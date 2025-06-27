Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Мужика с полотенцем» переставят на новый постамент
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
14 лет заключения получил гражданин России по обвинению в госизмене и теракте на территории Липецка
Происшествия
Сегодня в Липецке: начало Дня молодёжи, новая социальная выплата может коснуться сотен семей
Общество
49-летний мужчина нашёл телефон и начал тратить чужие деньги
Происшествия
В Липецкой области дожди станут тише, но не уйдут до конца
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: пришитые пальцы, взятка в миллион $ и новый постамент для «Мужика с полотенцем»
Общество
Парень-сирота заплатил вымогателям 25 000 рублей за общение с несовершеннолетней
Общество
Изображение Чебурашки на футболке обошлось липецкому предпринимателю в 50 000 рублей
Происшествия
«С днем рождения!»: жители дома в центре Липецка креативно подошли к годовщине раскопки от «Квадры»
Общество
Читать все
Арбитражный суд приостановил действие разрешения на строительство ЖК «Турист-2»
Общество
За вонь в Липецке сотрудников ООО «КолоСС» оштрафовали на 60 000 рублей
Общество
«Детские и спортивные площадки – неоспоримый приоритет»: Литовкин обсуждает с жителями Левобережья обустройство района
Общество
Бензин подорожал, дизтопливо стало дешевле
Общество
Обновлять мемориал на площади Героев в Липецке доверят предпринимателю Владимиру Пальчикову
Общество
Камера наблюдения сняла цветоненавистниц
Происшествия
43-летняя женщина не стерпела оскорбления от мужа и отправилась на 3,5 года в колонию
Происшествия
Побратимский опыт Липецкой области представлен на форуме регионов Беларуси и России
Общество
Данковчанин отчитался за полученные по соцконтракту деньги подложными документами
Происшествия
Ярмарка трудоустройства в Липецке: инновации, вакансии и профориентация
Общество
Читать все
Общество
287
44 минуты назад

Ярмарка трудоустройства в Липецке: инновации, вакансии и профориентация

27 июня в парке Победы прошёл федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, организованной в рамках национального проекта «Кадры».

Ярмарка объединила работодателей, соискателей, студентов и школьников, предложив им не только актуальные вакансии, но и современные инструменты для профессионального самоопределения.

— Сегодня ярмарка стартовала в 20 муниципалитетах. Самые крупные площадки — в Липецке и Ельце. Также крупная площадка работает в Центре молодёжной карьеры. На площадке в парке Победы присутствуют более 50 работодателей, которые предлагают зарплату от 50 до 250 тысяч рублей. Есть возможность подать заявку на обучение, повышение квалификации, проконсультироваться по открытию собственного дела, пройти тренинг — как правильно составлять резюме и презентовать себя, — рассказала GOROD48 заместитель министра социальной политики Липецкой области Ирина Григорьева.

photo_2025-06-27_12-30-04.jpg

Ярмарка в парке Победы традиционно разделилась на две ключевые зоны: для молодёжи и для взрослых участников.

Школьники и студенты могли пройти профориентационные тесты, отправиться на виртуальные экскурсии по предприятиям Липецка, поучаствовать в интерактивных играх и проверить себя на симуляторах различных специальностей.

— Сотрудники службы занятости добавили в возможности профессиональной ориентации немного ИИ и VR-реальности. В зоне виртуальной реальности у нас представлены VR-очки, и можно пройти нейротестирование, — рассказала начальник отдела активной политики занятости Центра занятости населения Ольга Артёменко.

photo_2025-06-27_12-28-56.jpg

По её словам, в Центре молодёжной карьеры в Студгородке, где также проходит этап ярмарки, каждый может погрузиться в мир виртуальной реальности и пройти уникальное нейротестирование. Во время тестов специальный прибор считывает эмоциональное и физическое состояние испытуемого, а в результате выводятся рекомендуемые сферы деятельности и профессии. Как говорят областные хедхантеры, точность попадания — стопроцентная.

А в парке Победы тоже была «Распределяющая шляпа» — игровой формат с нейрообурчем, помогающий определить склонности к той или иной профессии.

photo_2025-06-27_12-28-55.jpg

Взрослые посетители ярмарки получили возможность пройти экспресс-собеседования с ведущими работодателями региона, посетить тренинги по составлению резюме и успешному прохождению интервью. Отдельное внимание уделили консультациям по профессиональному обучению — специалисты помогали гостям разобраться в вопросах смены профессии, переподготовки и господдержки в обучении.

Так, липчанка Лариса по первому образованию — химик. С её специальностью в Липецке сложно найти высокооплачиваемую работу. Сейчас в 41 год она получает второе высшее образование, но пришла на ярмарку посмотреть актуальные вакансии.

— Я уже думаю о том, что, возможно, придётся переучиться на профессию со стабильным и высоким доходом, но не связанную с «белыми воротничками».

А вот 38-летний Александр Евстигнеев давно убедился, что «белые воротнички» подходят не всем. Он юрист по образованию, но, намучившись с поисками хорошей работы по этой профессии, освоил специальности водителя погрузчика и тракториста.

— Предложений — хоть отбавляй! На ярмарку пришёл, чтобы присмотреть что-то получше и где платят больше. Уже получил два предложения, и в понедельник встречусь с работодателями.

Довольны ярмаркой и представители крупной риелторской компании.

— Мы участвуем не в первый раз. Отдача хорошая — люди идут. В нашу компанию можно прийти с любым образованием и обучиться профессии. Мы учим с удовольствием. Главные качества для нас — коммуникабельность, клиентоориентированность и мотивация зарабатывать. А заработки у нас очень хорошие, — рассказала Надежда Курдюкова.

Представители федерального ритейлера — сети магазинов — уже к утру получили 15 анкет от соискателей.

— Мы впервые участвуем в такой ярмарке и убедились, что их нужно проводить, а нам — участвовать почаще. Надеюсь, в понедельник созвонимся со всеми, кто оставил анкеты, и кто-то из них станет нашим сотрудником. Нам нужны продавцы, товароведы, продавцы-кулинары, директора магазинов и работники торгового зала, — сказала представитель сети Инесса Ильина.

От столика одной из крупнейших торговых компаний отошёл мужчина и охотно согласился пообщаться:

— Сергей Истомин, 52 года, — представился он. — Уже заработал горячий стаж и пенсию на металлургическом производстве, а теперь могу искать работу для души и общения. Могу уволиться, отдохнуть, а потом снова пойти работать. Зарплата важна, но не на первом месте. У меня два образования — педагогическое (физмат ЛГПИ) и инженерно-техническое (ЛГТУ). Предлагают и преподавать физкультуру, и продавцом работать, и даже директором в ритейле. Я там уже работал на пенсии — может, вернусь. У меня есть выбор!

photo_2025-06-27_12-28-56 (3).jpg

Сергей Истомин заряжал молодёжь оптимизмом, цитируя Каверина из «Двух капитанов»: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

Беседу с журналистом он завершил словами Льва Толстого: «Нужно рваться, метаться, ошибаться и начинать снова!»

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проходит в Липецкой области ежегодно и состоит из двух этапов — регионального и федерального. По итогам регионального этапа, который состоялся 18 апреля, работу нашли более 600 жителей области. А по итогам двух этапов 2024 года трудоустроились более 2000 человек.

профориентация
ярмарка трудоустройства
4
0
0
1
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить