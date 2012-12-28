Октябрьский мост встал в пробке: на проспект Победы вышел «Руслан-1»

Сегодня и завтра подрядчик, который в в 2019-2020 годах реконструировал проспект, будет исправлять свои ошибки.

Днем у остановки «Памятник Танкистам» возникла пробка: рабочие в желтых жилетах укладывали асфальт в месте пересечения трамвайных путей с проспектом Победы.— От танка до остановки я ехала 20 минут! — пожаловался GOROD48 попавшая в затор пассажир автобуса.За комментариями мы обратились в пресс-службу мэрии:«Новое дорожное полотно от памятника Танкистам до площади Александра Невского эксплуатируется шестой год. Однако по условиям контракта все дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, подрядчик, московская компания «Руслан-1», обязан устранить за свой счет. Так что по проспекту Победы данные обязательства подрядная организация несет до 2025 года. Заказчик строительства дороги, управления строительства Липецка», совместно с представителями подрядчика в апреле объехал проспект с составлением акта и июнем как сроком для устранения замечаний. За месяц был разработан и согласован с УГИБДД Липецкой области проект организации дорожного движения на время ремонтных работ на проспекте Победы, а на асфальтобетонный завод направлена заявка на изготовление асфальта той же марки, которая использовалась при реконструкции дороги».Устранение дефектов началось 18 мая с фрезерования дорожного полотна. «Руслан-1» уже переложил плитку на остановке «Улица Буденного», отфрезеровал пять остановочных карманов и два участка с колейностью, восстановил асфальт у дождеприемных решеток, начал укладку асфальта. Сегодня дорожные работы закончатся в 17:00, чтоб не создавать неудобств водителям в час пик. Завтра подрядчик продолжит работу.