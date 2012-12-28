У липчан автомобилей больше, чем у москвичей

Об этом говорится в отчете губернатора области о работе за 2023 год.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению областного Совета обсудил сегодня ежегодный отчет губернатора. Депутатам его представил вице-губернатор Сергей Курбатов. Объем отчета составляет 161 страницу. Сергей Курбатов не стал пересказывать его полностью, а остановился на основных цифрах.По данным из отчета, экономика Липецкой области за год выросла на 4, 4%. На столько же увеличились доходы населения. Сергей Курбатов отметил восстановление работы завода холодильников, получение статуса особой экономической зоны площадкой бывшего Тракторного завода, резкое увеличение — на 210% инвестиций в материальную базу медицинских учреждений.Затем члены комитета начал задавать вопросы. Больше всех их было у депутатов-коммунистов. Александр Ушаков спросил, каков базовый прогноз по сокращению населения в регионе?— Мы ожидаем продолжения снижения населения региона, — не стал уходить от ответа Сергей Курбатов. — Причина сокращения населения простая — снижение числа женщин фертильного возраста в регионе продолжится. Эти женщины уже родились. Наша с вами задача работать над тем, чтобы обеспечить рост коэффициента рождаемости, чтобы женщина рожала, как можно больше. Вторая наша задача — работать над тем, чтобы удержать в регионе молодежь. Много лет какая-то часть нашего молодого населения из региона уезжает.Заметили ли липчане рост своих доходов? Снова напал на вице-губернатора Александр Ушаков.— Есть два показателя — рост доходов и рост реальных доходов. Когда мы говорим о росте реальных доходов — это уже за минусом инфляции. Рост реальных доходов превысил инфляцию на 4%. Зарплата в доходах составляет примерно половину, есть социальные пособия, предпринимательские пособия и так далее. Рост реальных зарплат более 7%. Мы не можем сдерживать рост цен — это приведет к дефициту. Наша ключевая задача, чтобы доходы и зарплаты росли быстрее, чем цены.— Личная инфляция не соизмерима с официальной. Для обычного потребителя базовый набор продуктов растет на 20-30%. По сути, продуктовая и реальная инфляция выше. Вы считаете, что обогнали официальную инфляцию? — не унимался Александр Ушаков.— Если говорить с точки зрения экономической теории — инфляция у каждого своя. Условно говоря, если какой-то житель сегодня купил квартиру, у него одна инфляция, в его структуре расходов расходы на недвижимость составили огромную часть. А если кто-то работает только за еду, у него будут другие расходы. Ничего лучше, чем дает официальная статистика, нет. Я могу привести косвенный признак благосостояния наших жителей обалсти. Это количество автомобилей на душу населения. По нему мы занимаем первое место в ЦФО. У нас больше автомобилей на душу населения, чем в Москве. Понятно, это не те автомобили, что в Москве, наверное, их уровень ниже. Тем не менее, прямые и косвенные показатели подтверждают рост доходов населения. Как минимум, мы растем точно не хуже, чем соседи, а, может быть, даже и лучше, — сказал Сергей Курбатов.Депутат Сергей Токарев спросил, как санкции отразились на работе и прибыли иностранных компаний, а следовательно, и на собираемости налогов.— Иностранные компании были сильно интегрированы в экономики своих стран. Значительную часть компонентов они завозили из-за рубежа и после введения санкций столкнулись с удорожанием себестоимости. Некоторые предприятия перешли на отечественные компоненты, там, где это было возможно сделать. Это один фактор, но есть и другой — ушедшие компании оставили рынок открытым. И благодаря этому те, кто остался в регионе, зашли в пустующие ниши. Поэтому в целом, прибыль в большинстве случаев даже выросла. Есть отдельные компании, которые работают сейчас в убыток. Мы со всеми разговаривали. Они с большим оптимизмом смотрят в будущее, говорят, что продолжат работу, потому что верят в российский рынок, в рост экономики и рост спроса, — ответил Сергей Курбатов.Депутата Максима Дуева волновал дефицит кадров на рынке труда.— Нулевая безработица — это катастрофа, — заметил вице-губернатор.