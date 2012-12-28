Кровля дома на улице Скороходова горит на 250 квадратных метрах

С огнем борются пять отделений пожарной охраны.

В вашем браузере отключен JavaScript

Пожар на улице Скороходова, 1 начался в 15.20, огонь вспыхнул в здании площадью 450 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.«По рангу пожара 1-бис работают 5 отделений и служба пожаротушения, также направлена поливомоечная машина. В 16:04 возгорание было локализовано площади 250 квадратных метров», - сказано в официальном сообщении МЧС.