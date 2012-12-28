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23 минуты назад

Памятник купцу Хренникову уже начали отливать

Памятник должен быть установлен в сквере напротив стадиона «Металлург» во время празднования Дня города.

Памятник купцу Алексею Хренникову уже приобретает видимые очертания: его по частям отливают в одном из цехов Новолипецкого комбината. Осталось отлить голову и руки: на главной фотографии готовая модель головы.

— Главное — части тела не перепутать, — шутит архитектор памятника Сергей Сошкниов.









Напомним, памятник купцу Алексею Хренникову (1788-1865) задумали поставить почти десять лет назад. Место для него выбрано не случайное — на месте стадиона «Металлург» находился храм Святой Троицы, строительство которого финансировал потомственный почетный гражданин Липецка Алексей Хренников.
памятник Хренникову
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