Для работников хорошо, когда вокруг него кружит по три работодателя. Но для долгосрочного рынка — плохо. По оценкам Сергея Курбатова, в регионе кадровый дефицит есть, но не такой большой, как у соседей. В том числе и потому, что уже несколько лет с предприятиями ведется работа. Крупные компании сообщают о своих потребностях в кадрах, и дается заказ учебным заведениям. Например, за последние два года перераспределено более полутора тысяч мест в средних учебных заведениях. Продолжается работа по повышению производительности труда за счет внедрения бережливых технологий.Депутат Анатолий Емельянов сразу рубанул сплеча — растет дефицит бюджета и социальные обязательства, не приведет ли это к дефолту?— Не приведет! — поспешил ответить Сергей Курбатов.И тут же слово взял вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых. Он пояснил, что Липецкая область с 2019 года относится к регионам с высоким уровнем долговой устойчивости. За последние пять лет объем бюджета увеличился практически в два раза. На 1 января 2024 года объем госдолга составляет 17%. Это бюджетные и казначейские кредиты под очень низкие проценты 0,1% и 3% годовых. Долг по ценным бумагам составляет около четырех миллиардов рублей. Коммерческих кредитов нет уже несколько лет. Были привлечены средства коммерческих структур по концессионным соглашениям на 15 и более лет. Их нагрузка на региональный бюджет является поэтапной.— Мы не прогнозируем в ближайшее время увеличения долговой нагрузки на бюджет. И проблем с выполнением социально значимых обязательств у нас нет. Липецкая область заняла первое место в России по темпам роста бюджетных доходов в 2022 году. Прошлый год был закончен с профицитом в 8,5 миллиарда рублей. Хотел бы вас заверить, что в ближайшие годы реального дефицита бюджета не планируется. А тот, который планируется — имеет источники финансирования за счет нашей «подушки безопасности», которая была создана в 2021–2022 годах. Все обязательства принятые бюджетом мы выполним, — заверил Вячеслав Щеглеватых.Губернатор Игорь Артамонов собирается отчитаться перед депутатами на сессии, которая запланирована на следующую неделю.И еще немного статистики из 161-страничного доклада.По общему коэффициенту рождаемости Липецкая область занимает восьмое место в ЦФО. За 2023 год в регионе родилось 7 922 малыша, что меньше на 225 чем годом ранее. Рост рождаемости наблюдается в Воловском, Добринском и Хлевенском районах.Естественная убыль населения за 2023 год снизилась на 10% и составила 7,3 на 1 000 человек.Мигранты предпочитают чаще всего ехать на работу в Грязинский, Добровский, Елецкий и Становлянский районы.В рейтинге регионов России по качеству жизни Липецкая область занимает 18 место. При этом уровень бедности один из самых низких — четвертое место в ЦФО и 10-е место в России.Среднедушевые доходы липчан составляют 3,63 прожиточных минимума. Но с оговоркой, прожиточный минимум в Липецкой области самый низкий в ЦФО — 11 931 рубль (в среднем по стране 13 919 рублей).В 2023 году среднедушевые доходы населения составили 43 285 рублей, и увеличились на 11,2% к уровню 2022 года. Но реальные располагаемые денежные доходы за 2023 год увеличились только на 4,3% по сравнению с 2022 годом (в среднем по России увеличение составило 5,4%).Судя по отчету губернатора, среднемесячная заработная плата за год выросла на 13,4% (по РФ — на 14,1%) и составила 52 691 рублей.Индекс потребительских цен в Липецкой области в декабре 2023 года составил 106,7% (по ЦФО — 107,4%), по продовольственным товарам — 108,1% (107,4%), непродовольственным — 105,4% (106,0%).Уровень регистрируемой безработицы — 0,3% к численности экономически активного населения и, по-прежнему, остается одним из самых низких — второе место в Российской Федерации.В 2023 году в Липецкой области было зарегистрировано 14 184 преступления. Уровень преступности в нашем регионе ниже, чем в среднем по России. При этом уровень раскрываемости преступлений 49,4%.Область полностью обеспечивает внутренние потребности в социально значимых продуктах питания за счет собственного производства.В 2023 году липчане стали чаще посещать культурные учреждения. Прирост составил 9% по отношению к 2022 году.