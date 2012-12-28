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Происшествия
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39 минут назад
Кровля дома на улице Скороходова горит на 250 квадратных метрах
С огнем борются пять отделений пожарной охраны.
«По рангу пожара 1-бис работают 5 отделений и служба пожаротушения, также направлена поливомоечная машина. В 16:04 возгорание было локализовано площади 250 квадратных метров», - сказано в официальном сообщении МЧС.
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