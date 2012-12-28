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Общество
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сегодня, 09:36
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В Липецкой области могут открыть филиал одного из московских медицинских вузов
«Регион ведёт переговоры с одним из федеральных медицинских университетов. Кроме того, медиков в регионе планируют обеспечивать служебным жильём. В ряде районов уже строятся дома для врачей по программе „Комплексное развитие сельских территорий», — сообщает детали рассказа губернатора Telegram-канал Липецкая область.
Напомним, с 2021 года в ЕГУ действует факультет «Лечебное дело».
За пять лет в медицинские учреждения Липецкой области удалось привлечь 72 врачаей.
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