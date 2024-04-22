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сегодня, 12:14
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И года не простоял — на улице 8-го Марта поплыл тротуар

Возможно, тротуар повредила техника энергетиков. Чиновники уже собираются проводить выездное заседание по этому поводу.

Жительница Липецка прислала в редакцию GOROD48 фотографии отремонтированного в прошлом году на улице 8-го Марта тротуара.

— По краям пешеходной дороги, которую делали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», образовались вмятины. В дождь здесь текут ручьи. Самое ужасное состояние от дома № 20 по улице 8-го Марта до перекрестка с улицей Горького, — рассказала липчанка.

Изображение WhatsApp 2024-04-22 в 14.22.23_d987357e.jpg

— И года не простоял, — подтвердил ее слова житель улицы, который постоянно пользуется тротуаром.

По присланным в редакцию фотографиям видно, что асфальт не только просел, но и растрескался, а бордюры отслоились.

Изображение WhatsApp 2024-04-22 в 14.22.23_820d7b6e.jpg

Мы попросили пресс-службу администрации Липецка прокомментировать, каким образом все это могло произойти, и какова судьба тротуара, который еще находится на гарантии у подрядчика.

«Управление главного смотрителя провело обследование участка пешеходной зоны на улице 8 Марта. По результатам обследования установлено, что причиной просадки послужили недостаточно уплотненное основание и заезд тяжелой техники на пешеходную зону во время работ на инженерных сетях. В ближайшие дни представители департамента дорожного хозяйства и благоустройства проведут здесь выездное совещание с подрядчиком и ресурсоснабжающей организацией, чтобы определить зоны ответственности и сроки восстановления тротуара», — сказано в ответе мэрии.
ремонт дорог
тротуар
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Пипецкий ГавМяв
14 минут назад
Уничтожени города продолжается, увы. Еще одну пятилетку горд не выдержит.
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Коммунист
29 минут назад
Стабильность работает
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65+
47 минут назад
Тоже новость ! В Липецке посли каждой зимы асфальт уплывает за новым бюджетом на ремонт.
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Гость
сегодня, 12:33
Этот участок тротуара укладывали в конце ноября, когда снег выпал, вот и результат. Тротуар который вверх по улице, делали летом, с ним все в порядке
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Житель района.
45 минут назад
Асфальт уложили уже не соответствующим температуру, возя его на тачках с одной кучи которую высопали в начале тратуара. Заказывали холодным на следующий день.
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Наивная
сегодня, 12:33
Будут кивать друг на друга и все
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житель
сегодня, 12:30
На велосипеде по 8 марта как по стиральной доске езжу.
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Пловец Игорéк
сегодня, 12:25
Интересно, в каком стиле плыл тротуар -брассом или баттерфляем?
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Модест
сегодня, 12:35
стиль называется откат...
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