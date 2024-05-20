Перекрытие перекрестка на 8 Марта: езда по тротуару, потоки машин во дворах

Перекрытый перекресток улиц 8 Марта и Горького в Липецке водители объезжают по пешеходным зонам.



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Заложниками перекрытия очередной дороги в центре города, как и прочих случаях этой весны, стали пешеходы и жильцы многоэтажек: на улицах 8 Марта и Горького потоки машины хлынули через дворы и тротуары.Сегодня утром на глазах журналиста GOROD48 автомобиль «Шевроле» ехал по тротуару у дома № 9 по улице 8 Марта.Водителя даже не смущал мужчина, который шел по дороге.Судя по следы шин на асфальте, этот водитель не был первопроходцем.Перекресток 8 Марта и Горького закрыт 17 мая из-за ремонта теплотрассы, объезд предусматривался по внутриквартальным проездам.Один из таких проездов оказался во дворе дома № 9 по улице Горького.Поток через двор шестиподъездной пятиэтажки идет волнами. И пока десятки машин не проедут, двигаться по двору невозможно, так как там в нем нет тротуара.Разъехаться при встречном потоке также шансов мало. Но даже без этого находиться во дворе не безопасно.Напомним, что ремонт продлиться до 10 июня.