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Общество
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23 минуты назад
Памятник купцу Хренникову уже начали отливать
Памятник должен быть установлен в сквере напротив стадиона «Металлург» во время празднования Дня города.
— Главное — части тела не перепутать, — шутит архитектор памятника Сергей Сошкниов.
Напомним, памятник купцу Алексею Хренникову (1788-1865) задумали поставить почти десять лет назад. Место для него выбрано не случайное — на месте стадиона «Металлург» находился храм Святой Троицы, строительство которого финансировал потомственный почетный гражданин Липецка Алексей Хренников.
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