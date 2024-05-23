С песней на ЕГЭ

Сегодня начался основной период ЕГЭ.

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В этом году государственную итоговую аттестацию в Липецкой области предстоит пройти пяти тысячам одиннадцатиклассников. Сегодня, 23 мая ребята сдают предметы по выбору, которые потребуются им для поступления в вуз: географию, литературу и химию. Кстати, это не самые популярные предметы среди липецких выпускников. Всего сегодня первый ЕГЭ состоится для 947 человек: 96 выпускников проверят свои знания по географии, 218 – по литературе и 633 – по химии. А в лидерах по количеству сдающих экзамен сейчас обществознание, биология, история и информатика.Экзамены по географии, литературе и химии сегодня сдают в 17 пунктах проведения экзаменов в школах и в одном пункте на дому.В липецкой школе №2 ЕГЭ по химии сдают 196 человек из 26 школ. Экзамен проходит в 14 аудиториях. Кому-то досталась под номером 13.О начале поры экзаменов становится понятно уже на подходе к школе — в ожидании разрешающего сигнала светофора выпускники школы №33 снимают психологическое напряжение как могут: поют песни. В репертуаре одиннадцатиклассников — Григорий Лепс с недетской песней «Рюмка водки», Сектор Газа с «Демобилизацией» и Валентин Стрыкало с «Ялта, парус».– Почему с песней на экзамен? А какая разница, как? Выучить больше мы ничего не сможем, грустить уже времени нет — приходится радоваться, – говорит выпускница Алёна Толчеева.– И как говорится: перед смертью не надышишься! – Соглашаются другие ребята.Но некоторые всё равно усиленно что-то повторяют.Выпускник школы №20 Александр Голубых перед экзаменом не поёт. Но зато не стригся.– Настроение позитивное, надеюсь на хороший результат. Химию выбрал потому, что хочу быть технологом пищевой промышленности – планирую поступить в Воронеж. Для меня главная примета перед экзаменом — не стричься. А вот пять рублей под пятку не клал!И правильно. Пять рублей под пятку – исчезающая традиция. Всё-таки на входе в пункт проведения экзамена проверяют металлоискателем. Не дай бог зазвенишь!Выпускница школы №70 Ангелина Зацепина собирается поступать в медколледж на фельдшера. На ЕГЭ девушка пришла как на праздник — в старой советской форме: в платье и кружевном белом фартуке. Этот наряд ей ещё пригодится завтра — 24 мая для липецких выпускников прозвенит последний звонок.На пороге школы и в руках детей — самое необходимое. На экзамен по химии можно взять с собой непрограммируемый калькулятор, периодическую систему химических элементов Дмитрия Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов.На экзамене по географии разрешен только непрограммируемый калькулятор. Из новшеств — из экзаменационной работы по географии в этом году исключены два задания с топографической картой (определение азимута и построение профиля). Поэтому общее число заданий в этой экзаменационной работе сократилось с 31 до 29.На экзамене по литературе можно пользоваться орфографическим словарем.Кроме того, на все экзамены можно приносить с собой перекус — в основном, берут шоколадки, пластиковую бутылку воды без этикетки и пишущие принадлежности. При наличии медицинских показаний — лекарства и специальные приспособления.На всех ЕГЭ запрещено иметь при себе мобильные телефоны и другие устройства связи, справочные материалы, учебники, и всё, что может отвлекать других участников экзамена.Поздравить ребят с началом экзаменационной кампании в школу №2 пришла начальник управления образования и науки Липецкой области Инесса Шуйкова. Она ещё раз напомнила об основных нововведениях и главных организационных моментах ЕГЭ.Напомним, в этом году у всех одиннадцатиклассников по желанию появилась возможность пересдать один ЕГЭ по выбору. В расписании ЕГЭ уже обозначены дополнительные даты для проведения пересдач по всем учебным предметам — 4 и 5 июля. Результат, полученный на пересдаче, и будет окончательным. Предыдущий результат будет аннулирован.— Очень важно не проносить с собой никаких средств связи. Не пользоваться ничем, кроме собственных знаний. Мы каждый год предупреждаем об этом выпускников. Потому что цена несоблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации очень велика — это аннулирование результатов и пересдать ЕГЭ можно будет только на следующий год, — отметила Инесса Шуйкова.На ЕГЭ по географии нужно набрать как минимум 37 баллов, по литературе — 32, по химии — 36. Свои результаты выпускники узнают не позднее 6 июня.Задания ЕГЭ поступают непосредственно в аудитории. Там же будут сканировать работы по окончании экзамена. Для этого за два года была закуплена компьютерная техника в 456 аудиторий 34 пунктов.