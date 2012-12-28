У матери погибшего на СВО похитили полученные за сына 1 513 599 рублей

В краже денег с банковского счёта обвиняют 31-летнюю ранее судимую подругу потерпевшей.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело о хищении полутора миллионов рублей у матери погибшего на СВО.По версии следствия, 20 января 2024 года потерпевшая была в гостях, выпила и доверила своей подруге на сохранение банковскую карту со средствами за погибшего на СВО 31-летнего сына, при этом она сообщила молодой женщине ПИН-код и даже разрешила иногда покупать продукты по своей просьбе. Сын женщины в 2023 году заключил контракт с Минобороны, ушёл на СВО и в августе погиб. А карту мать доверила потому, что у неё в квартире не закрывалась дверь и её могли украсть.Но 31-летняя женщина стала тратить чужие деньги на своё усмотрение. В том числе она покупала ювелирные изделия, а также снимала наличные в банкоматах.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, уже 25 января обвиняемая сняла 50 000 рублей двумя операциями: сначала 10 000 рублей, потом 40 000 рублей. 26, 27 и 28 января женщина сняла ещё по 50 000 рублей. А 28 января обвиняемая сделала две покупки в ювелирном магазине, приобретя золотые украшения за 162 307 рублей и 187 612 рублей.Следствие полагает, что 28 января она отоварилась в магазине одежды на 23 750 рублей и в кожгалантерее на 4800 рублей. В тот же день обвиняемая закупилась парфюмерией и косметикой на 22 898 рублей и табачными изделиями на 5460 рублей.29 января трата денег продолжилась. Женщина оплатила коммунальные услуги на 25 833 рубля, купила бытовую технику на 49 899 рублей, золотые изделия на 129 780 рублей, женскую одежду на 2550 рублей, украшения на 18 873 рубля, ещё одежду на 5800 рублей, лекарства на 1718 рублей, детские игрушки на 18 614 рублей, одежду на 12 130 рублей и на 20 800 рублей, бытовую технику на 221 114 рублей и одежду на 5410 рублей. И такие траты продолжались до 31 января включительно.В результате с карты матери погибшего на СВО были потрачены 1 513 599 рублей.Действия обвиняемой квалифицированы следствием по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ как кража в особо крупном размере с банковского счёта. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.Женщина признала вину лишь частично. Она говорит, что часть покупок и снятых денег всё же передавала матери погибшего на СВО.