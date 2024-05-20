Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В выходные дни на дорогах области погибли два мотоциклиста
Происшествия
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
65-летняя женщина погибла при падении с моста
Происшествия
Потепление продолжается: в Липецкой области до +24
Погода в Липецке
20 мая на левом берегу сработает сирена: пугаться не стоит
Общество
Бугаков набрал первое очко в качестве и.о., на следующей неделе у «Металлурга» может появиться новый тренер
Спорт
Двое пытались украсть кондиционер с медицинского здания
Происшествия
Сегодня в Липецке: День травматолога, танцевальный юбилей и отцы чаще, чем матери, недовольны местом работы детей
Общество
Бугаков настроен бороться до последнего, Медведев считает, что футболистов насилуют
Спорт
В Липецкой области число покусанных клещами перевалило за тысячу человек
Здоровье
Читать все
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Экономика
Двое пытались украсть кондиционер с медицинского здания
Происшествия
В Липецкой области число покусанных клещами перевалило за тысячу человек
Здоровье
65-летняя женщина погибла при падении с моста
Происшествия
В выходные дни на дорогах области погибли два мотоциклиста
Происшествия
Автобус на Центральный пляж начнёт заезжать 15 июня
Общество
Перекрытие перекрестка на 8 Марта: езда по тротуару, потоки машин во дворах
Общество
Упавшую 9 мая из окна четвертого этажа девочку уже дважды прооперировали
Происшествия
В школах и детских садах прошла учебная эвакуация
Общество
В области сгорели два дома: пострадали мужчина и женщина
Общество
Читать все
Общество
220
23 минуты назад

Перекрытие перекрестка на 8 Марта: езда по тротуару, потоки машин во дворах

Перекрытый перекресток улиц 8 Марта и Горького в Липецке водители объезжают по пешеходным зонам. 

Заложниками перекрытия очередной дороги в центре города, как и прочих случаях этой весны, стали пешеходы и жильцы многоэтажек: на улицах 8 Марта и Горького потоки машины хлынули через дворы и тротуары.

IMG_8286 копия копия.jpg+2024-05-20-11.59.31.jpg

Сегодня утром на глазах журналиста GOROD48 автомобиль «Шевроле» ехал по тротуару у дома № 9 по улице 8 Марта.

IMG_8289 копия копия.jpg+2024-05-20-11.59.31.jpg

Водителя даже не смущал мужчина, который шел по дороге.

IMG_8288 копия копия.jpg+2024-05-20-11.59.31.jpg

Судя по следы шин на асфальте, этот водитель не был первопроходцем.

IMG_8292 копия.jpg+2024-05-20-11.59.31.jpg

Перекресток 8 Марта и Горького закрыт 17 мая  из-за ремонта теплотрассы, объезд предусматривался по внутриквартальным проездам.

IMG_8304 копия копия.jpg+2024-05-20-11.59.31.jpg

Один из таких проездов оказался во дворе дома № 9 по улице Горького. 

IMG_8299 копия копия.jpg+2024-05-20-11.59.31.jpg



Поток через двор шестиподъездной пятиэтажки идет волнами. И пока десятки машин не проедут, двигаться по двору невозможно, так как там в нем нет тротуара.

IMG_8298 копия копия.jpg+2024-05-20-11.59.31.jpg

Разъехаться при встречном потоке также шансов мало. Но даже без этого находиться во дворе не безопасно.

IMG_8293 копия копия.jpg+2024-05-20-11.59.31.jpg

Напомним, что ремонт продлиться до 10 июня.

IMG_8302 копия копия.jpg+2024-05-20-11.59.31.jpg
объезд
перекресток
ремонт
0
0
2
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru