, что асфальт не только просел, но и растрескался, а бордюры отслоились.
Мы попросили пресс-службу администрации Липецка прокомментировать, каким образом все это могло произойти, и какова судьба тротуара, который еще находится на гарантии у подрядчика.
«Управление главного смотрителя провело обследование участка пешеходной зоны на улице 8 Марта. По результатам обследования установлено, что причиной просадки послужили недостаточно уплотненное основание и заезд тяжелой техники на пешеходную зону во время работ на инженерных сетях. В ближайшие дни представители департамента дорожного хозяйства и благоустройства проведут здесь выездное совещание с подрядчиком и ресурсоснабжающей организацией, чтобы определить зоны ответственности и сроки восстановления тротуара», — сказано в ответе мэрии.
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