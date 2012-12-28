Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Полицейские установили личности всех участников подростковых видео
Происшествия
34-летний мужчина покончил с собой
Происшествия
Президент Владимир Путин поддержал выдвижение Игоря Артамонова на второй срок
Политика
У матери погибшего на СВО похитили полученные за сына 1 513 599 рублей
Происшествия
На улице Металлургов экскаватор повалил столб на автомобиль
Происшествия
Октябрьский мост встал в пробке: на проспект Победы вышел «Руслан-1»
Общество
Из реки Воронеж достали 660 метров рыболовных сетей
Общество
На Соколе полыхают два дома
Происшествия
«С ремонтом улицы Папина нас может ждать повторение ситуации на Лебедянском шоссе»
Общество
«Фасад демонтирован, подрядчик завозит материалы для нового»: губернатор рассказал о ходе ремонта здания аэропорта
Общество
Читать все
В Липецкой области могут открыть филиал одного из московских медицинских вузов
Общество
Столб на «Ладу» экскаватор уронил при перекладке трамвайной ветки
Происшествия
И года не простоял — на улице 8-го Марта поплыл тротуар
Общество
«Зачислена в литературный кружок, кровать заправляет по установленному образцу, считает себя верующей»
Общество
Директору дорожной фирмы грозит шесть лет колонии и оплата исков за пять ДТП
Происшествия
С песней на ЕГЭ
Общество
24 мая в Липецкой области сухой день
Общество
Мопед столкнулся с «Маздой» на выезде к улице Гагарина
Происшествия
У липчан автомобилей больше, чем у москвичей
Общество
В пожаре на улице Арсеньева один дом сгорел полностью и второй лишился кровли
Происшествия
Читать все
Общество
215
34 минуты назад

У липчан автомобилей больше, чем у москвичей

Об этом говорится в отчете губернатора области о работе за 2023 год.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению областного Совета обсудил сегодня ежегодный отчет губернатора. Депутатам его представил вице-губернатор Сергей Курбатов. Объем отчета составляет 161 страницу. Сергей Курбатов не стал пересказывать его полностью, а остановился на основных цифрах.



По данным из отчета, экономика Липецкой области за год выросла на 4, 4%. На столько же увеличились доходы населения. Сергей Курбатов отметил восстановление работы завода холодильников, получение статуса особой экономической зоны площадкой бывшего Тракторного завода, резкое увеличение — на 210% инвестиций в материальную базу медицинских учреждений.



Затем члены комитета начал задавать вопросы. Больше всех их было у депутатов-коммунистов. Александр Ушаков спросил, каков базовый прогноз по сокращению населения в регионе?

— Мы ожидаем продолжения снижения населения региона, — не стал уходить от ответа Сергей Курбатов. — Причина сокращения населения простая — снижение числа женщин фертильного возраста в регионе продолжится. Эти женщины уже родились. Наша с вами задача работать над тем, чтобы обеспечить рост коэффициента рождаемости, чтобы женщина рожала, как можно больше. Вторая наша задача — работать над тем, чтобы удержать в регионе молодежь. Много лет какая-то часть нашего молодого населения из региона уезжает.

Заметили ли липчане рост своих доходов? Снова напал на вице-губернатора Александр Ушаков.

— Есть два показателя — рост доходов и рост реальных доходов. Когда мы говорим о росте реальных доходов — это уже за минусом инфляции. Рост реальных доходов превысил инфляцию на 4%. Зарплата в доходах составляет примерно половину, есть социальные пособия, предпринимательские пособия и так далее. Рост реальных зарплат более 7%. Мы не можем сдерживать рост цен — это приведет к дефициту. Наша ключевая задача, чтобы доходы и зарплаты росли быстрее, чем цены.

— Личная инфляция не соизмерима с официальной. Для обычного потребителя базовый набор продуктов растет на 20-30%. По сути, продуктовая и реальная инфляция выше. Вы считаете, что обогнали официальную инфляцию? — не унимался Александр Ушаков.

— Если говорить с точки зрения экономической теории — инфляция у каждого своя. Условно говоря, если какой-то житель сегодня купил квартиру, у него одна инфляция, в его структуре расходов расходы на недвижимость составили огромную часть. А если кто-то работает только за еду, у него будут другие расходы. Ничего лучше, чем дает официальная статистика, нет. Я могу привести косвенный признак благосостояния наших жителей обалсти. Это количество автомобилей на душу населения. По нему мы занимаем первое место в ЦФО. У нас больше автомобилей на душу населения, чем в Москве. Понятно, это не те автомобили, что в Москве, наверное, их уровень ниже. Тем не менее, прямые и косвенные показатели подтверждают рост доходов населения. Как минимум, мы растем точно не хуже, чем соседи, а, может быть, даже и лучше, — сказал Сергей Курбатов.

Депутат Сергей Токарев спросил, как санкции отразились на работе и прибыли иностранных компаний, а следовательно, и на собираемости налогов.

