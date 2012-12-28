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сегодня, 09:36
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В Липецкой области могут открыть филиал одного из московских медицинских вузов

На встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Игорь Артамонов рассказал о возможном открытии в Липецкой области медицинского вуза. .

«Регион ведёт переговоры с одним из федеральных медицинских университетов. Кроме того, медиков в регионе планируют обеспечивать служебным жильём. В ряде районов уже строятся дома для врачей по программе „Комплексное развитие сельских территорий», — сообщает детали рассказа губернатора Telegram-канал Липецкая область.

Напомним, с 2021 года в ЕГУ действует факультет «Лечебное дело».

За пять лет в медицинские учреждения Липецкой области удалось привлечь 72 врачаей.
медицина
кадры
вуз
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
72
6 минут назад
врача привлекли, а сколько из них осталось работать? А сколько из уже работающих ушло за это время? В администрацию почему-то не нужно миллион выплачивать, чтобы найти желающих работать.
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Липчанин
12 минут назад
Давно пора...
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Гость
36 минут назад
У нас и филиал ядерной недецины есть, но не для всех по карману. У которого даже квот нет, и приходится ездить в Рязань.
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Просто мысли.
45 минут назад
Допустим открыли, дальше что? Будут уезжать выпускники и этого вуза. Достаточно просто проехать по городу и посмотреть вокруг, какой востребованный специалист тут останется жить или добровольно * . И деньги которые предлагают тут не помогут.
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Ссёлки
50 минут назад
А наша врачиха квартиру получила,и ни разу не работала,сразу в декрет.
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Я боюсь
59 минут назад
Я боюсь лечиться у выпускников ЕГУ
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Не врач
сегодня, 09:44
Из 72 врачаей далеко не все ВРАЧИ , а охотники за миллионом!
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Викторм
сегодня, 09:40
А могут не открыть. Но медицинскую библиотеку на всякий случай уничтожили...
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