В Липецкой области могут открыть филиал одного из московских медицинских вузов

На встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Игорь Артамонов рассказал о возможном открытии в Липецкой области медицинского вуза. .«Регион ведёт переговоры с одним из федеральных медицинских университетов. Кроме того, медиков в регионе планируют обеспечивать служебным жильём. В ряде районов уже строятся дома для врачей по программе „Комплексное развитие сельских территорий», — сообщает детали рассказа губернатора Telegram-канал Липецкая область.Напомним, с 2021 года в ЕГУ действует факультет «Лечебное дело».За пять лет в медицинские учреждения Липецкой области удалось привлечь 72 врачаей.