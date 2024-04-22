И года не простоял — на улице 8-го Марта поплыл тротуар

Возможно, тротуар повредила техника энергетиков. Чиновники уже собираются проводить выездное заседание по этому поводу.



Жительница Липецка прислала в редакцию GOROD48 фотографии отремонтированного в прошлом году на улице 8-го Марта тротуара.— По краям пешеходной дороги, которую делали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», образовались вмятины. В дождь здесь текут ручьи. Самое ужасное состояние от дома № 20 по улице 8-го Марта до перекрестка с улицей Горького, — рассказала липчанка.— И года не простоял, — подтвердил ее слова житель улицы, который постоянно пользуется тротуаром.По присланным в редакцию фотографиям видно, что асфальт не только просел, но и растрескался, а бордюры отслоились.Мы попросили пресс-службу администрации Липецка прокомментировать, каким образом все это могло произойти, и какова судьба тротуара, который еще находится на гарантии у подрядчика.«Управление главного смотрителя провело обследование участка пешеходной зоны на улице 8 Марта. По результатам обследования установлено, что причиной просадки послужили недостаточно уплотненное основание и заезд тяжелой техники на пешеходную зону во время работ на инженерных сетях. В ближайшие дни представители департамента дорожного хозяйства и благоустройства проведут здесь выездное совещание с подрядчиком и ресурсоснабжающей организацией, чтобы определить зоны ответственности и сроки восстановления тротуара», — сказано в ответе мэрии.