— Иностранные компании были сильно интегрированы в экономики своих стран. Значительную часть компонентов они завозили из-за рубежа и после введения санкций столкнулись с удорожанием себестоимости. Некоторые предприятия перешли на отечественные компоненты, там, где это было возможно сделать. Это один фактор, но есть и другой — ушедшие компании оставили рынок открытым. И благодаря этому те, кто остался в регионе, зашли в пустующие ниши. Поэтому в целом, прибыль в большинстве случаев даже выросла. Есть отдельные компании, которые работают сейчас в убыток. Мы со всеми разговаривали. Они с большим оптимизмом смотрят в будущее, говорят, что продолжат работу, потому что верят в российский рынок, в рост экономики и рост спроса, — ответил Сергей Курбатов.

Депутата Максима Дуева волновал дефицит кадров на рынке труда.

— Нулевая безработица — это катастрофа, — заметил вице-губернатор.

Для работников хорошо, когда вокруг него кружит по три работодателя. Но для долгосрочного рынка — плохо. По оценкам Сергея Курбатова, в регионе кадровый дефицит есть, но не такой большой, как у соседей. В том числе и потому, что уже несколько лет с предприятиями ведется работа. Крупные компании сообщают о своих потребностях в кадрах, и дается заказ учебным заведениям. Например, за последние два года перераспределено более полутора тысяч мест в средних учебных заведениях. Продолжается работа по повышению производительности труда за счет внедрения бережливых технологий.

Депутат Анатолий Емельянов сразу рубанул сплеча — растет дефицит бюджета и социальные обязательства, не приведет ли это к дефолту?

 — Не приведет! — поспешил ответить Сергей Курбатов.

И тут же слово взял вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых. Он пояснил, что Липецкая область с 2019 года относится к регионам с высоким уровнем долговой устойчивости. За последние пять лет объем бюджета увеличился практически в два раза. На 1 января 2024 года объем госдолга составляет 17%. Это бюджетные и казначейские кредиты под очень низкие проценты 0,1% и 3% годовых. Долг по ценным бумагам составляет около четырех миллиардов рублей. Коммерческих кредитов нет уже несколько лет. Были привлечены средства коммерческих структур по концессионным соглашениям на 15 и более лет. Их нагрузка на региональный бюджет является поэтапной.

— Мы не прогнозируем в ближайшее время увеличения долговой нагрузки на бюджет. И проблем с выполнением социально значимых обязательств у нас нет. Липецкая область заняла первое место в России по темпам роста бюджетных доходов в 2022 году. Прошлый год был закончен с профицитом в 8,5 миллиарда рублей. Хотел бы вас заверить, что в ближайшие годы реального дефицита бюджета не планируется. А тот, который планируется — имеет источники финансирования за счет нашей «подушки безопасности», которая была создана в 2021–2022 годах. Все обязательства принятые бюджетом мы выполним, — заверил Вячеслав Щеглеватых.

Губернатор Игорь Артамонов собирается отчитаться перед депутатами на сессии, которая запланирована на следующую неделю.

И еще немного статистики из 161-страничного доклада.

По общему коэффициенту рождаемости Липецкая область занимает восьмое место в ЦФО. За 2023 год в регионе родилось 7 922 малыша, что меньше на 225 чем годом ранее. Рост рождаемости наблюдается в Воловском, Добринском и Хлевенском районах.

Естественная убыль населения за 2023 год снизилась на 10% и составила 7,3 на 1 000 человек.

Мигранты предпочитают чаще всего ехать на работу в Грязинский, Добровский, Елецкий и Становлянский районы.

В рейтинге регионов России по качеству жизни Липецкая область занимает 18 место. При этом уровень бедности один из самых низких — четвертое место в ЦФО и 10-е место в России.

Среднедушевые доходы липчан составляют 3,63 прожиточных минимума. Но с оговоркой, прожиточный минимум в Липецкой области самый низкий в ЦФО — 11 931 рубль (в среднем по стране 13 919 рублей).

В 2023 году среднедушевые доходы населения составили 43 285 рублей, и увеличились на 11,2% к уровню 2022 года. Но реальные располагаемые денежные доходы за 2023 год увеличились только на 4,3% по сравнению с 2022 годом (в среднем по России увеличение составило 5,4%).

Судя по отчету губернатора, среднемесячная заработная плата за год выросла на 13,4% (по РФ — на 14,1%) и составила 52 691 рублей.

Индекс потребительских цен в Липецкой области в декабре 2023 года составил 106,7% (по ЦФО — 107,4%), по продовольственным товарам — 108,1% (107,4%), непродовольственным — 105,4% (106,0%).

Уровень регистрируемой безработицы — 0,3% к численности экономически активного населения и, по-прежнему, остается одним из самых низких — второе место в Российской Федерации.

В 2023 году в Липецкой области было зарегистрировано 14 184 преступления. Уровень преступности в нашем регионе ниже, чем в среднем по России. При этом уровень раскрываемости преступлений 49,4%.

Область полностью обеспечивает внутренние потребности в социально значимых продуктах питания за счет собственного производства.

В 2023 году липчане стали чаще посещать культурные учреждения. Прирост составил 9% по отношению к 2022 году.
отчет губернатора
облсовет
2
0
0
0
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru