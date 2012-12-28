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Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
Происшествия
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30 минут назад
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Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
69-летнюю женщину напугали историей о финансировании терроризма. Деньги мошенникам она переводила с начала года.
В январе женщине позвонили от имени сотрудника ФСБ и напугали информацией о том, что до её счетов добрались иностранные хакеры, которые собираются списать все имеющиеся на них деньги.
«Чтобы жертва «не сорвалась с крючка», мошенник напугал липчанку привлечением к уголовной ответственности за финансирование терроризма. Испугавшись наказания, она не задавала уточняющих вопросов и безропотно следовала указаниям псевдосотрудника ФСБ», — рассказали в полиции.
Пять месяцев мошенники постоянно держали связь с женщиной, используя различные способы давления, вплоть до запугивания. От неё требовали соблюдать секретность — не обращаться за помощью в полицию и не делиться информацией с близкими.
В итоге женщина перевела на указанные ей счета все сбережения, деньги полученные в кредит и вырученные за квартиру и автомобиль — всего 28 миллионов рублей.
Ущерб мог оказаться еще больше, но от продажи другого имущества женщину отговорил родственник.
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