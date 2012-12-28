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672
30 минут назад
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Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги

69-летнюю женщину напугали историей о финансировании терроризма. Деньги мошенникам она переводила с начала года.

Областное управление МВД сообщило об очередном антирекорде доверчивости: 69-летняя жительница Липецка перевела мошенникам 28 миллионов рублей. Эти деньги она переводила пять месяцев.

В январе женщине позвонили от имени сотрудника ФСБ и напугали информацией о том, что до её счетов добрались иностранные хакеры, которые собираются списать все имеющиеся на них деньги.

«Чтобы жертва «не сорвалась с крючка», мошенник напугал липчанку привлечением к уголовной ответственности за финансирование терроризма. Испугавшись наказания, она не задавала уточняющих вопросов и безропотно следовала указаниям псевдосотрудника ФСБ», — рассказали в полиции.

Пять месяцев мошенники постоянно держали связь с женщиной, используя различные способы давления, вплоть до запугивания. От неё требовали соблюдать секретность — не обращаться за помощью в полицию и не делиться информацией с близкими.

В итоге женщина перевела на указанные ей счета все сбережения, деньги полученные в кредит и вырученные за квартиру и автомобиль — всего 28 миллионов рублей. 

Ущерб мог оказаться еще больше, но от продажи другого имущества женщину отговорил родственник.

мошенничество
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Комментарии (5)

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Сначала новые
)
9 минут назад
вопрос к службе безопасности банка, они не заметили подозрительных операций? тут 300 тыс. придет на счет по договору и сразу блокируют счет, а там значит 28 млн не вызвали подозрений? или в доле?
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Горожанка
12 минут назад
Да, большой вопрос к банку, и конечно здесь гипноз. Госдума приняла, пока в 1 чтении, закон о запрете перевода больших сумм без согласия родственников.
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Петр Ильич
13 минут назад
Честно заработанное руками просто так не отдашь никогда
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житель
21 минуту назад
вопрос к сотрудникам банка где хранились сбережения!!!
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Может
11 минут назад
Они в доле?
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