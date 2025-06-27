Ярмарка трудоустройства в Липецке: инновации, вакансии и профориентация

27 июня в парке Победы прошёл федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, организованной в рамках национального проекта «Кадры».



Ярмарка объединила работодателей, соискателей, студентов и школьников, предложив им не только актуальные вакансии, но и современные инструменты для профессионального самоопределения.— Сегодня ярмарка стартовала в 20 муниципалитетах. Самые крупные площадки — в Липецке и Ельце. Также крупная площадка работает в Центре молодёжной карьеры. На площадке в парке Победы присутствуют более 50 работодателей, которые предлагают зарплату от 50 до 250 тысяч рублей. Есть возможность подать заявку на обучение, повышение квалификации, проконсультироваться по открытию собственного дела, пройти тренинг — как правильно составлять резюме и презентовать себя, — рассказала GOROD48 заместитель министра социальной политики Липецкой области Ирина Григорьева.Ярмарка в парке Победы традиционно разделилась на две ключевые зоны: для молодёжи и для взрослых участников.Школьники и студенты могли пройти профориентационные тесты, отправиться на виртуальные экскурсии по предприятиям Липецка, поучаствовать в интерактивных играх и проверить себя на симуляторах различных специальностей.— Сотрудники службы занятости добавили в возможности профессиональной ориентации немного ИИ и VR-реальности. В зоне виртуальной реальности у нас представлены VR-очки, и можно пройти нейротестирование, — рассказала начальник отдела активной политики занятости Центра занятости населения Ольга Артёменко.По её словам, в Центре молодёжной карьеры в Студгородке, где также проходит этап ярмарки, каждый может погрузиться в мир виртуальной реальности и пройти уникальное нейротестирование. Во время тестов специальный прибор считывает эмоциональное и физическое состояние испытуемого, а в результате выводятся рекомендуемые сферы деятельности и профессии. Как говорят областные хедхантеры, точность попадания — стопроцентная.А в парке Победы тоже была «Распределяющая шляпа» — игровой формат с нейрообурчем, помогающий определить склонности к той или иной профессии.Взрослые посетители ярмарки получили возможность пройти экспресс-собеседования с ведущими работодателями региона, посетить тренинги по составлению резюме и успешному прохождению интервью. Отдельное внимание уделили консультациям по профессиональному обучению — специалисты помогали гостям разобраться в вопросах смены профессии, переподготовки и господдержки в обучении.Так, липчанка Лариса по первому образованию — химик. С её специальностью в Липецке сложно найти высокооплачиваемую работу. Сейчас в 41 год она получает второе высшее образование, но пришла на ярмарку посмотреть актуальные вакансии.— Я уже думаю о том, что, возможно, придётся переучиться на профессию со стабильным и высоким доходом, но не связанную с «белыми воротничками».А вот 38-летний Александр Евстигнеев давно убедился, что «белые воротнички» подходят не всем. Он юрист по образованию, но, намучившись с поисками хорошей работы по этой профессии, освоил специальности водителя погрузчика и тракториста.— Предложений — хоть отбавляй! На ярмарку пришёл, чтобы присмотреть что-то получше и где платят больше. Уже получил два предложения, и в понедельник встречусь с работодателями.Довольны ярмаркой и представители крупной риелторской компании.— Мы участвуем не в первый раз. Отдача хорошая — люди идут. В нашу компанию можно прийти с любым образованием и обучиться профессии. Мы учим с удовольствием. Главные качества для нас — коммуникабельность, клиентоориентированность и мотивация зарабатывать. А заработки у нас очень хорошие, — рассказала Надежда Курдюкова.Представители федерального ритейлера — сети магазинов — уже к утру получили 15 анкет от соискателей.— Мы впервые участвуем в такой ярмарке и убедились, что их нужно проводить, а нам — участвовать почаще. Надеюсь, в понедельник созвонимся со всеми, кто оставил анкеты, и кто-то из них станет нашим сотрудником. Нам нужны продавцы, товароведы, продавцы-кулинары, директора магазинов и работники торгового зала, — сказала представитель сети Инесса Ильина.От столика одной из крупнейших торговых компаний отошёл мужчина и охотно согласился пообщаться:— Сергей Истомин, 52 года, — представился он. — Уже заработал горячий стаж и пенсию на металлургическом производстве, а теперь могу искать работу для души и общения. Могу уволиться, отдохнуть, а потом снова пойти работать. Зарплата важна, но не на первом месте. У меня два образования — педагогическое (физмат ЛГПИ) и инженерно-техническое (ЛГТУ). Предлагают и преподавать физкультуру, и продавцом работать, и даже директором в ритейле. Я там уже работал на пенсии — может, вернусь. У меня есть выбор!Сергей Истомин заряжал молодёжь оптимизмом, цитируя Каверина из «Двух капитанов»: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».Беседу с журналистом он завершил словами Льва Толстого: «Нужно рваться, метаться, ошибаться и начинать снова!»Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проходит в Липецкой области ежегодно и состоит из двух этапов — регионального и федерального. По итогам регионального этапа, который состоялся 18 апреля, работу нашли более 600 жителей области. А по итогам двух этапов 2024 года трудоустроились более 2000 человек.