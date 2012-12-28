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сегодня, 16:40
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Октябрьский мост встал в пробке: на проспект Победы вышел «Руслан-1»

Сегодня и завтра подрядчик, который в в 2019-2020 годах реконструировал проспект, будет исправлять свои ошибки.

Днем у остановки «Памятник Танкистам» возникла пробка: рабочие в желтых жилетах укладывали асфальт в месте пересечения трамвайных путей с проспектом Победы.

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— От танка до остановки я ехала 20 минут! — пожаловался GOROD48 попавшая в затор пассажир автобуса.

За комментариями мы обратились в пресс-службу мэрии:

«Новое дорожное полотно от памятника Танкистам до площади Александра Невского эксплуатируется шестой год. Однако по условиям контракта все дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, подрядчик, московская компания «Руслан-1», обязан устранить за свой счет. Так что по проспекту Победы данные обязательства подрядная организация несет до 2025 года. Заказчик строительства дороги, управления строительства Липецка», совместно с представителями подрядчика в апреле объехал проспект с составлением акта и июнем как сроком для устранения замечаний. За месяц был разработан и согласован с УГИБДД Липецкой области проект организации дорожного движения на время ремонтных работ на проспекте Победы, а на асфальтобетонный завод направлена заявка на изготовление асфальта той же марки, которая использовалась при реконструкции дороги».

Устранение дефектов началось 18 мая с фрезерования дорожного полотна. «Руслан-1» уже переложил плитку на остановке «Улица Буденного», отфрезеровал пять остановочных карманов и два участка с колейностью, восстановил асфальт у дождеприемных решеток, начал укладку асфальта. Сегодня дорожные работы закончатся в 17:00, чтоб не создавать неудобств водителям в час пик. Завтра подрядчик продолжит работу.
ремонт дорог
проспект Победы
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Иваныч
54 минуты назад
Хороший подход ,но некоторые шарашки после сдачи объекта просто банкротятся и с них спроса никакого.
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65+
56 минут назад
Пусть работают после 22 часов и не кому не мешают . Что у главного смотрителя мозгов не хватает организовать работу .
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Патриот
9 минут назад
Точно!
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Екатерина
59 минут назад
На трамвайных путях нужно ложить такие же пластины, как это делают в других местах подрядчики, а не асфальт класть, который потом проваливается.
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Пессимист
сегодня, 16:56
"... укладывали асфальт в месте пересечения трамвайных путей с проспектом Победы". А скоро туда же придут трамвайщики и вспорят этот асфальт для новых рельсов. И опять пробки, бензиновая гарь, нервы
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Илья
сегодня, 16:54
Хорошая возможность с 20-ого года появилась в чиновников если подрядчики добровольно не переделывают дорогу через суд можно вскрыть банковскую ячейку подрядчика и сделать дорогу.
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